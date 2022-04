Deň bláznov odštartoval Matovič kritikou incidentu na Oskaroch: Zastal sa Smitha, ktorý vyfackal moderátora

BRATISLAVA - Po niekoľkých dňoch od vážneho incidentu na odovzdávaní filmových cien akadémie konečne prehovoril. Áno, reč je o ministrovi financií Igorovi Matovičovi (OĽaNO), ktorý síce s kultúrnou tvorbou nemá veľa spoločného, no aj tak mal čo dodať. Podľa očakávania sa vyjadril k udalosti, kedy Will Smith uštedril facku moderátorovi večera a zabávačovi Chrisovi Rockovi. Matovič sa prekvapujúco zastal Willa Smitha ako hlavného fackujúceho protagonistu.

VIDEO z predmetnej noci, kedy Will Smith uštedril Chrisovi Rockovi facku:

"Will Smith je chlap na správnom mieste," začal rázne status líder OĽaNO. Herec Will Smith sa podľa jeho slov nemá "za čo nejakému zbabelému blbečkovi odpravedlňovať".

Mne je Smith sympatický

Matovič následne aj odôvodnil, čo tak na Smithovi obdivuje. "Viem, že do trápnučkého sveta obdivujúceho zženštilých akožechlapov, jedna chlapská nepatrí … ale mne je manžel, ktorý sa zastane verejne svojej manželky, sympatický," napísal prekvapujúco Matovič.

Galéria fotiek (3) Igor Matovič

Will má gule

"Facka za sprosté vtipy z choroby ženy je fajn. Will má gule, na rozdiel od tých, čo ho pohoršene odsudzujú," ukončil posledné riadky statusu spolu s fotografiou facky Matovič. Mnohí by si pri ministrovi financií už ani neťukali na čelo, no ak ste niektorí po týchto riadkoch zostali zaskočení, vedzte, že v kalendári dnes svieti jeden veľmi špeciálny deň, ktorý má Matovič veľmi rád.