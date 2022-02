Slováci opäť prerazili dno: Nebezpečný HOAX o mobilizácii Slovenska! Naď hovorí o klamstvách, hanbite sa

BRATISLAVA - Vojna na Ukrajine vo veľkom šíri dezinformácie na internete. Hybridná vojna, ktorej čelíme, sa snaží propagovať názory, že to Rusko, ktoré rozpútalo na Ukrajine vojnu, koná správne a za všetko môže Ukrajina a USA. Polícia pravidelne nepravdivé informácie zverejňuje. Hovorí, že mnohí prerazili dno dien!

Už tretí deň prebieha na Ukrajine vojna, ktorú začalo Rusko ešte v noci zo stredy na štvrtok. Väčšina krajín sveta tento krok odsúdila a na Rusko či jeho prezidenta Vladimira Putina uvalili rôzne sankcie. Hovoria o neodpustiteľnom kroku agresie, ktorý bude mať vážne následky. V súčasnosti na Ukrajine prebieha boj o hlavné mesto Kyjev. Ukrajinci ho statočne a úspešne bránia.

Archívne VIDEO Na Slovensku sa šíri nebezpečný HOAX: Je to klamstvo, môžete sa hanbiť! Upozornil na to minister obrany

Spolu s vojnou však na internete začala rozsiahla hybridná vojna, v ktorej sa rôzne záujmové skupiny snažia ľudí presvedčiť o tom, že sa majú postaviť na stranu Ruska. Zverejňujú pritom rôzne poplašné správy a dezinformácie, ktoré strašia ľudí. Na hoax, ktorý koluje sociálnymi sieťami, upozornil minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO). Ako vysvetlil, kolujú informácie o tom, že ministerstvo obrany povoláva civilné obyvateľstvo v rámci mobilizácie. Podľa jeho slov však ide o klamstvá. Vyzval ľudí, aby im nepodliehali.

"Dostal som dnes od rána správy, zjavne ide o koordinovaný systém strašenia ľudí, že prebieha mobilizácia civilného obyvateľstva, a že sa majú Slováci hlásiť do služby a keď to tak nebude, hrozia vysoké tresty. Je to klamstvo," povedal Naď. Deklaroval, že všetky bezpečnostné zložky budú krok po kroku pátrať po ľuďoch, ktorí dezinformácie spustili.

Premiér Eduard Heger (OĽaNO) uviedol, že vláda spraví všetko preto, aby ochránila občanov SR a bezpečnosť. Slovensko je podľa neho pod paľbou dezinformácií a klamstiev, zaznamenávajú to aj slovenské spravodajské zložky. "Nepodľahnime poplašným a falošným správam. Niet sa čoho báť, sme súčasťou NATO, ochrana je nesmierne veľká," podotkol Heger. Ozbrojené sily SR podľa Naďa zvýšili svoju bojovú pohotovosť a pripravenosť len na hraniciach v súvislosti s príchodom vojnových utečencov z Ukrajiny. Tie pomáhajú Policajnému zboru.

V piatok (25. 2.) boli na východnej hranici nasadené desiatky vojakov. V blízkych kasárňach Michalovce, Kamenica nad Cirochou a Trebišove sú pripravené ďalšie stovky vojakov pripravených zasiahnuť. Strážia aj zelenú hranicu, priblížil Naď. "Každé ráno nám polícia nahlási, koľko potrebuje ľudí. My sme pripravení, máme mandát do 1500 vojakov. Keď bude treba, tak počet zvýšime," skonštatoval.

Najväčšia stoka internetu

Policajti, ktorí hoaxy pravidelne informujú o šírených dezinformáciách a hoaxoch, upozornili na výzvy, ktoré v súčasnosti vo veľkom šíria zástancovia Ruska a prezidenta Vladimira Putina. Tvrdia, že svojimi názormi prerazili dno dien a nazvali ich "najväčšou stokou slovenského internetu". "Všetky získané poznatky sú odstupované príslušným útvarom," upozornili a zverejnili fotografie vybraných výziev, v ktorých žiadajú o rovnaký krok Ruska smerom na Slovensko.

Zväčša ide o kritikov súčasnej vlády či prezidentky Zuzany Čaputovej. Istý Jozef na jednej zo stránok na sociálnej sieti sa pýta, "kto je za to, aby prišli Rusi spraviť špeciálnu operáciu aj do nášho parlamentu a prezidentského paláca". Dezinformačná stránka Bádateľ položila podobnú otázku, v ktorej sa pýta, či by nemalo "aj Slovensko začať očistu od fašistov vo vedení štátu". Istý Jaroslav zas, naopak tvrdil, že "Ukrajina už skoro mala špinavú jadrovú bombu a Rusi vedia, prečo obsadili Černobyľ". Obdobných dezinformácii je na internete však oveľa viac.