BRATISLAVA - Slovenskí urbexeri si môžu pripísať ďalší veľký úspech. Podarilo sa im do detailov preskúmať obrovský areál opusteného výskumného centra a ty rozhodne musíš byť pri tom. Frenkie, ktorý sa o nakrútenie videa postaral, hovorí, že ide o najdlhšie video, aké kedy uverejnil. No a my musíme uznať, že naozaj stojí za to venovať mu necelých 45 minút.