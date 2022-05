ONLINE z parlamentu: Poslancov čaká nočné rokovanie! Smer protestuje, koalícia hovorí o obštrukcii

poslanci debatovali o žiadosti GP o súhlas s vydaním poslanca Fica dva dni

do rozpravy sa prihlásili všetci poslanci Smeru, medzi nimi aj tí, ktorí boli roky nečinní, v rozprave má vystúpiť ešte 25 rečníkov, potom je možné prihlásiť sa do ústnej rozpravy

koalícia žiada Smer o ukončenie obštrukcií

Smer chcel podať procedurálny návrh, aby sa okamžite prerušilo rokovanie o návrhu na väzobné stíhanie šéfa Smeru, dôvodom je rokovanie o opatreniach kompenzujúcich obrovské zdražovanie

poslanci Sme rodina budú mať pri hlasovaní zelenú kartu

VIDEO z parlamentu

9:49 Na Pellegriniho bude reagovať faktickou poznámkou 32 ľudí. V rozprave je prihlásených ešte 23 rečníkov.

9:40 Hlas nepodporí tento návrh a nezahlasoval by tak nikdy za žiadneho poslanca, uviedol Pellegrini.

9:39 "Dnes nerokujeme o tom, či bude niekto trestné stíhaný, alebo nie, na to nemáme právo. Rokujeme o tom, či vydáme jedného z nás, aby ho ŠTS stíhal alebo nestíhal väzobne," povedal. Podľa Pellegriniho nejde o to, koho ideme vydať, ale ide o to, či človeka vydáme "tomuto spráchnivenému systému". "Hlasoval by som tak, či by išlo o koaličného, alebo opozičného poslanca. Je jedno či je to Borguľa, alebo Fico," povedal.

Galéria fotiek (9) Zdroj: Topky/Maarty

9:29 V rozprave teraz vystúpi Peter Pellegrini. Na úvod povedal, že nie je nič výnimočné, keď poslanec spácha nejaký trestný čin. Následne je stíhaný, no na slobode. "V normálnom demokratickom štáte sa takéto veci dejú a fungujú aj kontrolné orgány, aby sa dopátrali pravdy."

9:10 Takáč zo Smeru kritizuje vo faktickej poznámke koalíciu, že schválila procedurálny návrh na rokovanie aj po 19-ej. Poslanci SaS začali kričať. "Buďte ticho SaS-kári!" kričal Takáč. Podpredseda parlamentu Grendel mu vrátil čas. "My sa nedáme, nenecháme sa zastrašiť!" Poslanci pokračujú faktickými poznámkami. V rozprave by mal nasledovať šéf mimoparlamentného Hlasu Peter Pellegrini, ktorý vo štvrtok na rozprave chýbal.

Galéria fotiek (9) Zdroj: Topky/Maarty

9:08 Šipošov procedurálny návrh schválili. Poslanci teda budú rokovať dnes aj po 19:00 a mali by rokovať až do prerokovania bodu. Nasledovať by malo hlasovanie. V rozprave bolo prihlásených ešte 25 rečníkov.

9:07 Šéf poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš podal za koalíciu procedurálny návrh, aby poslanci rokovali o žiadosti GP o vyjadrenie súhlasu s vydaním poslanca Fica až do konca, teda aj po 19:00 až do jeho prerokovania a následne by sa malo hlasovať.

Galéria fotiek (9) Zdroj: Topky/Maarty

9:05 Poslanec Smeru Ľubomír Vážny ešte minulý týždeň podal procedurálny návrh. Parlament ho neschválil.

8:58 Rokovacia sála sa začína krátko pred schôdzou zapĺňať.

8:58 Po slovách o procedurálnom návrhu Smeru sa na sociálnej sieti vyjadril Juraj Šeliga, ktorý hovorí o procedurálnom návrhu koalície, aby sa o vydaní Fica rokovali až do skončenia, teda do noci a následne sa hlasovalo. "Páni a dámy zo Smeru, mám pre Vás, a najmä ľudí na Slovensku lepší procedurálny návrh - zajtra budeme rokovať až do skončenia veci (hoc aj v noci), následne hlasujme o vydaní pána poslanca Fica," napísal Šeliga.

Galéria fotiek (9) Zdroj: FB/Juraj Šeliga

"Od stredy parlament môže pokračovať ďalej v normálnom režime. Prerušiť rozpravu k návrhu na väzobné stíhanie pána Fica by okrem iného znamenalo, že by sme sa k tejto téme museli vrátiť neskôr," uviedol.

8:55 O malú chvíľu sa začne tretí rokovací deň. Poslanci sa na ňom zaoberajú žiadosťou o vydanie poslanca Fica. Smer plánuje podať procedurálny návrh, aby sa schôdza okamžite prerušila. Koalícia žiada opozičnú stranu, aby prestala s obštrukciami.

Galéria fotiek (9) Zdroj: FB/Smer-SD

Koalícia žiada Smer o ukončenie obštrukcie

Koaliční poslanci včera vyzvali Smer, aby prestal v parlamente robiť obštrukcie a umožnil rokovanie aj o iných témach, ako je žiadosť o súhlas s vydaním Roberta Fica do väzby. "Smer a Hlas by mali prestať s obštrukciami. Robia obštrukcie a divadlo len preto, aby naťahovali rozpravu. Dokonca vystupujú aj takí poslanci, čo v živote neprehovorili. Je to až komické. Vyzývam ich, aby s tým prestali a dali voľný priechod spravodlivosti," napísal na sociálnej sieti podpredseda poslaneckého klubu SaS Roman Foltin.

Galéria fotiek (9) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Poslanec Juraj Šeliga zo Za ľudí poukazuje, že treba schváliť pomoc ľuďom. "Čaká nás schválenie skoršieho vyplatenia 13. dôchodkov, čaká nás rokovanie o sociálnej pomoci a mnohé podstatnejšie témy, o ktorých nemôžeme rokovať, pretože vy a vaši kolegovia dookola opakujete to isté a naťahujete rozpravu," odkázal opozícii Šeliga. Žiada opozičných poslancov prihlásených do rozpravy o Ficovi, aby sa z diskusie odhlásili a nepredlžovali rokovanie.

Smer chce podač procedurálny návrh

Smer včera avizoval, že súhlasí s návrhom vládnej koalície, aby okamžite rokovali o opatreniach kompenzujúcich obrovské zdražovanie, preto plánujú na zajtrajšom rokovaní predložiť procedurálny návrh, aby sa okamžite prerušilo rokovanie o návrhu na väzobné stíhanie šéfa Smeru. "Keďže návrh na väzobné stíhanie je absurdný a podložený vymyslenými výpoveďami univerzálnych udavačov, je úplne jedno, či bude R.F. vzatý do väzby v priebehu mája alebo júna," napísala strana na sociálnej sieti.

Galéria fotiek (9) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Národná rada začala o žiadosti prokuratúry o súhlas NR SR s vydaním Fica do väzby rokovať vo štvrtok (28. 4.). Stále ju neukončili a vrátiť sa k nej majú v utorok. Do diskusie je stále prihlásených 25 rečníkov písomne. Následne sa môžu poslanci do debaty prihlásiť aj ústne.

Akcia Súmrak

Národná kriminálna agentúra v rámci akcie Súmrak obvinila Fica s exministrom vnútra Robertom Kaliňákom zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa, ako aj pre opakovaný zločin ohrozenia obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva.

Kaliňáka polícia aj zadržala, o jeho vzatí do väzby už rozhodol i Špecializovaný trestný súd v Pezinku. Rozhodnutie ešte nie je právoplatné, obvinený podal sťažnosť. Žiadosť o súhlas so vzatím Fica do väzby podal bola podaná do parlamentu v piatok. Prípadné väzobné stíhanie poslanca NR SR je možné až po súhlase parlamentu a rozhodnutí súdu.