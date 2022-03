Hypotéky zdraželi ďalšie banky! Reakcia rezortu financií: Ľuďom predostreli riešenie, radia, čo majú teraz robiť

Podľa ministerstva financií súčasný nárast o dve desatiny percenta nepredstavuje veľkú katastrofu. „Nezabúdajme, že v iných krajinách, ako napríklad v susednom Česku, sú úrokové sadzby podstatne vyššie. My si tiež pamätáme časy s podstatne vyššími úrokovými sadzbami, ako budeme mať po aktuálnom zvýšení,“ uviedli.

Riešením, ako predísť výraznému nárastu úrokových sadzieb a problémom v rodinných rozpočtoch je podľa nich siahnuť po hypotekárnych úveroch s dlhšou fixáciou, teda na sedem rokov a viac. „Znamená to, že úroková sadzba ostane po celé toto obdobie nezmenená, a klient banky sa tak nemusí v najbližších rokoch obávať, že by sa mu úver zo dňa na deň predražil,“ vysvetlili.

Pripúšťajú, že hypotéky s kratšími troj až päť ročnými fixáciami sa môžu zdať lákavé, lebo majú nižšiu úrokovú sadzbu, a preto sú lacnejšie. Dlhšie fixácie sú však zárukou dlhodobo stálej a nemennej úrokovej sadzby. Rodinám tak môžu priniesť väčšiu stabilitu a možnosť naplánovať si rodinné výdavky v dlhodobom horizonte.

„Ekonomickí analytici predpokladajú, že úrokové sadzby dosiahli svoje dno a v najbližších rokoch budú rásť. Nízke úrokové sadzby na Slovensku držalo veľké konkurenčné prostredie v komerčnom bankovom sektore. Ak však najväčšie banky pristúpili k zvyšovaniu úrokových sadzieb, a to ešte pred intervenciou Európskej centrálnej banky, je veľký predpoklad, že sa k ním pridajú aj ostatné,“ uviedli.

Aké zmeny si banky pripravili?

Ako prvá oznámila na Slovensku zvyšovanie úrokových sadzieb Všeobecná úverová banka. Od 7. marca u nich platí, že pri trojročnej fixácii nie je už úrok 0,89 percenta ale 1,09 percenta.

Od 21. februára zvýšila úrokovú sadzbu aj ČSOB. Týka sa to hypoték s 10-ročnou fixáciou, kde dochádza k nárastu z 0.99 percenta na 1,15 percenta. „Reaguje tak na rastúcu cenu dlhodobých zdrojov financovania na trhu. Zároveň klientom a klientkam s novou hypotékou, ako aj tým, ktorí si do ČSOB prenesú svoj úver na bývanie z inej banky, prináša limitovanú možnosť zafixovať si svoj úrok od 1,35% p.a. na 20 rokov. To znamená príležitosť zaistiť si, že sa výška mesačnej splátky nebude meniť po celé dve dekády. A to ani pri náraste sadzieb, ktoré v týchto týždňoch pozorujeme aj v okolitých krajinách,“ vysvetlila kroky banky hovorkyňa Anna Jamborová. V prípade troj a päťročnej fixácie sa sadzby zatiaľ nemenia a zostávajú na úrovni od 0,89 percenta, respektíve 0,95 percenta.

Od 4. marca došlo k zmene úrokových sadzieb aj pri hypotéke a americkej hypotéke v Tatra banke. "Klienti budú môcť získať hypotéky s úrokovou sadzbou od 1,09 % p. a. pri 1-, 2- a 3-ročnej fixácii. Pri dlhších fixáciách budú začínať sadzby pri fixácii na 5 rokov na úrovni od 1,19 % p. a. a na 7 rokov na úrovni od 1,29 % p. a. V prípade najdlhších fixácií na 10 rokov bude Tatra banka, poskytovať hypotéky od 1,59 % p. a.," uviedla hovorkyňa banky Simona Miklošovičová. Dodala, že ceny hypotekárnych úverov vychádzajú z cien peňazí na finančnom trhu. Zvýšenie úrokových sadzieb je tak reakciou na rastúce náklady na hypotekárne úvery v dôsledku silného rastu inflácie v úvode roka, ako aj vyhlásení Európskej centrálnej banky, na ktoré reagovali finančné trhy.

Rovnako zvýšili trojročnú a štvorročnú úrokovú sadzbu na hypotékach v UniCredit bank."Aktuálne sme od 1. marca jemne zvýšili trojročnú a štvorročnú úrokovú sadzu na hypotékach o 0,2 % na 0,89 %, pričom tieto úrokové sadzby sú stále nízke," konštatovala hovorkyňa banky Zuzana Ďuďáková. Uviedla tiež, že ľudia reagujú na informácie týkajúce sa inflácie aj odrazenia sa úrokových sadzieb. V banke evidujú záujem o dlhodobé fixácie, ktorá znamenajú istotu nemennosti splátok na dlhšie obdobie.