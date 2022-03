Huawei chce zaujať prevedením aj parametrami: Model P50 je bezkonkurenčný vo všetkých ohľadoch

BRATISLAVA - Vo februári sa do našich elektrodomov dostala konečne nová vlajka od Huawei. Čínska spoločnosť predstavila modely síce ešte minulý rok, no na Slovensko priplávali až nedávno. V januári sme ti priniesli článok o véčku P50 Pocket, ktoré chce zaujať netradičným prevedením so vzormi. Teraz sa pozrieme na tie pravé vlajkové lode a tými sú Huawei P50 a P50 Pro. V čom našiel Samsung konkurenciu a ako napokon odpovie Apple?