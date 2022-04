MIMORIADNY ONLINE Rusko zastavuje dodávky plynu do viacerých krajín: Prudký nárast cien!

BRATISLAVA/VARŠAVA - Nastal deň D. Z Poľska v utorok podvečer prišla správa, že Ruský Gazprom má údajne v stredu ráno zastaviť dodávky zemného plynu k našim severným susedom. V krajine zasadal krízový štáb a hľadali riešenia, ako situáciu vyriešiť. Okrem Poľska však má Rusko zastaviť kohútik plynu aj do Bulharska. Dianie okolo ruského plynu sledujeme ONLINE.

9:10 Ceny zemného plynu v Európe prudko vyskočili po tom, ako Rusko zastavilo jeho dodávky do Poľska a Bulharska. Referenčný európsky kontrakt na plyn s dodávkou v najbližšom mesiaci v stredu na burze v Amsterdame stúpol až o 24 % na 127,50 eura za megawatthodinu a jeho cena sa dostala na najvyššiu úroveň od 1. apríla.

Zastavenie dodávok ruského plynu do Poľska a Bulharska ešte zvýšilo napätie na európskom trhu rovnako ako obavy z nedostatku zásob pre spor o platby. Moskva a Európska únia (EÚ) už niekoľko týždňov vedú spor o platby za dodávky plynu. Ruský prezident Vladimir Putin požaduje, aby takzvané "nepriateľské" krajiny platili rubľami. EÚ to odmieta a považuje to za porušenie sankcií voči Rusku.

8:30 Ruský Gazprom úplne zastavil dodávky plynu do Poľska a Bulharska. Stalo sa tak preto, že podniky PGNiG a Bulgargaz odmietli platiť za plyn v rubľoch, uviedla ruská agentura TASS s odvolaním sa na vyjadrenie Gazpromu. PGNiG považuje prerušenie dodávok plynu za porušenie kontraktu s ruskou stranou. Gazprom zároveň varoval, že pri nedovolenom odbere ruského plynu z tranzitných dodávok do tretích krajín tieto tranzitné dodávky zníži o objem neoprávnene odoberaného plynu.

8:25 Český premiér Petr Fiala na sociálnej sieti Twitter k celej situácii napísal, že zo strany Ruska dochádza k ďalšiemu vyhrocovaniu situácie a porušovaniu platných zmlúv. "Je to ďalší dôkaz toho, že sa musíme úplne zbaviť závislosti na ruských fosílnych palivách," konštatoval.

Ruská federace se rozhodla zastavit dodávky plynu do Polska. Ze strany Ruska tak dochází k dalšímu vyhrocování situace a porušování platných smluv.



Je to další důkaz toho, že se musíme postupně zbavit závislosti na ruských fosilních palivech. — Petr Fiala (@P_Fiala) April 26, 2022

8:20 Dodávky ruského zemného plynu do Poľska dnes ráno obnovili po predchádzajúcom poklese na nulu, informovala agentúra Reuters. Prevádzkovateľ bulharskej plynovej siete Bulgartransgaz uviedol, že dodávky do Bulharska zatiaľ pokračujú.

8:05 Rusko aj po zastavení dodávok Poľsku a Bulharsku naďalej dodáva plyn do Rakúska, uviedla rakúska ministerka pre ochranu klímy a životného prostredia Leonore Gewesslerová. Rusko naďalej bez obmedzení dodáva cez hlavé trasy, ktorými sú Ukrajina a plynovod Nord Stream na dne Baltického mora, uviedla Gewesslerová. Na otázku, či existujú signály, že Moskva chce zastaviť dodávky Rakúsku, odpovedala: "Nie, neexistujú takéto signály."

"Musíme urobiť všetko pre to, aby sme sa čo najrýchlejšie zbavili našej závislosti od ruského plynu," zdôraznila rakúska ministerka. Zastavenie dodávok pre dva členské štáty Európskej únie podľa nej jasne ukazuje, že Rusko nie je dôveryhodný partner, na ktorého sa dá spoľahnúť. Ruský prezident Vladimir Putin totiž využíva dodávky energií ako zbraň vo vojne.