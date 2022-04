Mimoriadny online: Mikulec čelí odvolávaniu, v koalícii je napätie

BRATISLAVA - Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) opäť čelí odvolávaniu v parlamente. Mimoriadnu schôdzu opäť inicioval opozičný Smer-SD. Najnovšie ministrovi opozícia vyčíta medializované informácie o jeho údajnom priamom zasahovaní do "živých" trestných vecí. Mikulec sa ale odstúpiť nechystá a postavila sa za neho oficiálne aj vláda. To, ako sa počas hlasovania zachovajú poslanci koalície, však jasné nie je. Šéf Sme rodina Boris Kollár uviedol, že pokiaľ by bol v opozícii, zahlasoval by za jeho odvolanie. Ani predseda SaS Richard Sulík jasne nepovedal, či sa pri hlasovaní postavia za Mikulca.

15:50 V rozprave vystúpil Ladislav Kamenický zo Smeru. Venoval sa prevažne osobe ministra financií Igora Matoviča a kauze obvinenia svojho straníckeho šéfa Roberta Fica.

15:00 Igor Matovič v súvislosti s dnešným odvolávaním ministra vnútra na brífingu povedal, že „tí, ktorí nepodporia Romana Mikulca, by chceli návrat našich ľudí."

14:54 Predsedajúci otvoril rozpravu. Ako prvý v nej vystúpuje poslanec za Smer-SD Ľuboš Blaha. "To čo tu predviedol blbeček Heger, to tu ešte nebolo," reagoval hneď na začiatku, čo vyvolalo slovnú výmenu medzi ním a predsedajúcim.

14:52 Robert Fico v pléne skončil svoju reč po zhruba 40 minútach. Po ňom si slovo zobral premiér Eduard Heger, ktorý vyslovil stanovisko vlády, ktorá nesúhlasí s vyslovením nedôvery ministovi vnútra Romanovi Mikulcovi.

14:40 "Nevidím dôvod, aby Roman Mikulec na základe nespokojnosti opozičných politikov, ktorých usvedčujú vlastní nominanti, to si uvedomme...odstupoval zo svojej funkcie," povedal predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO). Zdôraznil, že Mikulec má jeho podporu a dôveru. „Kto ho odvoláva? Dnes trestne stíhaný Robert Fico,“ uviedol. Obvinenie, že Roman Mikulec zasahoval do prebiehajúich vyšetrovaní, označil za lož a odkázal, ýe na to neexistuje žiaden dôkaz.

Urobil tak na tlačovom brífingu, ktorý strana OĽaNO zvolala počas odvolávania Mikulca. Zúčastnil sa na ňom aj sám Mikulec či šéf strany OĽaNO a minister financií Igor Matovič. Mikulec zopakoval, že "necíti potrebu" odísť z funkcie.

14:10 Slovo si ako prvý zobral predseda Smeru-SD Robert Fico. Ten sa v úvode ospravedlnil obvinenému poslancovi Sme rodina Martinovi Borguľovi. Podľa Fica bol totiž Borguľa obvinený kvôli nemu.

Minister vnútra Roman Mikulec, ktorého odvolávajú z funkcie už šiestykrát, sa sám odísť nechystá. "Pokiaľ tak rozhodnú poslanci Národnej rady SR, budem to akceptovať, je to ich legitímne právo, ja to rešpektujem, ale sám nemám dôvod," povedal po rokovaní vlády. Tá na dnešnom zasadnutí vyslovila nesúhlas s jeho odvolaním. V koalícii je však cítiť napätie.

Koalícia za Mikulcom plne nestojí

To, ako sa zachovajú koaliční poslanci, v tejto chvíli jasné nie je. Koaličná strana SaS síce avizovala, že nebude v parlamente hlasovať za jeho odvolanie, šéf strany Richard Sulík však zároveň nekonkretizoval, či sa poslanci SaS zdržia hlasovania alebo budú hlasovať proti odvolaniu Mikulca. Zdôraznil iba, že nechcú rozbíjať koalíciu. "Je stabilná, funkčná. Chceme dovládnuť," dodal. Ak by malo prísť k odvolaniu ministra vnútra, bol by to podľa šéfa strany Richarda Sulíka nevážny koaličný problém.

Karty môže zamiešať aj hnutie Sme rodina. Predseda strany sa už včera koaličným poslancom vyhrážal, že zahlasuje za odvolanie Mikulca. Jeho slová nechcene zachytili zapnuté mikrofóny v parlamente. Šéfa rezortu vnútra otvorene kritizoval aj dnes na tlačovom brífingu venovanom obvineniu ich poslanca Martina Borguľu. Kollár skritizoval Borguľovo obvinenie ale aj to, že o ňom vopred informoval policajný prezident Štefan Hamran. "Koľkokrát ešte máme odvolávať ministra Mikulca? Čo zmenil minister za dva roky, keď sa túlajú po médiách informácie o obvinení?" opýtal sa.

Kollár sa síce odvolával na koaličné dohody, zároveň však jasne uviedol, že „ak by sme boli v opozícii, určite by sme hlasovali za jeho odvolanie." Záležitosť mali ešte interne prebrať na poslaneckom klube strany. "Pán Mikulec je najviac odvolávaný minister tejto vlády. Už len tým, že sme nikdy nehlasovali proti jeho odvolaniu, sme vyjadrili svoj názor. V koalícii máme nejaké dohody. Keby sme boli v opozícii, určite by sme hlasovali za odvolanie už za tie veci, ktoré boli medializované," vyhlásil Kollár.