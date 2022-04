PIEŠŤANY - Nie každá základná škola na Slovensku mala to šťastie, že prežila do dnešných dní. Možno si aj ty chodil do školy, ktorá je dnes zatvorená, prípadne sa na jej mieste nachádza už niečo úplne iné. Rovnaký príbeh píše aj budova školy na sídlisku Adama Trajana v Piešťanoch, na ktorú sa boli pozrieť urbexeri Marcelito Rečinský a Ivan Donoval.