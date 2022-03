ONLINE Mikulec zostáva vo funkcii: Premiér Heger sa zastal svojho ministra! Verejná obhajoba konania "po známosti"

17:54 Parlament ministra vnútra Romana Mikulca neodvolal.

Prítomných bolo 102 poslancov. Za hlasovalo 46, proti bolo 51, zdržali sa 5 poslanci. Neprítomných bolo 48 poslancov. Na odvolanie bolo pritom potrebných aspoň 76 hlasov.

Proti boli prítomní poslanci OĽaNO a poslanci SaS, v sále však neboli prítomní všetci poslanci týchto strán. Piati poslanci SaS sa zdržali. Z klubu strany Sme rodina sa hlasovania nezúčastnil nikto. Prítomní poslanci Smeru-SD, ĽS NS boli za odvolanie Mikulca.

17:39 Hlasovať o odvolaní Romana Mikulca z funkcie ministra vnútra majú poslanci o 17:50. Slovo si chcel vziať ešte aj sám Mikulec, ale do sály prišiel v čase, kedy bola už rozprava ukončená a tak mu to umožnené nebolo.

17:28 Rozprava sa skončila. Slovo si ešte zobral Robert Fico ako navrhovateľ.

16:54 V stanovisku, ktoré Úrad vlády poskytol ešte pred avizovaným brífingom, sa Eduard Heger postavil za svojho ministra. To, že štát nemá vybudované ani použiteľné krízové plány a ani spôsobilé personálne kapacity na zvládanie kríz, je podľa Hegera závažným zlyhaním tých, čo tu vládli 12 rokov. "Úloha pred ministrom vnútra Romanom Mikulcom nebola teoretická, ale veľmi konkrétna. V reálnom čase prechádzajú našimi východnými hranicami tisíce vyčerpaných ukrajinských matiek s deťmi. Je to nová situácia pre skostnatelý a nepružný štát, ktorý tu zanechali vlády Smeru a ktorý na hraniciach nestíha. Čo s tým? Problém treba vyriešiť a ak to nevie štát okamžite urobiť, nech to urobia tí, čo to vedia. Dnes ide o súkromný sektor, mimovládne organizácie, šikovných a motivovaných ľudí. Rozhodnutie Romana Mikulca bolo rozhodnutie vo verejnom záujme s cieľom čo najlepšie sa postarať o týchto vojnou traumatizovaných ľudí. A hneď," uvádza sa v stanovisku.

KORUPČNÉ FARMY SMERU A HLASU ZNOVA VYPÚŠŤAJÚ EMISIE „Urobili sme mnoho svinstiev,“ toto je veta bývalého šéfa... Posted by Eduard Heger - predseda vlády SR on Wednesday, March 30, 2022

"V takých chvíľach to všetko stojí na dôvere, na pozitívnych referenciách, na osobných kontaktoch. Je to klientelizmus? Nikto sa nenabaľuje, nikto nikoho nepodpláca," pokračuje.

"Plynú z toho dve poučenia. Poučenie prvé: Musíme prekopať celý systém riadenia krízových situácií a mať na tieto práce kvalifikovaných a motivovaných štátnych zamestnancov. Poučenie druhé: A musíme sa naučiť v krízach aj správne komunikovať, aby sme eliminovali nedorozumenia a podozrenia. Aby sme nedávali príležitosť korupčným farmám Smeru a Hlasu - teda tým, čo tu urobili mnoho svinstiev - spochybňovať naše čisté úmysly," dodal Heger.

Galéria fotiek (9) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

16:41 Po skončení mimoriadnej schôdze ohlásil minister vnútra Roman Mikulec tlačovú konferenciu spoločne s premiérom Eduardom Hegerom. Prítomní by mali byť aj poslanci za stranu OĽaNO. Prepokladajú, že konať by sa mohla okolo 17. hodiny.

16:33 V rozprave vystupuje poslanec Matúš Šutaj Eštok, ktorý je posledným, písomne prihláseným rečníkom.

15:13 Tlačová konferencia strany Smer-SD.

14:50 V roprave vystúpil opozočný poslanec Marian Kotleba (ĽS NS). Po ňom reční bývalá miniserka vnútra a poslankyňa Denisa Saková (Hlas-SD). Rokovacia sála je takmer prázdna. Podľa Sakovej je uplne jedno, koľko "to stálo," no štát prestal fungovať. Reagovala tak na skutočnosť, že ministerstvo vlády zazmluvnilo v súvislosti s utečeneckou krízou súkromnú firmu.

Saková tvrdí, že týždne zachraňovali ľudí utekajúcich pred vojnou dobrovoľníci, pričom MV bolo neaktívne, ospravedlňovalo sa, že nie je na situáciu pripravené. "Keď sa konečne rozhýbalo, dopadlo to ešte horšie," uviedla s tým, že minister vnútra v časovej tiesni bez výberového konania "na hulváta" zazmluvnil gastrofirmy a eventové firmy zaoberajúce sa spoločenskými podujatiami.

13:40 Roman Mikulec sa už v parlamente nenachádza. Vrátil sa späť na Úrad vlády SR. Rokovanie vlády bolo pred obedom prerušené práve kvôli tomu, aby členovia vlády mohli ísť na začiatok mimoriadnej schôdzi do Národnej rady SR. Na Úrad vlády sa vrátili aj Eduard Heger a Igor Matovič.

13:32 V rozprave má slovo Juraj Blanár. Minister vnútra Roman Mikulec podľa neho vo funkcii zbytočne, nedokáže robiť svoju prácu, no potrebujú ho tam na špinavú robotu. Odmieta, že by opozícia zneužívala aktuálnu situáciu na Ukrajine a na našich hraniciach na politické účely. To podľa neho robí práve vládna koalícia, aby zakrývala svoju neschopnosť. "Vždy keď ich pristihnú, tak rozprávajú o tom, ako všetko zmenia, zvolajú krízové riadenia a, samozrejme, za všetko môže bývalá vláda," skonštatoval Blanár. Reagoval na vyjadrenia ministra financií Igora Matoviča, ktorý si Mikulca v pléne zastal. Namieta jeho slová, že Mikulec je zbytočný dobrák a doteraz nepovyhadzoval všetkých ľudí bývalých vlád z funkcií v rezorte. Podľa Blanára ho mal teda Matovič hneď odvolať. Odôvodnenie nesúhlasu vlády s odvolaním ministra označil Blanár za úbohé.

13:26 Roman Mikulec, Eduard Heger aj Igor Matovič už z rokovacej sály odišli. Z členov vlády sa teraz v pléne nenachádza nikto.

13:10 "Ja osobne som sa s ním stretol pol roka pred voľbami naposledy," povedal na adresu Júliusa Slováka Matovič. Slovák stojí za firmou GD Identit. Firma Dustream production, s ktorou uzavrel rezort vnútra spornú rámcovú zmluvu na 2,5 milióna eur, začala spolupracovať práve s GD Identit ako subdodávateľom. Mikulcovi bolo vytýkané, že Slovákovi, ktorý je označovaný za človeka blízkeho OĽaNO, takto dohodil kšeft.

13:05 Po reakciách na vystúpenie Romana Mikulca si slovo zobral minister financií Igor Matovič. Vytkol, že stany, ktoré mali mať štátne hmotné rezervy, musela zabezpečiť súkromná firma. "My musíme objednať súkromnú firmu, lebo štát ste rozkradli," povedal. Opozícii pripomenul kauzu bývalého šéfa štátnych hmotných rezerv Kajetána Kičuru.

12:51 Do diskusie k návrhu na odvolanie ministra vnútra sa prihlásilo písomne osem poslancov. Písomne prihlásení rečníci môžu podľa rokovacieho poriadku rečniť maximálne 20 minút. Ak sú prihlásení za klub, tak najviac 30 minút. Poslanci môžu reagovať faktickými poznámkami, jedna môže trvať najviac dve minúty. Po písomne prihlásených poslancoch sa budú môcť zákonodarcovia do diskusie prihlásiť aj ústne.

12:35 "Krízové riadenie nezlyhalo, ale došlo na svoje limity a v tej chvíli, keď došlo na svoje limity, sme využili aj súkromnú firmu," priznal.

Galéria fotiek (9) Zdroj: Topky - Ján Zemiar

12:33 „Vy ste tí, ktorí zneužívate nešťastie ľudí, ktorí prichádzajú na Slovensko,“ povedal Mikulec. Smeru-SD pripomenul tiež korupciu, s ktorou majú podľa jeho slov bohaté skúsenosti. Odmietol, že by štát odovzdal riadenie utečeneckej krízy súkromnej firme. "Zo začiatku tie procesy možno nefungovali ideálne, ale to nefunguje nikde," bráni sa.

12:26 Za vládu prehovoril premiér Eduard Heger. Následne bola otvorená rozprava. Ešte pred prvým rečníkom však o slovo požiadal sám Mikulec. "Že vám nie je hanba," odkázal Ficovi. Opýtal sa tiež, či vedia, kto prechádza cez ukrajinskú hranicu. Urobil to v súvislosti s možnosťou, že by k nám mohli prísť prepustení väzni.

12:15 Ako prvý si zobral slovo predseda opozičnej strany Smer-SD Robert Fico. Jeho strana zvolanie mimoriadnej schôdze inciciovala. Mikulcovi odkázal, aby zvážil, či je pre Slovensko dobré, aby zostal na svojom poste.

12:10 Mimoriadna schôdza na odvolanie Romana Mikulca sa začala na poludnie. Prítomný je minister vnútra, ale aj iní členovia vlády vrátane premiéra Eduarda Hegera.

Galéria fotiek (9) Zdroj: Topky - Ján Zemiar

Nezvládnutie utečeneckej krízy

Šéf parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) ozrejmil, že plénum bude o odvolávaní ministra vnútra rokovať bez obedovej prestávky až do večera do 19.00 h. Ak sa dovtedy stihne aj hlasovať, schôdza sa ukončí. Ak sa návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi prerokovať nestihne, schôdza má pokračovať vo štvrtok.

Galéria fotiek (9) Zdroj: Polícia Slovenskej republiky/Facebook

Minister vnútra podľa Smeru-SD niekoľkokrát opakoval, že Slovensko je na prípadnú migračnú vlnu z Ukrajiny pripravené a štát má situáciu pod kontrolou. Opozícia tiež tvrdí, že Mikulec sa zbavuje zodpovednosti za krízu, hoci mal dostatočný čas na prípravu a koordináciu s ostatnými členmi vlády či samosprávami. Zazmluvnenie súkromných firiem na koordináciu aktivít na hraniciach považuje za pochybné, keďže spoločnosti získali štátne zákazky priamym zadaním bez transparentného verejného obstarávania.

Minister by mal podľa opozície vyvodiť politickú zodpovednosť za podozrenie z korupcie, klientelizmu, pochybných postupov pri zadávaní verejnej súťaže, zneužívania právomoci verejného činiteľa, ako aj nezvládnutie riadenia prideleného rezortu so závažnými nedostatkami v riadení utečeneckej krízy.

Galéria fotiek (9) Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Vláda stojí za Mikulcom

Vláda nesúhlasí s návrhom skupiny poslancov Národnej rady SR na vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi (OĽaNO). Rozhodla o tom vláda na svojom stredajšom rokovaní.

Vláda tvrdí, že ide iba o jeden z mnohých pokusov o odvedenia pozornosti od všetkých činností súvisiacich s riadením štátu v čase bezprecedentnej situácie, akou vojna na Ukrajine a jej vplyv na Slovensko bezpochyby je. "Obsahová kvalita predkladaného návrhu poukazuje nanajvýš na nízku argumentačnú úroveň jej spracovateľa, ale, naopak, veľmi vysokú mieru populizmu. Od prvého dňa vypuknutia konfliktu boli na všetkých hraničných priechodoch prítomné útvary ministerstva vnútra – krízové riadenie a okresné úrady, spolu s Policajným zborom a Hasičským a záchranným zborom a postupne sa k nim pripájali aj zložky iných rezortov," uvádza sa v predloženom materiáli.

Galéria fotiek (9) Polícia na hraniciach s Ukrajinou vybavila od vypuknutia konfliktu viac ako 100-tisíc osôb.

Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky

Kabinet poukazuje, že pri zabezpečovaní potrebných materiálno-technických komodít pre utečencov a operujúce zložky štátu v takejto krízovej situácii bola kľúčová okamžitá pomoc. "Ani v jednom z medializovaných prípadov nedošlo k zneužívaniu právomocí verejného činiteľa, korupcii či klientelizmu, aj keď vláda SR rozumie, že pre opozičných poslancov, ktorí roky tieto praktiky využívali vo svoj prospech, je to nepredstaviteľné," uvádza sa v materiáli. Rozhodnutiu zazmluviť súkromné firmy na výpomoc s koordináciou utečencov na území SR, teda nie na prevzatie riadenia utečeneckej krízy, ale predchádzalo mu preverenie si všetkých možností, či je štát schopný tieto komodity a služby zabezpečiť vo vlastnej réžii. "Keďže štátne kapacity v danom čase a mieste dosiahli svoje limity, po starostlivom zvážení sa pristúpilo k takémuto kroku," tvrdia.

Vláda SR zastáva názor, že predkladatelia návrhu majú dostatočné skúsenosti s pojmami ako rámcová dohoda, a preto je oháňanie sa "zmluvou v hodnote 2.517.025,20 eura" tak, ako je to uvedené v odôvodnení, mimoriadne zavádzajúce. Zároveň sa v materiáli dodalo, že všetky zmluvy vrátane tých rámcových sú okamžite zverejňované v Centrálnom registri zmlúv aj napriek tomu, že na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie by sa toto zverejňovanie mohlo odsunúť na neskôr.