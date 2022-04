Transparency Internetional to povedalo na rovinu: Obvinenie Borguľu ukáže nezávislosť polície! Tvrdý odkaz Kollárovi

Informácie o tom, že polícia obvinila poslanca Sme rodina Martina Borguľu, sa v médiách objavili včera. Bývalý bratislavský mestský poslanec mal podľa portálu zregionu.sk zaplatiť úplatok vo výške 50-tisíc eur, aby NAKA zamietla pod koberec jeho trestné stíhanie. Na Borguľu malo byť totiž podané trestné oznámenie pre podozrenie, že ako mestský poslanec ovplyvňuje zákazky BVS. Údajne mal mať strach z toho, aby sa celá vec nedostala do médií. Podľa poslanca je však celá situácia inak a hovorí, že zaplatil výpalné, keďže bol vydieraný. To, čím, však nepovedal.

Archívne VIDEO Sme rodina stojí za obvineným poslancom Martinom Borguľom

K celej veci sa vyjadrila aj známa mimovládna organizácia Transparency International. Podľa ich slov obvinenie Borguľu ukáže, ako nezávislá je polícia či prokuratúra na Slovensku. Predsedovi NRSR a strany Sme rodina Borisovi Kollárovi však poslali tvrdý odkaz. "Prezentovanie obvinenia koaličného poslanca Martina Borguľu pre korupciu ako akejsi snahy polície o vyvažovanie obvinenia špičiek Smeru, ktoré pred malou chvíľou na tlačovke prezentoval poslanecký klub Sme rodina, je vážnym útokom na nezávislosť orgánov činných v trestnom konaní. O to viac, ak Sme rodina naznačuje aj možné spájanie Burguľovho obvinenia s odvolávaním Mikulca či vydaním Fica na väzobné stíhanie," napísala mimovládka na sociálnej sieti.

Galéria fotiek (2) Tlačový brífing strany Sme rodina po obvinení poslanca Martina Borguľu.

Zdroj: Topky - Ján Zemiar

Podľa ich slov má minister vnútra Roman Mikulec za čo čeliť odvolávaniu, pričom ako dôvody označili informácie o vojne v polícii či sporných zákazkách. Avšak, ak by sa poslanecký klub Sme rodina postavil za odvolanie Mikulca len pre vyšetrovanie možnej korupcie ich poslanca, poprel by sa tak základný princíp "padni komu padni", na ktorom koalícia vznikala.

"Je možné, že na konci dňa sa naozaj ukáže, že Borguľa bol čisto obeť a 50-tisíc eur, ktoré zaplatil za zametenie stíhania pod koberec, nebolo úplatkom. A možno sa potvrdí aj to, že polícia spravila v tomto prípade nadprácu, za ktorú ju možno oprávnene kritizovať. Skutočnosť by sa však mala preukázať v riadnom trestnom stíhaní či na súde a nie cez politický nátlak či sporné zásahy generálneho prokurátora, ako sme to videli pri inom predstaviteľovi koalície – Vladimírovi Pčolinskom," pripomenula mimovládka. Poukázali na situáciu, kedy generálny prokurátor Maroš Žilinka použil sporný paragraf 363 a tým sa bývalý šéf SIS Vladimír Pčolinský dostal na slobodu z väzby.

Transparency International dodalo, že fakt, že polícia sa nerozpakuje ísť aj po vládnych politikoch, treba vnímať ako znak nezávislosti. "Interpretovanie postupu polície len ako „snahy o vyvažovanie“ nemožno vnímať inak, ako vodu na mlyn pre Ficove reči o politicky motivovaných vyšetrovaniach. A možnú ranu pre schopnosť demokratických inštitúcií brániť sa pred zneužívaním moci a korupciou zo strany politikov," uzavrela mimovládka s tým, že to, ako nezávislá je polícia a prokuratúra, sa ukáže už dnes pri odvolávaní Mikulca a zajtra pri hlasovaní o tom, či parlament zbaví Fica poslaneckej imunity a vydá ho na pospas osudu.