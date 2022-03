SENEC - Senec patrí k obľúbeným turistickým destináciám a to nie len pre Bratislavčanov. Slnečné jazerá v lete pravidelne praskajú vo švíkoch, no málokto z turistov, ktorí sa tu nachádzajú, vie o neďalekom opustenom termálnom kúpalisku. To sa nachádza v Kráľovej pri Senci a jeho ruiny môžeš preskúmať vo videu nižšie.