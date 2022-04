Poplach ohľadom plynu: Šéf výboru zatiaľ považuje informáciu o slovenskom rubľovom účte za neoverenú, potrebujeme plán!

VIDEO Peter Kremský oznamuje závery výboru ohľadom dodávok plynu:

Rokovanie výboru prebehlo na pravé poludnie. Téma dnešného zasadania bola jasná - dodávky a stav zásob zemného plynu na Slovensku. Výbor sa mal zaoberať preventívnymi opatreniami pri rôznych scenároch vývoja s dodávkami ruského plynu. Tlačový brifing sa niekoľko minút prekladal, no nakoniec prišiel závery z rokovania odprezentovať predseda výboru Peter Kremský (OĽaNO).

Galéria fotiek (5) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"Prišli takí ľudia ako Karol Galek a riaditelia viacerých energetických podnikov. My sme sa ich ako poslanci pýtali ohľadom situácie v dodávkach a o tom, aké sú zásoby plynu. K tomu sme dostali len čiastočné odpovede. Aj preto, že tieto čísla sú verejné, no netýkajú sa len Slovenska. Či už prietok cez Eustream, ale aj stav v zásobníkoch na Slovensku. Väčšina z týchto informácií sú len obchodné tajomstvo," vysvetľoval naťahovanie času na výbore Kremský.

Akčný plán nemáme, budeme žiadať jeho vypracovanie

"Ďalšou častou bol neverejný krízový plán. Dostali sme nejaké tipy, ako by sme sa k nemu mohli dostať v utajenom režime. Ide o plán v prípade, že by sa tie dodavky zastavili zo dňa na deň. Dôležitejší je však akčný plán, ako sa Slovensko môže zbaviť závislostí týchto energií z Ruska. Tento zatiaľ nemáme. Boli sme informovaní o integrovanom pláne pre energetiku a klímu až do roka 2030," dodal Kremský.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

V uznesení poslanci výboru zaviazali ministerstvo hospodárstva, aby ich informovalo o týchto novinkách a aby boli prizvaní aj ďalší hostia z krízového štábu. Takýto výbor bude zvolaný opätovne aj preto, lebo koncom mája bude splatnosť ďalšej faktúry za plyn za apríl .

Debatu rozprúdila aj údajná informácia o zriadení účtu na platenie za plyn v rubľoch. "Je to neoverená informácia. Ak by to tak aj bolo, zriadenie nejakého účtu neznamená automaticky aj platenie. Znamená to len prípravu technických možností na platbu, ktorých je veľmi veľa. Nebudem sa k tomu zatiaľ vyjadrovať, no bol by som rád, keby to bolo v koordinácii s EÚ. Toto je cieľom Rusko, keď používa plyn ako zbraň na presadenie svojich záujmov," odpovedal Kremský na otázku, čo je pravdy na tom, že aj Slovensko si zriadilo "rubľový" účet vo Švajčiarsku.

Situácia sa mení skokovo, výbor zalarmovala aj situácia v Poľsku a v Bulharsku

Kremský pripomenul, že situácia sa každý deň dynamicky vyvíja. V stredu ruská štátna firma Gazprom zastavila dodávky do Poľska a Bulharska, pričom zámienkou je požiadavka zaplatiť za plyn v rubľoch.

"Budeme sa zaujímať o to, aký objem plynu aktuálne na Slovensko priteká, aký je stav v zásobníkoch a ako vyzerajú krízové plány ministerstva hospodárstva na zaistenie energetickej bezpečnosti Slovenska. Po ich predstavení volám od začiatku vojny na Ukrajine, ale minister Sulík ich zatiaľ nepredstavil. Je dôležité vedieť, ako bude Slovensko riešiť bezpečnosť dodávok a cenovú stabilitu zemného plynu ako kľúčovej energetickej komodity pre občanov aj firmy," vyhlásil Kremský.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Topky - Vlado Anjel

Výbor bude podľa neho žiadať aj dlhodobý akčný plán znižovania závislosti od dodávok energetických surovín z Ruska. Slovensko patrí k najviac odkázaným krajinám v EÚ, keď z Ruska odoberá takmer 100 % ropy, zemného plynu a jadrového paliva. Časť z toho možno podľa Kremského nahradiť vlastnou časťou, časť úsporami, časť dovozom z iných krajín a časť prechodom na iné zdroje v priemysle, energetike alebo doprave. "Musíme však mať jasný plán a dôsledne ho dodržiavať," dodal predseda výboru.

Svetové spoločnosti reagujú na aktuálny stav

Nemecká energetická spoločnosť Uniper už nebude platiť za ruský plyn prostredníctvom banky so sídlom v Európe, ale platby presunie na účet ruskej banky. Spoločnosť to uviedla pre štvrtkové vydanie nemeckého denníka Rheinische Post. "Plánujeme realizovať naše platby v eurách prostredníctvom účtu v Rusku," citoval denník hovorcu Uniperu, ktorý je najväčším dovozcom ruského plynu do Nemecka. Správa pochádza z agentúry Reuters.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Getty Images

Rusko požaduje platby za dodávky svojho plynu v rubľoch, pričom navrhlo mechanizmus, ktorý prostredníctvom ruskej banky Gazprombank umožní prevod eur či dolárov od odberateľov na ruble. Poľsko a Bulharsko tento mechanizmus odmietli využiť, načo im ruský plynárenský koncern Gazprom od stredy (27. 4.) zastavil dodávky plynu.

Už 10 spoločnosti si otvorilo rubľové účty

Podľa zdroja blízkeho Gazpromu takto zaplatili (v rubľoch) už štyria európski odberatelia, pričom rubľové účty v Gazprombank si otvorilo 10 spoločností. V najbližšom období by k zastaveniu dodávok ďalším odberateľom prísť nemalo, keďže ďalšie platby za ruský plyn sa očakávajú v druhej polovici mája.

V stredu Uniper v reakcii na rozhodnutie Gazpromu uviedol, že napriek zastaveniu dodávok plynu do Poľska a Bulharska nie sú dodávky do Nemecka ohrozené, pretože tranzit plynu do iných krajín krokom Gazpromu ovplyvnený nie je.