VIDEO Mladíci dobili a dokopali muža na ulici! Zábermi sa „pochválili“ na Instagram

Galéria fotiek (1) Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky

KOŠICE – Ďalší prípad, ktorý sa dostal do povedomia vďaka sociálnym sieťam. A to nielen do povedomia verejnosti, ale aj polície. Na internete sa totiž objavilo video, na ktorom je vidieť skupinu, ktorá bije a kope na zemi ležiaceho muža. Paradoxom je, že mladíci zábery zverejnili na Instagrame sami.