Mesto Košice pociťujú nápor migrantov z Ukrajiny: Zatiaľ to zvládame, situácia je však vážna

"Ako-tak to zvládame, situácia je vážna. Máme sľúbené, že nám trošku obmedzia prílev tých ľudí do Košíc, že ich budú voziť aj do iných miest, ale v utorok bola situácia veľmi kritická," uviedol v stredu ráno splnomocnenec mesta Košice pre humanitárnu pomoc utečencom z Ukrajiny Roman Dohovič.

Galéria fotiek (2) Na snímke utečenci z Ukrajiny, z afrických krajín a krajín Blízkeho východu na košickej železničnej stanici.

Zdroj: TASR - František Iván

Hotspot má aktuálne kapacitu 400 miest. "V tejto chvíli je to obsadené na zhruba 70 percent, sú ešte nejaké voľné kapacity, ale je toho málo. Posielame ľudí aj do iných ubytovní, priebežne sa nám uvoľňujú aj mestské ubytovne," povedal Dohovič.

Malé percento ľudí chce ostať

Utečenci, medzi ktorými sú najmä ženy a deti, ostávajú na jednu, maximálne dve noci, priebežne odchádzajú. Uvoľnené miesta treba pripraviť pre ďalších. "Malé percento tých ľudí chce ostať natrvalo, pre tých sa snažíme nájsť ubytovanie takého lepšieho štandardu," dodal splnomocnenec. K tomu, či počas noci prišli vlaky s utečencami z Čiernej nad Tisou, sa nevedel vyjadriť.

Na vlakovej stanici z utorka (8. 3.) na stredu čakali na vlakové spoje stovky utečencov – prevažne matky s deťmi s staršie ženy. V preplnenej budove mnohí sedeli na zemi, tínedžeri zväčša pozerali do mobilných telefónov, malé deti sa ich matky snažili zabaviť. Odchodom vlakov ďalej na západ pred 8.00 h sa budova zväčša vyprázdnila. Postupne prichádzali ďalší ľudia z Ukrajiny unikajúci pred vojnou.

Utečencom na stanici pomáhajú dobrovoľníci Košického samosprávneho kraja a charity.