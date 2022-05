Na slovenských školách sa vzdeláva 9732 žiakov z Ukrajiny, informuje ministerstvo školstva

Z vyše 9700 žiakov z Ukrajiny, ktorí sa vzdelávajú na Slovensku, je 1581 v materských školách, 7287 na základných školách a na stredných školách sa vzdeláva 864 žiakov. "Najviac z nich chodí do škôl v Bratislavskom kraji, a to 1846 žiakov, najmenej je ich v Banskobystrickom kraji, kde sa vzdeláva 573 ukrajinských žiakov," uviedol rezort školstva. V priemere na každej základnej škole pribudlo na celom Slovensku 800 žiakov, na každý ročník v každom kraji to vychádza na 60 – 100 žiakov z Ukrajiny. Výnimkou je podľa ministerstva školstva Bratislavský kraj, kde je to 200 žiakov na ročník.

V školách sa zamestnalo 230 zamestnancov, z toho 117 začalo pracovať hneď po začatí vojenského konfliktu. "Najčastejšie pracujú ako prevádzkoví a pedagogickí zamestnanci. Z nich 57 najčastejšie našlo prácu v školstve v Bratislavskom kraji," spresnili z ministerstva školstva.

"Od začiatku, keď vypukla vojna na Ukrajine, sa snažíme byť čo najsúčinnejší a pripraviť školy na zvládnutie tejto situácie,“ priblížil minister školstva Branislav Gröhling (SaS). Rezort školstva preto zriadil špeciálnu záložku na svojom webovom sídle, ktorá obsahuje podporné materiály, metodické materiály a usmernenia. Nachádzajú sa tam aj informácie pre rodičov z Ukrajiny, ktoré sú v ukrajinskom jazyku.

V rámci projektu Predškoláci je tiež možné využiť financie vo výške 10.000 eur, ktoré rezort školstva poskytne na vybudovanie nových tried či ich vybavenia. V prípade otázok škôl je možné využiť aj emailovú adresu ukrajina@minedu.sk.