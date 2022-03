Štatistický úrad predstavil hrozivý GRAF: Inflácia dosahuje nové maximá, ceny sú najvyššie za posledných 17-rokov!

BRATISLAVA - Aktuálne svetové dianie, prekonaná pandémia, kolabujúce trhy a aj vojna na Ukrajine. To všetko sa aktuálne podpisuje a bude podpisovať na vývoji spotrebiteľských cien a jedno je jasné - rozhodne nás nečakajú jednoduché časy. Navyše pre trvajúci konflikt na Ukrajine je možné, že inflácia tak skoro neopadne a Štatistický úrad SR dnes prišiel s desivým 17-ročným rekordom, ktorý momentálne dosahujeme.

Nárast oproti januáru na rovných deväť percent

Medziročná hodnota inflácie vo februári 2022 vzrástla na 9 % (v januári bola 8,4 %). Tempo medzimesačného rastu cien sa výrazne spomalilo, ceny vo februári v porovnaní s januárom vzrástli o 0,9 %. Januárový rast oproti decembru bol trojnásobne vyšší. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Takúto úroveň sme tu nemali už od roku 2003

Medziročný rast cien vo februári 2022 dosiahol najvyššiu hodnotu za posledných vyše 17 rokov (od decembra 2003). Medziročne hýbali cenami dve najdôležitejšie výdavkové skupiny slovenských domácností - bývanie vrátane energií, ako aj potraviny. V porovnaní s februárom pred rokom sa dvojciferne zvýšili ceny chleba a obilnín, ďalej zeleniny, ako aj olejov a tukov.

Najväčšia položka? Ceny za bývanie a energie

Najväčšia položka v štruktúre výdavkov slovenských domácností – bývanie a energie - mala ceny rovnako ako v januári medziročne vyššie o 13,2 %. Januárová úprava cien energií súvisela s nízkou porovnávacou základňou (v roku 2021 ceny energií klesli) a toto zvýšenie bude ovplyvňovať infláciu na medziročnej báze počas celého roka 2022. A naďalej infláciu ťahali pokračujúce rasty cien stavebných materiálov premietnuté do rôznych zložiek odboru bývanie a zdražovanie pohonných látok.

Index spotrebiteľských cien sa vo februári oproti januáru zvýšil v domácnostiach zamestnancov o 0,8 %, v domácnostiach dôchodcov o 1 %, v nízkopríjmových domácnostiach o 0,9 %. Index spotrebiteľských cien sa vo februári 2022 medziročne zvýšil za domácnosti zamestnancov o 8,9 %, za nízkopríjmové domácnosti o 9 %, za domácnosti dôchodcov o 9,9 %. Spolu za dva mesiace roku 2022 sa spotrebiteľské ceny medziročne v priemere zvýšili o 8,7 % (za domácnosti zamestnancov o 8,6 %, za nízkopríjmové domácnosti o 8,7 %, za domácnosti dôchodcov o 9,5 %).

Na cene bude rásť aj mäso

To však, bohužiaľ, ešte stále nie je všetko. Slovenský zväz spracovateľov mäsa totiž dnes ešte oznámil, že ceny mäsa a mäsových výrobkov budú citeľne rásť. Za týmto fenoménom sú už zvyšujúce sa náklady vstupujúce do výroby ako ceny energií. "Výrazný nárast cien bravčového mäsa ako základnej suroviny, energií a pohonných hmôt sú spracovatelia mäsa nútení premietnuť aj do ich odberateľských cien," vysvetlila šéfka zväzu Eva Forrai.