Hlavnou prioritou Štefana Hamrana je zvýšiť dôveryhodnosť polície

BRATISLAVA - Zvýšenie dôveryhodnosti Policajného zboru je hlavnou prioritou kandidáta na policajného prezidenta Štefana Hamrana, ktorý v súčasnosti vedie políciu na základe dočasného poverenia. Apeluje tiež na nezávislosť policajných funkcionárov či potrebu zatraktívniť povolanie. Rovnako chce pracovať na lepšej informovanosti občanov. Uviedol to na pondelkovom verejnom vypočutí pred Výborom Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť.

Podľa Hamrana je pripravená nielen reforma Prezídia Policajného zboru, ale aj regionálnych štruktúr. Mať osem krajských riaditeľstiev považuje vzhľadom na veľkosť územných celkov za "šialené". Potvrdil, že po novom by mohli byť štyri, téma však nie je definitívne uzavretá. Regionálne štruktúry by mali byť po reforme výrazne posilnené.

Ako poznamenal Hamran, s niektorými zmenami už počas svojho pôsobenia začal. Zjednodušili sa napríklad pravidlá kariérneho postupu, pričom funkcie by mali byť dostupné pre skúsených policajtov. Odmieta tiež "štatistickú šikanu". S odkazom na predošlé vedenia polície poukazuje na to, že lepšie čísla nemusia znamenať vyššiu dôveru.

Nový policajný prezident sa bude musieť vyrovnať aj s nízkym záujmom o službu. "Školské prostredie nám produkuje menej policajtov, ako nám odchádza do civilu," skonštatoval Hamran. Plánuje preto náborové kampane, ale aj zmenu v odmeňovaní policajtov. Aj pomocou európskych zdrojov chce tiež budovať moderné výcvikové strediská.

Podľa Hamrana sa uvažuje aj o scivilňovaní niektorých miest, nie však za každú cenu. Obáva sa, že niektoré pozície by nemuseli byť pre ľudí finančne atraktívne, keďže policajné miesta sú lepšie platené. Ideálny počet policajtov by mal byť podľa neho okolo 21.800, v súčasnosti je ich asi 21.000.

Hamran podľa Hlasu-SD nie je vzorom pre ostatných policajtov

Dočasne poverený prezident Policajného zboru (PZ) Štefan Hamran nie je vhodným kandidátom na trvalé obsadenie postu. Na pondelkovej tlačovej konferencii to uviedli predstavitelia strany Hlas-SD. V Hamranovi nevidia autoritu, ktorá by mohla byť pre ostatných policajtov vzorom.

Lídrovi Hlasu-SD Petrovi Pellegrinimu prekážajú Hamranove vyjadrenia, ale aj samotný prístup, ktorý má k plneniu svojho mandátu. "Miesto toho, aby teraz, keď tu máme vážnu humanitárnu situáciu, bol ako policajný prezident dňom i nocou na hraniciach, sa ide lyžovať," skritizoval šéfa polície. "Skôr ako toho, kto môže byť príkladom pre druhých, ho vnímam ako človeka, ktorý je zahľadený do seba a ktorý bude slepo počúvať príkazy a plniť politické objednávky," dodal Pellegrini.

Bývalá ministerka vnútra SR a podpredsedníčka Hlasu-SD Denisa Saková odsudzuje aj personálnu politiku dočasne povereného policajného prezidenta, Hamran sa podľa nej zbavuje tých, ktorí majú iný názor.

Svoju neprítomnosť na výbore národnej rady pre obranu a bezpečnosť, na ktorom v pondelok Hamran prezentoval svoju koncepciu riadenia Policajného zboru, vysvetlila nesúhlasom s formálnosťou celého procesu. Upozornila pritom na to, že verejné vypočutie a názor výboru má len konzultačný charakter a ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO) k ničomu nezaväzuje. "Je to jasný signál, že ide len o formalitu, keďže pán minister je rozhodnutý ho (Hamrana – pozn.) vymenovať. V takejto podobe je to potom fraška," povedala o híringu Saková.

Hamran by sa podľa Mikulca mohol stať policajným prezidentom od 1. apríla

Štefan Hamran by sa mohol stať policajným prezidentom od 1. apríla. Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) o tom informoval v pondelok po Hamranovom verejnom vypočutí pred parlamentným brannobezpečnostným výborom. Hamran v súčasnosti pôsobí vo funkcii na základe dočasného poverenia.

Miesto policajného prezidenta sa uvoľnilo po odchode Petra Kovaříka, ktorý na vlastnú žiadosť vo funkcii skončil 15. septembra 2021. Koncom septembra minister poveril vedením Hamrana, ktorý v predchádzajúcej voľbe na post šéfa polície neuspel. Kandidáta na policajného prezidenta navrhuje po minuloročnej novele zákona minister. Po verejnom vypočutí pred výborom Národnej rady (NR) SR ho môže vymenovať do funkcie. Zároveň dostal právomoc bez udania dôvodu šéfa polície odvolať.

Na pondelkovom verejnom vypočutí sa zúčastnil iba jeden zástupca opozície, nezaradený poslanec Ondrej Ďurica. Podpredsedníčka výboru Denisa Saková (nezaradená), pôsobiaca v mimoparlamentnom Hlase-SD, na tlačovej konferencii svoju neúčasť zdôvodnila tým, že vypočutie je iba formalitou. Minister bol podľa nej už rozhodnutý. Minister zatiaľ nespresnil, kedy predloží výboru aj návrh na neobsadený post riaditeľa Úradu inšpekčnej služby. "Je tam zastupujúci riaditeľ, ktorý funguje, a momentálne ja som s tým spokojný," povedal Mikulec.