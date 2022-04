Rokovanie VLÁDY: Jesenné voľby budú zrejme skôr! Na Slovensko by mohlo prísť 900 vojakov NATO

BRATISLAVA - Voľby do orgánov samosprávnych krajov a samospráv obcí by sa mohli konať skôr. Vláda schválila legislatívny návrh z dielne Ministerstva vnútra (MV) SR, aby mohli byť voľby v posledných 21 dňoch volebného obdobia orgánov samospráv, namiesto súčasných 14.

Voľby, určené na sobotu, by sa tak mohli konať 22. októbra a nie v období krátko pred Sviatkom všetkých svätých, ako to vychádza podľa súčasných zákonných podmienok. Kabinet schválil tiež návrh na skrátené legislatívne konanie zákonnej iniciatívy.

V zdravotníckych zariadeniach je hospitalizovaných 54 pacientov z Ukrajiny, ktorí utiekli pred vojnovým konfliktom. Z toho je 36 dospelých a 18 detí. Uviedol to po utorkovom rokovaní vlády minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský.

Ako priblížil, ide predovšetkým o interné, traumatologické a onkologické ochorenia. "Bolo vykonaných 31 elektívnych operácií, 43 urgentných operácií a 12 krátkodobo odkladaných," povedal šéf rezortu zdravotníctva. Urgentné príjmy ošetrili 1766 Ukrajincov, z toho 837 dospelých a vyše 900 detí. Na onkologické ochorenia sa na Slovensku lieči 75 občanov Ukrajiny, z toho 70 dospelých a päť detí.

Aktualizované 12:17 Naď potvrdil, že diskusia o odkúpení štvrtej batérie Patriot momentálne neprebieha. Systémy má Slovensko k dispozícii zadarmo spolu s náhradnými dielami, muníciou a personálom. Minister zároveň upozornil, že Patrioty či systémy S-300 sú strategickou ochranou vzdušného priestoru. Slovensko však má na jeho ochranu aj ruské systémy Kub či Igla. Tie treba podľa neho postupne nahrádzať, pretože sú staré a sú problémy s ich fungovaním.

"Ak nám spojenci zabezpečujú tú strategickú úroveň protivzdušnej obrany, tak my sa poďme sústrediť na to, aby sme si zaobstarali protivzdušnú obranu na operačnej a taktickej úrovni," povedal Naď. Minister zároveň dodal, že vláda schválila presun systému protivzdušnej obrany S-300 na Ukrajinu na rokovaní 6. apríla. Materiál bude podľa neho dodatočne zverejnený.

Aktualizované 12:15 Ukrajina nepožiadala Slovensko o stíhačky Mig-29, nerokuje sa o tom

Ukrajina nepožiadala Slovensko o poskytnutie stíhačiek Mig-29. Vláda preto o ich poslaní ani nerokuje. Ukrajinci žiadali poskytnutie húfnic Zuzana a opravu svojej vojenskej techniky v slovenských opravárenských podnikoch. To sa v súčasnosti rieši, uviedol Naď.

O ochrane vzdušného priestoru diskutuje Slovensko s Alianciou. Odpoveď očakáva Naď v najbližšej dobe. "Možností je viacero. Ochrana z nášho územia alebo ochrana z iného územia," podotkol minister s tým, že bude rád, ak Slovensko vyrieši problém ochrany vzdušného priestoru pomocou nadzvukových lietadiel. Keď bude mať Slovensko postarané o ochranu vzdušného priestoru, až vtedy sa bude baviť o budúcnosti stíhačiek Mig-29. Za Migy-29 zaplatilo Slovensko minulý rok Rusku 55 miliónov eur. Ochrana vzdušného priestoru od Aliancie by podľa Naďa nebola drahšia. "Nechcem špekulovať, lebo nemám kalkuláciu na stole, ale nebude nás to určite stáť ani euro viac ako to, čo dnes platíme Rusom za Migy," skonštatoval.

Aktualizované 12:03 Na Slovensko by mohlo prísť ďalších 900 vojakov členských krajín NATO

Na Slovensko by mohlo prísť ďalších 900 vojakov členských štátov NATO, konkrétne z Česka, Nemecka, USA a Slovinska. Celkovo tak má v rámci mnohonárodnej bojovej skupiny Aliancie v SR pôsobiť do 3000 vojakov. Zvýšenie mandátových počtov, ktoré určujú maximálny počet vojakov, v utorok odsúhlasila vláda. Návrh musí ešte odobriť Národná rada SR.

"Spôsobilosti zahraničných ozbrojených síl doplnia schopnosti a kapacity Ozbrojených síl SR a prispejú k zvýšeniu úrovne odstrašenia od prípadného ozbrojeného útoku," deklarovalo ministerstvo obrany v materiáli. Počet českých vojakov sa má zvýšiť o 100. Z Nemecka by mohlo prísť o 500 príslušníkov viac, zo Spojených štátov o 200. Slovinsko by mohlo poslať o 100 vojakov viac.

"Každá jednotka, ktorá má prísť na Slovensko, je viazaná na nejaký druh techniky, o ktorý sme požiadali," vysvetlil minister obrany Jaroslav Naď. Počet nemeckých vojakov sa zvyšuje, aby sa mohli spoločne s Holandskom dlhodobo obsluhovať tri batérie systému Patriot. V prípade USA zvyšovanie taktiež súvisí so systémom Patriot.

Voľby budú zrejme skôr

"Predĺžením lehoty na uskutočnenie volieb do orgánov samospráv obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v rámci volebného obdobia a bez jeho narušenia sa vytvárajú predpoklady na širší časový priestor na určenie vhodného termínu konania príslušných volieb najmä s ohľadom na zvyklosti obyvateľstva v súvislosti s dňami pracovného pokoja a so štátnymi sviatkami," píše sa v predloženom návrhu.

Podľa súčasného znenia zákona o podmienkach výkonu volebného práva sa majú voľby do orgánov samosprávnych krajov i samosprávy obcí konať v posledných 14 dňoch ich volebného obdobia. V prípade nadchádzajúcich spojených volieb by túto podmienku spĺňal dátum 29. október. Vzhľadom na časovú blízkosť Sviatku všetkých svätých, predpokladané presuny obyvateľstva a z toho vyplývajúce riziko nízkej účasti na voľbách sa začal zvažovať skorší termín.

Novelou sa má upraviť aj zákon o politických stranách a politických hnutiach. Zmeny sa majú týkať sankcií pre kandidátov koalícií strán a hnutí pri voľbách do Národnej rady SR a do Európskeho parlamentu. Nemajú sa vzťahovať na blížiace sa spojené voľby do orgánov územnej samosprávy. Po schválení v parlamente by zákonná úprava mala nadobudnúť účinnosť dňom vyhlásenia v zbierke zákonov.

V jesenných voľbách by mohli voliť aj ľudia v karanténe pre COVID

Ľudia s nariadenou karanténou alebo izoláciou pre ochorenie COVID-19 by mohli voliť v jesenných spojených voľbách do orgánov samosprávnych krajov a samospráv obcí. Vyplýva to z návrhu zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania pre tieto spojené voľby, ktorý v utorok schválila vláda. Kabinet odobril aj návrh na skrátené legislatívne konanie.

Zákon z dielne ministerstva vnútra upravuje komplexný proces špeciálneho spôsobu hlasovania vo všetkých jeho štádiách. "Špeciálny spôsob hlasovania je určený pre osoby, ktorým bola nariadená izolácia alebo karanténa z dôvodov ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19 a pre osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti, a to na základe ich žiadosti," vysvetľuje rezort.

Špeciálny spôsob hlasovania

Postup podľa tohto zákona sa má uplatniť iba v prípade, ak k 30. septembru 2022 budú na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR osoby pozitívne na ochorenie COVID-19 a osoby, ktoré s nimi prišli do úzkeho kontaktu, podliehať izolácii alebo karanténe. O špeciálny spôsob hlasovania by občania mohli požiadať najneskôr v posledný pracovný deň pred dňom konania sa volieb do 12. hodiny, a to telefonicky zapisovateľa miestnej volebnej komisie.

Na zabezpečenie hlasovania oprávnených voličov budú vytvorené špeciálne volebné obvody so špeciálnou volebnou komisiou, ktorej sídlo môže byť obec, mesto, v Bratislave a Košiciach mestská časť. Členovia špeciálnej volebnej komisie majú na požiadanie prísť s hlasovacími lístkami a špeciálnou prenosnou volebnou schránkou k voličom, ktorí sa pre izoláciu či karanténu nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti. Komisiu by malo tvoriť aspoň osem ľudí, hlasovanie budú zabezpečovať minimálne dvaja vyslaní členovia.

Rokovať bude o skoršom konaní jesenných volieb i riešení envirozáťaží

Jesenné voľby do orgánov samosprávnych krajov a orgánov samosprávy obcí by sa mohli konať už v sobotu 22. októbra. Vládny kabinet bude rokovať o tejto zmene v utorok na predveľkonočnom zasadnutí. Zákonná úprava má v nich umožniť hlasovanie aj voličom s nariadenou karanténou alebo izoláciou pre ochorenie COVID-19. Vyplýva to z návrhu zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania v jesenných spojených voľbách. Kabinet má v tomto prípade schvaľovať i návrh na na skrátené legislatívne konanie.

Riešenie envirozáťaží v období od roku 2016 do 2021 stálo viac ako 130,4 milióna eur. Úlohy stanovené na tieto roky boli čiastočne splnené. Vyplýva to zo Správy o plnení Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží (2016 - 2021), ktorou sa bude zaoberať vládny kabinet. Vláda má prerokovať i materiál Ministerstva financií SR, ktorý sa týka jednotnej stratégie financovania podporných fondov Európskej únie. Návrh rezortu predstavuje základný dokument na prípravu finančných plánov programov, a to najmä Programu Slovensko.