Zhoršenie epidemickej situácie? Matematik Kollár to povedal jasne: Na vine budú Ukrajinci! Tak zle ešte nebolo

Už devätnásty deň prebiehajú na Ukrajine ťažké boje po tom, ako Rusko začalo 24. februára inváziu u našich východných susedov. Počas tohto obdobia sa udialo mnoho – o život prišli stovky až tisíce civilistov, ale aj vojakov, a najmä desiatky nevinných detí. Väčšina krajín sveta uvalila na Rusko prísne sankcie a rokuje sa o ďalších. Okrem toho však na internete prebieha ďalšia vojna. Ruská propaganda totiž o vojne šíri rôzne dezinformácie, ktoré sa následne šíria aj slovenským internetom.

Podľa matematika Richarda Kollár je očakávaných udalostí v najbližších dňoch mnoho. Aj vzhľadom na posledné udalosti sa podľa matematika dá očakávať, že sa ku nám a do ďalších krajín Európy bude presúvať čoraz viac utečencov. Otázkou však je, či budeme naďalej schopní ich absorbovať v takej miere, ako doteraz. To platí aj pre okolité štáty, kam utekajúci Ukrajinci vo veľkom prúdia. „Postupne budú prichádzať ľudia stále vo väčšej a väčšej núdzi. Nebudú vedieť cudzí jazyk, nebudú mať vlastné prostriedky. Budú starší a menej mobilní, budú mať horší zdravotný stav. Budú potrebovať väčšiu pomoc, ako tí doteraz. Budú aj častejšie zostávať priamo za hranicou na našej strane,“ konštatoval.

Informačná vojna

Ako dodal, úmerne s rastúcim počtom utečencov však bude narastať aj počet hoaxov, ktoré sa budú zdieľať na sociálnych sieťach a internete. Kollár podľa vlastných slov očakáva, že informácie o náletoch na nemocnicu či iné civilné ciele sa bude ruská propaganda snažiť zmeniť na vojenské základne a podobné ciele. „Nebol to voľne orajúci traktor na poli, ale nepriateľská stíhačka. Nebola to škola, ale výcvikové zariadenie pre dojčatá útočiace na naše tradičné sovietske hodnoty. Objaviť sa však môžu aj pravdivé tvrdenia, ktoré keď sa vytrhnú z kontextu, budú veľmi útočiť na naše pudy. Bude najvyšším sovietskym záujmom, aby sme Ukrajinu a ukrajincov nenávideli rovnako ako Sovieti sami,“ upozornil.

Galéria fotiek (3) Ukrajinská obec Baryshivka (blízko Kyjeva) po ruskom bombardovaní.

Zdroj: SITA/AP Photo/Felipe Dana

Ako dodal, ak bude vojna trvať príliš dlho, odrazí sa to aj na cenách ropy, pohonných látok či potravín, ktoré budú rapídne rásť. A aj keď to pre mnohých Slovákov nebude znamenať katastrofu, pre sociálne slabšie skupiny áno. A preto by štát podľa Kollára mal okrem pomoci Ukrajincov myslieť aj na tieto skupiny obyvateľstva.

Za všetko môžu Ukrajinci?

Poukázal aj na to, že od pondelka sa výraznejšie rušia viaceré obmedzenia, ktoré tu platili pre pandémiu koronavírusu a vlnu omikron. Uvoľnenie už bolo cítiť aj v pohostinstvách a reštauráciách, ktoré Slováci začali vo veľkom navštevovať. Tu však poukázal na veľké ale. „Regulácie sú preč, ale COVID ešte neodišiel. Nebude prekvapením, ak s uvoľnením tento týždeň príde dočasné mierne zhoršenie epidemickej situácie. Na vine budú samozrejme ukrajinci, nie my, my sme sa len zašli zabaviť do baru. Za zlé veci môžu vždy tí druhí, nikdy nie my sami. Spoločenský tlak na Slovensku sa preto bude výrazne stupňovať. Budú pribúdať logistické problémy, tragické príbehy, ale aj rôzne zlé štatistiky, môžu pribudnúť aj eventuálne hrozby. Musíme si uvedomiť, že až na vrchole vlny (pandemickej alebo utečeneckej) sa dá posúdiť, či a ako sme vlnu zvládli,“ uviedol matematik.

Galéria fotiek (3) Muž na bicykli v Mariupole prechádza okolo zbombardovanej budovy.

Zdroj: SITA/AP Photo/Evgeniy Maloletka

Aj z toho dôvodu potrebuje Slovensko, podľa Kollára, spraviť viacero nevyhnutných krokov. Jedným z nich je poskytovanie plnej zdravotnej starostlivosti utečencom. Okrem toho podľa Kollárových slov aj odstrániť bariéry na pracovnom trhu, aby sa Ukrajinci mohli na Slovensku zamestnať. Tento princíp platí aj pre školy – ukrajinské deti by sa totiž do lavíc mali vrátiť čo najskôr. V mnohých prípadoch však na tieto kroky bude potrebná zmena legislatívy. Dodal, že by sme sa mali pripraviť na to, že utečenci tu s nami budú dlho.

Tak zle ešte nebolo

Myslí však aj na Slovákov – najmä tých najchudobnejších. „Potrebujeme taktiež okamžite zaplátať diery v našej sieti sociálnej pomoci našim občanom v ekonomickej a sociálnej núdzi. Mnohí sú už teraz pri nových cenách na priepasti chudoby, práve teraz je čas im pomôcť. Stojí to dosť, ale ak sme mali peniaze na plošné testovanie, očkovaciu lotériu, či odmeny za očkovanie, tieto kroky môžu zachrániť ešte viac ľudí, a urobia našu spoločnosť lepšou aj do budúcnosti, nielen na dva týždne,“ konštatoval.

Upozornil aj na to, že slovenské zdravotníctvo opäť zažije veľkú záťaž, a to pre naďalej prebiehajúcu pandémiu, ale nemocnice sa musia pripraviť aj na špecifický nápor, ktorý súvisí s utečencami. „Ten môže odhaliť úplné iné diery v systéme ako pandémia. Napokon sa musíme obrniť všetci, aj my doma, proti informačnej vojne. Nasadiť si viruálne prilby a nepriestreľné vesty. Budeme totiž čítať a vidieť všeličo. Si ani nevieme predstaviť, akými informáciami je teraz kŕmená sovietska verejnosť. Vidíme z toho len kúsok. Tak zle ešte vlastne nebolo, aj keď, priznám sa, nepoznám presne situáciu v Severnej Kórei. Tam to mohlo byť aj horšie, prinajmenšom porovnateľné,“ napísal na záver s tým, že či chceme, alebo nechceme, aj my sme súčasťou vojny.