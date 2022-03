Premiér Heger dostal LIST: Jasný výzva, od ropy z Ruska sa musíme odstrihnúť! Podľa Korčoka je to takmer nemožné

BRATISLAVA - Odpojenie Slovenska od plynu a ropy z Ruska sa rieši už niekoľko týždňov. Podľa šéfa diplomacie Ivana Korčoka je takmer nemožné, aby sme sa od ich ropy odpojili úplne, no Slovensko podporuje zníženie závislosti. Premiér Eduard Heger mal však dať sľub, že bude odstrihnutie presadzovať.

Lucia Szabová z iniciatívy Znepokojené matky spolu s kolegami odovzdala premiérovi Eduardovi Hegerovi list, aby na najbližšej Európske rade žiadal okamžité zastavenie dodávok ruského plynu a ropy. Premiér vraj bude takúto požiadavku presadzovať, no podľa šéfa diplomacie je odstrihnutie takmer nemožné.

Premiér dal vraj sľub, že bude presadzovať odstrihnutie od ruskej ropy

"Považujeme tento postoj za dôležitý, hlavne v súčasnej situácii, kedy z našich financií a kvôli nášmiu pohodliu financujeme vraždenie ľudí vo vedľajšej krajine," uviedla. "Premiér reagoval pozitívne a dal nám sľub, že bude veľmi tvrdo presadzovať takúto požiadavku a že pri nej stojí," dodala. Riešenie podľa nej prináša EÚ aj v rámci iniciatívy Power Europe.

"Teraz je potrebné, aby sa v tejto časti veľmi dobre zacielili opatrenia, ktoré tam už boli predtým tak, aby sme to mohli robiť rýchlejšie. Aby sme sa rýchlejšie presmerovali na energetickú bezpečnosť, aby sme využívali rýchlejšie naše zdroje energie," dodala Szabová.

Odstrihnúť sa od ruskej ropy úplne je pre Slovensko nezrealizovateľné

V rámci Únie sa hovorí o oblasti energetiky čoraz viac, keďže dopyt po odstrihnutí sa od ich ropy je vysoký. V EÚ na to neexistuje jednotný názor, no lídri čoraz viac volajú po tom, aby sa dodávka z Ruska obmedzili čo možno najviac. V niektorých štátoch sa už začali podnikať aktívne kroky. Rusko má od začiatku vojny na Ukrajine historicky najvyššie príjmy za dodávky plynu a ropy a tými ju financuje. "Je vypočítané, že ak sa nič nezmení, tak príjmy Ruska dosiahnu 100 miliárd eur. To je jedna tretina zmrazených aktív ruskej centrálnej banky," podotkol Korčok.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Pokračuje, že najefektívnejším spôsobom, ako prestať financovať Rusko, je odstrihnúť ho od príjmov z energetiky, teda od ropy a plynu. Zároveň je to však pre niektoré krajiny, vrátane Slovenska, nerealizovateľné. SR je vysoko závislá od ruského plynu i ropy. "Slovensko podporuje zníženie závislosti od ropy, ale chce, aby to bol krok, ktorý bude udržateľný a riadený," povedal minister. Dodal, že je ťažké urobiť v tejto oblasti zásadné opatrenia, ak sa za posledných 15 rokov neurobilo nič pre zníženie dodávok z Ruska.

Minister zároveň priblížil, že na štvrtkovom (24.3.) samite EÚ sa budú lídri rozprávať o odpojení ďalších ruských bánk zo systému SWIFT. Na sankčný zoznam by mali byť zaradení ďalší ruskí oligarchovia spolu s ich rodinnými príslušníkmi. Na stole je podľa Korčoka aj zákaz kotvenia ruských lodí v prístavoch EÚ a zvažuje sa zákaz obchodovania s drahými kovmi, vrátane zlata a diamantov. "Súčasťou nášho úsilia je zastaviť financovanie tejto agresie," skonštatoval.