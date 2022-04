Sankcie sú tvrdé a ničia ekonomiku: Sú tvrdé, no politicky neúčinné! Západ budú postupne bolieť viac ako Rusko

Niektorí odborníci hovoria o prasknutí tzv. sankčnej bubliny, niektorí tvrdia, že je to nezmysel. Spočiatku bol svet prekvapení ráznym zásahom zo strany EÚ či Spojených štátov, no čoskoro sme sa stali svedkami toho, že sankcie sú síce tvrdé, no politicky nie veľmi účinné.

Sankcie sú ekonomicky tvrdé, no politicky neúčinné

Niektorí odborníci skonštatovali, že sme svedkami prasknutia sankčnej bubliny. Keď boli sankcie s ohlásené, Západ zmrazením rezerv ruskej centrálnej banky urobil viac, než sa čakalo, a trhy aj odborníci hodnotili, že to bolo odvážne. No teraz sa oslavná bublina stretla s realitou. "Sankcie uvalené na Rusko sú mimoriadne prísne a tvrdo zasiahli lokálnu ekonomiku, ktorá sa už nachádza v stave hlbokej recesie a vysokej inflácie. Tvrdo ich pocíti prakticky každý Rus dramatickým poklesom životnej úrovne," uviedol pre Topky Pánis.

Archívne VIDEO Výzva na odmietnutie vyjadrení ministra hospodárstva Richarda Sulíka o platbe rubľami za ruskú ropu a plyn

Jednoducho platí, že sankcie sú už teraz mimoriadne ekonomicky tvrdé, ale politický neúčinné. "Aktuálne sankcie ako také z ekonomického uhľa pohľadu fungujú s mimoriadne negatívnym až devastačným dopadom na mieste hospodárstvo," vysvetľuje. "Nefungungujú len z politického uhla pohľadu, keďže jadrovú veľmoc zatiaľ neprinútili k zmene správania sa v súvislosti s Ukrajinou," povedal analytik.

Bolesť sa bude zväčšovať v prípade Západu

Dostane sa takto únia, resp. západní lídri do slepej uličky? V zmysle, že uvalia tvrdé sankcie, ktoré účinkujú len istý čas a nakoniec viac škôd to spôsobí Západu a Rusko sa z toho dokáže pozviechať. "Sankcie neúčinkujú len istý čas, výrazne ničia ruskú ekonomiku a budú dlhodobo podkopávať jej ekonomický rast," ozrejmil Pánis s tým, že každé sprísňovanie sankcií bude viac bolieť nielen Rusko, ale aj Západ.

"Marginálna bolesť sa bude pritom zrejme viac zväčšovať u Západu ako u už „usankcionovaného“ Ruska. Špeciálne by to platilo v prípade v prípade okamžitého embarga na dovoz ruských komodít, čo by spustilo hlbokú deštrukciu ekonomiky Európy s negatívnymi dopadmi aj do ostatných regiónov s možným vyústením do sociálnych nepokojov pri radikálnom zdražení a nedostatku základných potravín a energií," vysvetľuje analytik.

Kurz rubľa je potemkinovská dedina

Rubeľ dosiahol minulý týždeň svoje 5-týždňové maximum a dostal sa na hodnoty spred invázie. Po oznámení nových sankcií však kurz opäť mierne klesol. Oficiálny kurz rubľa je podľa Pánisa potemkinovská dedina. "Rubeľ nemá všetky charakteristiky voľne konvertibilnej meny. Je do značnej miery umelo držaný, keď sa zahraniční investori nemôžu zbaviť ruských cenných papierov a vymeniť ich za cudziu menu, keďže existuje limit na nákup cudzej meny na hlavu spolu so špeciálnou prirážkou ku kurzu, čiže v podstate kapitálová kontrola," vysvetľuje.

Súčasne musia exportéri povinne vymieňať 80 % zahraničných príjmov na ruble a v prípade vývozu plynu to bude čoskoro 100 % príjmov. "Teda keď sú pravidlá na devízovom trhu nastavené jednostranne na možnosť voľného nákupu rubľov či dokonca príkaz nakupovať ruble, no ich voľný predaj len výrazne obmedzovaný. Za predpokladu skutočne voľného trhu by bol rubeľ podstatne slabší. I keď je potrebné priznať, že by zrejme aj z týchto slabších úrovní mierne posilnil vzhľadom na deeskaláciu napätia okolo Ukrajiny a nádej na diplomatické riešenie konfliktu či už spomínaný dodatočný dopyt po ňom pri požiadavke rubľových platieb za plyn," dodal.