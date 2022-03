KONEČNE! Kontroverzný Bašternákov byt v Bonaparte predali: Z tej sumy sa vám zatočí hlava

Okolo dražby bytu odsúdeného podnikateľa Ladislava Bašternáka bolo množstvo patálií. Podnikateľovi súd, okrem päťročného trestu za mrežami, uložil aj trest prepadnutia majetku. Keďže väčšinu stihol podnikateľ prepísať na svoju rodinu, zostal mu len byt v Bonaparte, v ktorom dlhé roky býval predseda Smeru Robert Fico. Ten sa z bytovky odsťahoval až potom, ako súd uznal Bašternáka vinným.

Kontroverzný byt prepadol štátu a nakoniec sa ho po rokoch podarilo aj predať. A to za závratnú sumu 1 578 000 EUR. Informuje o tom portál cas.sk. Vyvolávacia cena bytu bola pritom vopred stanovená na 1 740 000 €. Išlo o vyššiu hodnotu ako pri prvom kole dražby. Vtedy zaň predchádzajúca správkyňa pýtala 1,67 mil. €.

O byt nebol záujem

Pri prvom kole dražby nebol o byt vôbec záujem, neprišiel nikto. Až pri druhom kole sa objavil jeden záujemca z Českej repubiky. Ten však nadhodnotenú cenu bytu neakceptoval a správca tak bol nútený sumu znižovať. Záujemca nakoniec pristúpil na cenu 1 578 miliónov eur.

Galéria fotiek (3) Ladislav Bašternák

Zdroj: Ján Zemiar

"Prebehlo to úspešne, predmet dražby bol predaný. Postupoval som v súlade so záväzným pokynom okresného úradu Bratislava I, ktorý je môj nadriadený orgán. Nebolo to predané za tú najnižšiu hodnotu, pod ktorú sme nechceli ísť," povedal pre portál správca Martin Sečanský.

Kontroverzný byt

V byte, ktorý patril daňovému podvodníkovi, pôvodne býval expremiér Robert Fico. Platil nájomné 2650 eur a energie 200 eur. Fico sa dlhé roky, aj napriek tlaku verejnosti, z nehnuteľnosti nechcel odsťahovať. Urobil tak až potom, ako Bašternáka odsúdili na päťročné väzenie.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Z bytu si vtedy zobral aj parkety či zárubne, ale aj sanitu. Luxusný byt má rozhlohu 377 m² a dve terasy. Nachádza sa na najvyššom poschodí Bonaparte. V minulosti tam vlastnil byt aj odsúdený mafián Marian Kočner.