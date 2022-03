Ľudia, obhajujúci závislosť na ruskom plyne, konajú proti záujmom SR, tvrdí prezidentka Čaputová

Galéria fotiek (1) Zuzana Čaputová

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

BRATISLAVA - Kto v súčasnosti ešte stále hovorí o tom, že Slovensko by na ruskom plyne malo zostať naďalej závislé, koná proti záujmom Slovenska a priamo ohrozuje bezpečnosť občanov. Vyhlásila to prezidentka SR Zuzana Čaputová v piatok na sociálnej sieti. Opäť vyzdvihla potrebu čo najskoršieho zníženia závislosti Európskej únie (EÚ) na ruskom plyne aj rope, odôvodnila to aktuálnou bezpečnostnou a geopolitickou situáciou.