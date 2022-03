USA zvažuje ponuku Slovenska pre Ukrajinu! Pentagon rokuje o náhrade za naše S-300, tie už smerujú na východ

BRATISLAVA/WASHINGTON - Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena pracuje na tom, aby vyhovela ponuke Slovenska poslať na Ukrajinu protilietadlové systémy S-300. Zákonodarcom to povedal vysoký predstaviteľ Pentagonu. Minister obrany Jaroslav Naď už predtým uviedol, že Slovensko je ochotné systému Ukrajine dať, no za adekvátnu náhradu.

Informoval o tom portál Defense News. Slovensko už dávnejšie súhlasila s tým, že Ukrajine poskytne systém S-300 na pomoc pri obrane pred náletmi. Naď však požadoval adekvátnu náhradu napríklad v podobne systému Patriot. Slovensko nesmie ostať bez vzdušnej obrany.

Pentagon pracuje na tom, aby vyhovel požiadavkám Slovenska

Pentagon sa pritom odvolal na zástupkyňu amerického ministra obrany pre medzinárodné bezpečnostné záležitosti Celeste Wallanderovú, ktorá o tom hovorila členom kongresového výboru. Jeden z poslancov sa dva týždne potom, čo slovenský minister obrany naznačil neformálnu požiadavku, pýtal, prečo sa ešte obe strany nedohodli.

Wallanderová uviedla, že sa na dohode pracuje, pričom prebieha koordinácia s viacerými krajinami. Zástupkyňa šéfa amerického rezortu obrany zároveň požiadala o poskytnutie celistvejšej odpovede na tajnom stretnutí, ktoré by sa malo čoskoro uskutočniť. "So Slovenskom pracujeme na tom, aby sme identifikovali ich požiadavky a mohli ich splniť," uviedla. "Pracujeme na tom a medzitým sme sa zamerali na to, aby sme získali krajiny, ktoré vlastnia staršie sovietske systémy, vrátane systémov S-300, náhradné diely, rakety či rôzne časti systému S-300 a ktoré sú ochotné poslať ich Ukrajine."

S-300 presúvali na východ

Tieto vyjadrenia prišli niekoľko týždňov potom, čo ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj požiadal Kongres USA o vytvorenie bezletovej zóny nad Ukrajinou alebo o dodávku S-300 a iných systémov protivzdušnej obrany a bojových lietadiel. Minister obrany Jaroslav Naď po stretnutí s americkým ministrom obrany Lloydom Austinom neuviedol žiadne bližšie detaily. Obaja uviedli, že prebiehajú rokovania.

Niekoľko krajín vrátane Nemecka poslalo systémy Patriot na Slovensko. Naď však vtedy uviedol, že nejde o náhradu za S-300, ale o doplnenie protivzdušného systému. Začiatkom tohto týždňa Markíza informovala o presune systému protivzdušnej obrany na východ Slovenska. Naď presun potvrdil. "Doteraz bola v oblasti Nitry a rozhodli sme sa, že z hľadiska operačného použitie je dôležitejšie ju mať aktuálne na východnej hranici," povedal portálu.

Vzdušný priestor východnej hranice posilnia aj systémy Kub a Avenger

Východnú hranicu budú okrem protiraketového systému S-300 chrániť aj systémy Kub, ktoré má Slovensko ako protivzdušnú obranu. Zároveň spojenci v rámci predsunutej jednotky IFP donesú na posilnenie hranice nový systém protivzdušnej obrany Avenger. Informoval o tom minister obrany po včerajšom rokovaní vlády.

"Nie je to taká strategická úroveň protivzdušnej obrany, ako je S-300 alebo Patriot. Je to skôr na operačnej úrovni, ale aj to nám pomôže z hľadiska východnej hranice," povedal Naď na margo systému Avenger. Protiraketové systémy S-300 sa momentálne spojazdňujú. Malo by to byť okolo 100 vozidiel. Naď pripomenul, že jedna batéria Patriotov je zapojená na strednom Slovensku. "V najbližších dňoch budeme zapájať druhú a tretiu batériu," podotkol. Zdôraznil, že Slovensko chce mať pokrytú čo najväčšiu časť územia v rámci protivzdušnej obrany.

Zbavujeme sa závislosti od Ruska

Na modernizáciu Ozbrojených síl SR smerovalo v uplynulom roku vyše 564 miliónov eur, čo je 32,6 percenta obranného rozpočtu. Otvorených je vyše 100 modernizačných projektov. Minister obrany o tom informoval na utorkovej tlačovej konferencii k dvom rokom vo funkcii. "Zavádzame moderné technológie a zbavujeme sa závislosti od Ruska. Dva najväčšie oriešky, ktoré máme pred sebou, sú lietadlá MiG-29 a systém S-300," povedal minister.

Na výstroj išlo 17,5 milióna eur, pričom vojaci by sa mohli čoskoro dočkať nových uniforiem. Prostriedky na údržbu budov a vojenskej infraštruktúry zvýšilo ministerstvo podľa Naďa o 170 percent. Na vojenský výskum a vývoj smerovalo podľa Naďa najviac peňazí v histórii. Vyzdvihol tiež, že všetky rezortné podniky boli v zisku. Naď potvrdil intenzívne diskusie o zvyšovaní obranného rozpočtu, ale aj počtu príslušníkov Ozbrojených síl SR minimálne o 3000. Zvažuje sa aj vytvorenie fondu vo výške jednej miliardy eur na nečakané obranné výdavky.

Tento rok avizuje Naď zmeny v obrannej legislatíve. Pripravuje sa novela zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov, v zákone o brannej povinnosti sa nanovo definujú aktívne zálohy a aktualizovať sa má aj zákon o Vojenskom spravodajstve. V rámci modernizácie sa majú vymieňať nákladné autá a ručné zbrane aj obstarať bojové drony. Plánuje sa tiež rekonštrukcia ubytovne Hviezda, vojenskej zotavovne na Zemplínskej šírave či vybudovanie nového vojenského archívu v Trnave.

V súvislosti so situáciou na Ukrajine sú už vyše mesiaca OS SR v stave plnej bojovej pohotovosti. "Máme nasadených denne zhruba 700 vojakov priamo na štátnej hranici a ďalších zhruba 1500 vojakov, ktorí robia pomocné úlohy," priblížil náčelník Generálneho štábu OS SR Daniel Zmeko. Vojaci strážia najmä zelenú hranicu. Plnia i humanitárne úlohy.