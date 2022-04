Kandidatúra Mariana Kotlebu v najbližších parlamentných voľbách je otázna: Závisí od hodnotenia súdu i lehôt

Galéria fotiek (2) Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

BRATISLAVA - Kandidatúra šéfa ĽSNS Mariana Kotlebu v najbližších parlamentných voľbách je otázna. Závisí od toho, či by súd stihol vysloviť, že viedol v skúšobnej dobe riadny život a osvedčil sa. V takom prípade by už pre neho neexistovala prekážka práva byť volený. Uviedol to právnik Vincent Bujňák z Univerzity Komenského v Bratislave. Parlamentné voľby by mali byť v roku 2024, skúšobná doba má Kotlebovi uplynúť v októbri 2023. Uzávierka kandidátnych listín býva tri mesiace pred voľbami.