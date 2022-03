Prezidentka má jasno: Volanie, aby Ukrajina nedostávala vojenský materiál, nevedie k mieru

Galéria fotiek (2) Prezidentka Zuzana Čaputová

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

BRATISLAVA - Volanie, aby Ukrajina nedostávala vojenský materiál, nevedie k mieru ani k pokoju zbraní. Na sociálnej sieti to uviedla prezidentka SR Zuzana Čaputová. Ako doplnila, je to síce ľudsky pochopiteľné, vo výsledku by to však neviedlo k mieru, iba k posilneniu pozície Ruska a k faktickému ovládnutiu Ukrajiny.