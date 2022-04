PRVÉ REAKCIE na obvinenie Fica a Kaliňáka: Koaliční poslanci chcú šéfa Smeru odovzdať orgánom, iní hovoria o prekvapení

Strana Smer-SD by sa k záležitosti mala vyjadriť o 14:00 na tlačovej konferencii. Pri príchode do centrály strany na Súmračnej to uvviedol poslanec Ľuboš Blaha.

Igor Melicher zo združenia Mladí sociálni demokrati tvrí, že ide o politickú objednávku, "ktorú realizuje organizovaná zločinecká skupina napojená na predstaviteľov OĽaNO len preto, lebo sa im rozpadávajú všetky ich politicky vymyslené kauzy ako Očistec, Judáš, či Božie mlyny."

MATOVIČOVA MAFIA ZADRŽIAVANÍM OPOZIČNÝCH LÍDROV LIKVIDUJE ZÁKLADY DEMOKRACIE A PRÁVA TAK, AKO TO ROBIA FAŠISTICKÉ REŽIMY...

Predseda parlamentu a koaličnej Sme rodina Boris Kollár uviedol, že ich hnutie nikdy nebránilo ani nebude brániť spravodlivosti, a tomu je tak aj teraz. Zdôraznil však, že je potrebné počkať na viac informácií. „V tejto chvíli nemám dostatočné penzum informácií, avšak pevne dúfam, že orgány činné v trestnom konaní majú dostatok dôkazov a v tomto prípade konajú objektívne," uviedol.

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková v súvislosti s obvinením bývalého premiéra a exministra vyhlásila, že zákon a spravodlivosť musí platiť pre každého. Je dôležité, aby každé podozrenie a obvinenie bolo dotiahnuté do konca až po preukázanie viny na súde. "Od začiatku je zrejmé, že korupcia, ktorá sa teraz odhaľuje, dosahuje najvyššie politické špičky predchádzajúceho vládnutia," povedala Kolíková. Ministerka má dôveru v orgány činné v trestnom konaní, špeciálnu prokuratúru a súdy. "Mám dôveru, že robili všetko pre to, aby v takejto veci obvinenie naozaj stálo na pevných nohách," poznamenala.

Podľa poslanca Juraja Šeligu (Za ľudí) možno z informácií o obvinení Fica a Kaliňáka odvodiť tri veci. „Nikto už nepožíva ochranu takzvaných našich ľudí a polícia si môže slobodne robiť svoju robotu,“ myslí si. „Ak orgány činné v trestnom konaní vyhodnotili situáciu tak, že môžu vzniesť obvinenie a urobili to, svedčí to o tom, že nikto do ich práce nezasahuje,“ dodal s tým, že na Slovensku nikto nestojí nad zákonom. Podľa neho však treba byť pripravený na to, že začne spochybňovanie práve polície, vyšetrovateľov či špeciálnej prokuratúry. Do tretice hovorí o tom, že „akokoľvek sú dnes mnohí šťastní z tejto správy, je dôležité opakovať, že aj Robert Fico aj Robert Kaliňák a všetci obvinení alebo aj obžalovaní majú právo na spravodlivý proces."

Premiér Eduard Heger uviedol, že rozhodnutie orgánov činných v trestnom konaní vo veci obvinenia Roberta Kaliňáka, Roberta Fica a spol je ich autonómnym rozhodnutím. "Verím, že je podložené dôkazmi," odkázal.

Rozhodnutie orgánov činných v trestnom konaní vo veci obvinenia Roberta Kaliňáka, Roberta Fica a spol je ich autonómnym rozhodnutím. Verím, že je podložené dôkazmi.

"Dlhodobé, cielené a strategické spochybňovanie práce OČTK Robertom Ficom a jeho ľuďmi bolo iba za účelom, aby dnes mohli povedať, že sú politickými obeťami. Každý súdny človek vie, že Robert Fico nie je žiadna politická obeť. Robert Fico je otec systému, ktorý tu 12 rokov rozkrádal túto krajinu," uviedol poslanec za OĽaNO Andrej Stančík.

‼️ZAČÍNAME S VEĽKÝMI RYBAMI‼️ 🔴Dámi a páni, zobudili sme sa do krásneho dňa. Fico a Kaliňák boli dnes obvinení zo...

Poslanec Vladimír Ledecký hovorí v súvislosti s obvinením Fica a Kaliňáka o európskom unikáte. "Zdá sa, že slová Andreja Kisku o mafiánskom štáte neboli ďaleko od pravdy," vyhlásil.

K obvineniu poslanca Fica Národná rada SR zatiaľ nebola oslovená orgánmi činnými v trestnom konaní v súvislosti s...

“Poslanca nemožno vziať do väzby bez súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky,” pripomenul podpredseda parlamentu Gábor Grendel (OĽaNO). "O tom, či bude vyšetrovateľ a prokurátor žiadať väzobné stíhanie, zatiaľ OČTK neinformovali. Ako podpredseda NRSR poverený zastupovaním predsedu parlamentu by som o tom už musel vedieť," dodal.

Zadržaný bývalý minister vnútra. Obvinený expremiér. Európsky unikát. Fico a Kaliňák roky tvorili najmocnejšiu dvojicu v...

Topky oslovili aj Kandeláriu NR SR, aby sme sa dozvedeli, či takáto žiadosť pristála na sekretariáte šéfa NR SR Borisa Kollára. "Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky tejto chvíli neeviduje žiadne doručenie žiadosti na vydanie na stíhanie poslanca Roberta Fica," informovala nás hovorkyňa Kollára Michaela Jurcová.

Podobne je to aj v prípade Mandátového a imunitného výboru NR SR. Z tohto nás zase informovala predsedníčka Anna Andrejuvová (OĽaNO). "Na mandátový a imunitný výbor k medializovanej informácii o obvinení Roberta Fica nebolo doposiaľ nič doručené," píše sa v stanovisku.

Správa sa dostala aj k vicepremiérke Veronike Remišovej (Za ľudí), ktorá hovorí o tom, že "konečne prišli na rad tí, ktorí sú v štuktúre postavení najvyššie".

Už to začalo? Pýta sa odchádzajúci Dostál

Svoje k tomu napísal aj odchádzajúci poslanec za SaS Ondrej Dostál, ktorý bude pôsobiť ako štátny tajomník na ministerstve spravodlivosti. "Tak už to začalo?" spýtal sa len skromne v statuse.

Minsiter obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) zase hovorí o karme.

Ako "začiatok konca" vníma dnešné dianie aj čelný predstaviteľ parlamentného klubu OĽaNO Michal Šipoš.

Strana Sloboda a Solidarita sa najskôr v statuse pýtala, či majú hlasovať za vydanie Fica, ktoré je v prípade, že je obvinený poslanec NR SR nutné.

Nakoniec ale liberáli prisľúbili, že za niečo také hlasovať jednoznačne budú. "Poslanci si to práve odhlasovali na prebiehajúcom poslaneckom klube, kde sa dozvedeli o zadržaní Roberta Kaliňáka, ktorého obvinili spolu s bývalým premiérom Robertom Ficom zo založenia a zosnovania zločineckej skupiny," píše SaS.

Tento zámer potvrdila aj predsedníčka zdravotníckeho výboru Janka Bittó Cigániková (SaS).

Jej stranícky šéf Richard Sulík nezostal z týchto správ prekvapený.

Dnešné obvinenie známej dvojice zo Smeru okomentoval aj zrejme budúci predseda Progresívneho Slovenska a podpredseda Európskeho parlamentu Michal Šimečka. "Vždy sme tušili, že v pozadí únosu štátu a spravodlivosti na Slovensku sú práve oni dvaja. Teraz sa konečne ukáže, či majú polícia a súdy dostatok dôkazov, aby to aj potvrdili," píše Šimečka.

Podobne to vidí aj bývalý predseda progresívcov Michal Truban.

Buď teraz alebo nikdy, mieni generál Pavel Macko

O skutočnom bode zlomu hovorí aj brigádny generál a člen ODS Pavel Macko, ktorý očakáva, že ak vyšetrovatelia neustoja dôkazné bremeno, "tak tu nastane skutočné peklo". "Nejasám ale pozorne sledujem, čo sa bude diať a s čím vyšetrovatelia prídu," popisuje Macko.