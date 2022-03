Po odchode Dostála by mal prísť do klubu SaS Rudol

BRATISLAVA - Po odchode poslanca Národnej rady (NR) SR za SaS Ondreja Dostála z parlamentu by mal do poslaneckého klubu SaS vstúpiť súčasný šéf Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR Ján Rudolf. V stredu to potvrdil predseda SaS a vicepremiér Richard Sulík.