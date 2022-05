Štátny úrad varuje: Poisťovne hazardujú so zdravím pacientov, sú vo finančnej kríze

Galéria fotiek (3) Ilustračné foto

BRATISLAVA - Štátny Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou má na všetky tri zdravotné poisťovne na Slovensku mimoriadne ťažké srdce a dotknúť sa to môže všetkých pacientov na Slovensku. Problém síce vyzerá nenápadne a nedôležito, no zo dňa na deň by mohol spôsobiť hotovú katastrofu. Poisťovne totiž podľa úradu nemajú poriadne finančné rezervy, ak by im došli príjmy a fungovať by potom mohli doslova len niekoľko desiatok dní a doplatili by na to pacienti!