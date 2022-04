MIMORIADNY ONLINE Rusko zastavuje dodávky plynu do viacerých krajín: Prudký nárast cien!

VIDEO Sulík sa vyjadril k situácii s ruským plynom: Od budúceho roka očakáva ďalšie zdražovanie!

14:10 Bulharsko, ktoré pokrýva takmer celú spotrebu plynu dovozom z Ruska, začalo v dôsledku útoku ruských vojsk na Ukrajinu hľadať nové zdroje dodávok tejto suroviny. Bulharský vicepremiér Asen Vasilev už v marci oznámil, že jeho krajina nebude rokovať s ruskou plynárenskou spoločnosťou Gazprom o novej zmluve o dodávkach. Na konci tohto roku im totiž vyprší desaťročný kontrakt.

14:05 Podľa Sulíka v prípade, ak by zajtra došlo k zastaveniu dodávok ruského plynu na Slovensku, by nám zásoby vydržali do jesene. Štátny tajomník Galek okrem toho upozornil na to, že Slovensko začiatkom mája očakáva tretiu dodávku skvapalneného plynu z USA. Na Slovensko sa dostane cez chorvátsky prístav Omišalj.

14:00 Parlamentný hospodársky výbor zasadne mimoriadne vo štvrtok (28.4.) na poludnie k téme dodávok a stavu zásob zemného plynu na Slovensku. Zvolal ho predseda Peter Kremský (OĽaNO). Pozval naň ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS), ako aj šéfov spoločností eustream, SPP a Nafta. Výbor sa má zaoberať preventívnymi opatreniami pri rôznych scenároch vývoja s dodávkami ruského plynu. Kremský pripomenul, že situácia sa každý deň dynamicky vyvíja.

"Budeme sa zaujímať o to, aký objem plynu aktuálne na Slovensko priteká, aký je stav v zásobníkoch a ako vyzerajú krízové plány ministerstva hospodárstva na zaistenie energetickej bezpečnosti Slovenska. Po ich predstavení volám od začiatku vojny na Ukrajine, ale minister Sulík ich zatiaľ nepredstavil. Je dôležité vedieť, ako bude Slovensko riešiť bezpečnosť dodávok a cenovú stabilitu zemného plynu ako kľúčovej energetickej komodity pre občanov aj firmy," vyhlásil Kremský.

13:55 Sulík ozrejmil, že ceny plynu po prudkom náraste klesol opäť pod 100 eur za megawatthodinu, stále však podľa jeho slov ide o obrovskú sumu. Očakáva však ďalší nárast regulovaných cien plynu pre domácnosti. Udiať by sa tak malo od začiatku roka 2023. Predstavil aj jeho osobný nápad na zmiernenie nárastu cien. Údajne si vie predstaviť nulovú sadzbu DPH na plyn, v súčasnosti sa za plyn platí bežná sadzba DPH vo výške 20 percent.

13:45 Účet v rubľoch si už otvorilo desať európskych odberateľov ruského plynu a štyri z nich za plyn zaplatili spôsobom, ktorý začal vyžadovať Kremeľ. S odkazom na svoj zdroj o tom dnes informovala agentúra Bloomberg. Ruský prezident Vladimir Putin vyžaduje, aby odberatelia z EÚ platili v rubľoch.

"Štyria európski odberatelia plynu už za dodávky zaplatili v rubľoch, ako Rusko požaduje. Ďalšie zastavenie dodávok, pokiaľ ostatní požiadavky Kremľu rovnako odmietnu, nie je pravdepodobné až do druhej polovice mája, kedy majú byť uhradené ďalšie platby," cituje Bloomberg svoj zdroj blízky ruskej plynárenskej spoločnosti Gazprom.

Galéria fotiek (6) Minister hospodárstva Richard Sulík, štátny tajomník rezortu hospodárstva Karol Galek, generálny riaditeľ SPP Richard Prokypčák a predsedu predstavenstva SPP Milan Urban

13:40 Podľa Sulíka sú dodávky plynu na Slovensko stabilné, aj keď po priemerom. Neobáva sa však toho, že by sa dodávky zastavili zo dňa na deň. Podľa štátneho tajomníka ministerstva hospodárstva Karola Galeka bude Slovensko pri platbách za ruský plyn postupovať podľa dohody v EÚ.



13:35 Minister hospodárstva Richard Sulík upozornil, že urobí všetko pre to, aby sa Slovensko vyhlo zastaveniu dodávok plynu. Ako vysvetlil, plánuje v tejto veci komunikovať s ruským Gazpromom a analyzovať, ako platia za ruský plyn iné krajiny.

Český prezident Miloš Zeman vyjadril Poľsku plnú podporu v problematike zastavenia dodávok ruského plynu. Rusi porušili existujúce zmluvy ako z hľadiska termínu, tak z hľadiska formy platenia. Zeman to povedal na brífingu po rokovaní so svojim poľským náprotivkom Andrzejom Dudom v Prahe.

13:00 Požiadavky platiť za dodávky ruského plynu v rubľoch nie je vydieraním, vyhlásil dnes hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov podľa agentúry TASS. Rusko podľa nej obnoví dodávky plynu Poľsku a Bulharsku, akonáhle za ne tieto krajiny "náležitou formou" zaplatia. Rusko zostáva spoľahlivým dodávateľom energetických surovín, dodal hovorca.

"Platba v správnej podobe bude základom pre pokračovanie dodávok," povedal Peskov a štátna agentúra TASS si jeho vyjadrenia vyložila v zmysle, že "dodávky budú obnovené, pokiaľ tieto krajiny začnú platiť rubľami". Prezident Vladimir Putin se nechystá o situácii rokovať s poľskými a bulharskými predstaviteľmi, povedal Peskov.

12:05 Česká vláda v súčasnosti nemá informácie ani signály, že by Česku hrozilo zastavenie dodávok plynu z Ruska. Novinárom to dnes v Snemovni povedal premiér Petr Fiala (ODS). Podľa jeho slov je však potrebné s tým počítať, kabinet robí kroky k tomu, aby zaistil dostatok plynu pre domácnosti aj firmy. Podrobnosti však nekonkretizoval.

Podľa Fialu by Česko istý čas zvládalo situáciu, ak by Rusko zastavilo dodávky plynu. Následne by však bola potrebná pomoc Európskej únie. "Sme schopní kombináciou zásob a iných dodávateľov si s tým určite na nejakú dobu poradiť. Dlhodobo ale musíme hľadať iné riešenia," uviedol. Ako príklad uviedol alternatívne zdroje a dodávateľov plynu, skvapalnený plyn či terminály.