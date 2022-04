Vláda rokuje o oprave ukrajinskej techniky: Extrémizmus v Ozbrojených silách? Obhajcovia Putina tu nemajú čo robiť

Ministri sa pred rokovaním vlády vyjadrili k Ukrajine, ale aj k včerajšiemu rozhodnutiu súdu, ktorý uznal šéfa ĽSNS Mariana Kotleba vinným. Ústrednou témou aj naďalej ostáva vojna na Ukrajine.

Aktualizované 10:34 "Beriem to na vedomie," vyjadril sa Krajniak na adresu rozsudku súd v prípade Mariana Kotlebu. Či by mala byť strana rozpustená, nekomentoval.

Aktualizované 10:31 Krajniak uviedol, že každý deň dostávajú informácie o tom, v akých profesiách sa Ukrajinci zamestnávajú, aby sa nedialo, že začnú vytláčať Slovákov z pracovného trhu. "Nedeje sa to. Obsadzujú pozície, ktoré boli dlhodobo voľné a Slováci nechceli na tých pozíciách pracovať," uviedol Krajniak. Ide najmä o pomocné práce v kuchyni, vo výrobe, v poľnohospodárstve.

Aktualizované 10:16 Krajniak sumu pomoci konkretizovať nechcel. "Nechcem byť nekorektný. Viete, tie skupiny sa môžu prekrývať," uviedol. Dnes o 13-ej bude pokračovať koaličná rada, na ktorej sa budú riešiť zdroje. Dnes na vláde sa to ešte neschváli.

Aktualizované 10:15 Minister práce Milan Krajniak uviedol, že pomoc pôjde niekoľkým skupinám. Prvá skupina sú ľudia v hmotnej núdzi, potom rodiny s nezaopatrenými deťmi. Nesmieme zabudnúť na uchádzačov o zamestnanie, ktorí žijú sami, ďalej ľudia v dôchodkovom veku a opatrovatelia a asistenti. "Ja som predložil konkrétny návrh so sumami, koľko by položky stáli a malo by ísť o jednorázový príspevok, ktorý by mal postačiť na vykrytie zvýšených nákladov minimálne do jesene," uviedol.

Aktualizované 10:07 "Pokiaľ dnes niekto obhajuje Putinov režim, tak nemá čo v Ozbrojených silách robiť," povedal Naď na adresu extrémizmu v OS SR. Podľa neho ide len o pár jedincov.

Aktualizované 10:04 Naď si myslí, že strana ĽSNS by sa mala rozpustiť. Poukázal na to, že strana Republika bola vytvorená len preto, lebo vedeli, čo ĽSNS hrozí. "Sú to tí istí ľudia, len zmenili farbu," povedal.

Aktualizované 10:00 Naď o oprave ukrajinskej techniky

"Boli sme oslovení Ukrajinou, rovnako ako ČR, či by naše opravárenské podniky vedeli opravovať ukrajinskú poškodenú vojenskú techniku. My by sme ju opravili, a potom by sa technika vrátila na Ukrajinu. Je to v štádiu rokovania," povedal pred rokovaním vlády minister obrany Jaroslav Naď s tým, že ešte nič nie je rozhodnuté.

Aktualizované 9:58 ČR mohla poskytnúť techniku Ukrajine

Naď potvrdil, že sa Česká republika rozhodla poskytnúť tanky (bojové vozidlá pechoty) Ukrajine. "Je to v súlade s Chartou OSN, ktorá umožňuje Ukrajien brániť sa pred agresiou. Som rád, že sa takto Česká republika rozhodla, oni sa ale tak rozhodnúť mohli, pretože na rozdiel od nás robili v minulosti robili veľké akvizície do pozemných síl a vozidlá ktoré poskytli nie sú nosnou technikou pre ich pozemné sily," uviedol pred rokovaním vlády minister obrany Jaroslav Naď

Rokovať má o návrhu Partnerskej dohody i zmene pri vodičských preukazoch

Vodičské preukazy C a CE by mohli získavať už vodiči vo veku 18 rokov namiesto súčasných 21. Pri vozidlách skupín D a DE by sa mal minimálny vek znížiť z 24 na 21 rokov. Vyplýva to z návrhu novely zákona o cestnej premávke, o ktorom bude v stredu rokovať vláda. Kabinet sa na 74. rokovaní bude zaoberať aj ďalším legislatívnym návrhom ministerstva vnútra. Zákonná úprava má v tomto prípade umožniť, aby skúška odbornej spôsobilosti pre ľudí pôsobiacich v oblasti súkromnej bezpečnosti mohla pozostávať iba zo skúšobného testu vykonávaného elektronickou formou. V súčasnosti je potrebný písomný test a ústna skúška.