AKTUÁLNE Na súd do Pezinka priviezli prvého obvineného! Sudca bude rozhodovať o väzbe pre Kaliňáka a Paru

Aktualizované o 15:10 Výsluchy obvinených sa začali o 15tej hodine. Roberta Kaliňáka ani Mareka Paru zatiaľ nepriviezli.

Aktualizované o 14:30 Na Špecializovaný trestný súd v Pezinku priviezli prvého obvineného, o ktorom bude dnes sudca Miroslav Mazúch rozhodovať. Ide o príslušníka tajnej služby Martina Ciriaka, ktorý je obvinený z korupcie.

Galéria fotiek (6) Obvineného príslušníka tajnej služby M.C. priviezli na Špecializovaný trestný súd v Pezinku

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal návrh na väzbu pre obvineného exministra vnútra Roberta Kaliňáka. Väzbu žiada aj pre prominetného advokáta Mareka Paru. Ten zastupuje napríklad Mariana Kočnera v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka. Výslúchy obvinených sú naplánované na 15:00.

Kaliňák aj Para sú obvinení zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, obaja však v iných prípadoch. Kým Kaliňákovo obvinenie sa týka kauzy Očistec, to Parovo nadväzuje na Božie Mlyny. Spolu s Kaliňákom je obvinený aj Robert Fico, toho však nemôžu stíhať väzobne. Potrebujú na to súhlas Národnej rady, ktorú o to najskôr musí požiadať prokurátor.

Generálny prokurátor Maroš Žilinka v piatok poobede oznámil, že z prípadu vylúčil špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica a rozhodovaním poveril zástupcu špeciálneho prokurátora Ladislava Masára.