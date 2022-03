Tvrdý oriešok pre VLÁDU: Naď rieši bezpečnosť Slovenska! Problémom sú stíhačky aj protivzdušná obrana

Rusko, predtým Sovietsky zväz, od roku 1948 kontinuálne nerobí podľa ministra obrany Jaroslava Naďa nič iné, len sa vyhráža. "Keď sa im niečo nepáči, tak potom ešte realizujú vojnové konflikty," uviedol. Vyjadril sa aj k systému S-300. "Akékoľvek vyhrážky od vojnových štváčov z Moskvy brať do úvahy pri našom rozhodovaní nebudeme."

Aktualizované 11:35 Vláda odobrila nariadenie o odbornosti zdravotníkov a ich vzdelávaní

Vláda na svojom stredajšom rokovaní schválila návrh zmeny nariadenia vlády o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania a vzdelávaní zdravotníkov. Okrem iného má zefektívniť vstup zdravotníkov do systému zdravotnej starostlivosti. Zmena vykonávacieho predpisu reaguje na novelizáciu zákona o zdravotných poskytovateľoch.

"Účelom navrhovanej úpravy je zefektívnenie vstupu zdravotníckych pracovníkov v zdravotníckych povolaniach psychológ, logopéd, liečebný pedagóg, fyzik a laboratórny diagnostik do systému zdravotnej starostlivosti. Tiež zefektívnenie procesu získavania odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných a certifikovaných pracovných činností v jednotlivých zdravotníckych povolaniach," ozrejmilo ministerstvo zdravotníctva v predkladacej správe.

Aktualizované 10:32 Stav obrannej infraštruktúry podľa Naďa nie je dobrý. "Uvidíme, čo z toho sa podarí dotiahnuť do konca, ale verím tomu, že väčšinu," poznamenal Naď. Ako pripomenul, čoskoro na vládu predloží plán obstarania bojových obrnených vozidiel 8x8, neskôr aj pásovej techniky. Hľadá sa tiež náhrada za 70-ročné "vetriesky". Medzi ďalšie projekty rezortu patrí obstarávanie dronovej techniky, ručných zbraní či cvičných lietadiel, ktoré by znížili nákladovosť výcviku na stíhacie lietadlá F-16.

Aktualizované 10:16 "Používanie zbraní hromadného ničenia je absolútny odpad, absolútna žumpa. Videli sme, že boli použité už v Sýrii a pevne verím, že nebudú použité na Ukrajine, ale pri tých šialenostiach, ktoré robí ruský režim na Ukrajine v súčasnosti, by ma neprekvapilo už nič," povedal.

Aktualizované 10:15 Naď robí všetko preto, aby bol náš vzdušný priestor zabezpečený inak ako prostredníctvo MIG-ov, kým prídu F-16. Aktuálne máme menej ako desať kvalifikovaných pilotov.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Aktualizované 10:10 "S výcvikom pilotov sa prestalo ešte v minulom volebné obdobie," povedal Naď na adresu výcvikov pilotov MIG-u. "Podľa mňa to bolo nedomyslené," uviedol. "Akvizíciu F-16 dohodli a povedali si, že počet pilotov na MIG-y je dostačujúci, no dnes je problém nielen s technikou, ako v prípade S-300, nevieme to modernizovať, servisovať a neviem, aká by bola udržateľnosť a máme problém aj s pilotmi." Servisovať ich aktuálne vie len Ukrajina a Rusko.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Aktualizované 10:07 Medzinárodné právo by malo byť platné paušálne. "V momente ako Rusko stiahne svoje sily z Ukrajiny, my ani nebudeme uvažovať o tom, že presunieme S-300 na Ukrajinu," povedal minister obrany Naď.

Aktualizované 10:03 Minister obrany Jaroslav Naď pred rokovaním vlády uviedol, že aktuálne prebieha 60 projektov modernizácie ozbrojených síl. "Nemôžem akceptovať to, aby sme obstarali vozidlo, ktoré nemá dostatočnú balistickú ochranu," vyjadril sa k jednému z projektov ohľadom transportérov, ktorý by sa čoskoro mal dostať na rokovanie vlády.

Vláda bude rokovať ekonomických vzťahoch i diplomacii či o členstve v EÚ-LAK

Aby Slovensko dosiahlo hospodársky rast založený na vytváraní kvalitných a udržateľných pracovných miest a zvýšení konkurencieschopnosti ekonomiky v medzinárodnom porovnaní, musí zaistiť prílev zahraničných investícií s vyššou pridanou hodnotou, diverzifikovať teritóriá svojho zahraničného obchodu, zlepšiť využívania nástrojov proexportnej politiky či zvýšiť efektívnosť ekonomickej diplomacie. Vyplýva to z koncepcie vonkajších ekonomických vzťahov a ekonomickej diplomacie Slovenskej republiky na obdobie 2022 - 2030, o ktorej bude v stredu rokovať vláda.

Kabinet Eduarda Hegera (OĽANO) sa bude zaoberať aj predajom pozemkov v správe Železníc slovenskej republiky v prospech spoločnosti ŽP EKO QELET. Cena za 9161 štvorcových metrov pozemkov v areáli bývalého kontajnerového prekladiska medzi Šuranskou ulicou v Nitre a železničnou traťou je 1,07 milióna eur s daňou z pridanej hodnoty (DPH).

Ministri majú tiež na stredajšom rokovaní odsúhlasiť členstvo Slovenska v medzinárodnej nadácii EÚ - Latinská Amerika a Karibik (EÚ-LAK), v rámci ktorej mala doteraz SR pozorovateľský štatút. Ako plnohodnotný člen má Slovensko prispievať na fungovanie nadácie dobrovoľným finančným príspevkom vo výške 10-tisíc eur. Medzinárodnú organizáciu založili v roku 2010, jej cieľom je prispieť k posilneniu vzťahov medzi EÚ a Spoločenstvom latinskoamerických a karibských štátov (CELAC).