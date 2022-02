Český analytik vyriekol šokujúcu predpoveď: Po Ukrajine príde na rad Slovensko!

VIDEO Vyľudnené mesto Buča v Kyjevskej oblasti na Ukrajine po ruskej invázii

Z noci na ráno sa svet zobudil do vojny. Rusko totiž zaútočilo na Ukrajinu, kde už niekoľko týždňov prebiehal rusko-ukrajinský konflikt a v súčasnosti sa snaží získať viaceré strategické územia, medzi nimi napríklad aj letisko v hlavnom meste Kyjev, či územie jadrovej elektrárne Černobyľ, kde sa v apríli 1986 stala katastrofa v podobe výbuchu štvrtého reaktora. Ukrajinský prezident Volodimyr Zelenský však krátko na to informoval, že Rusom sa podarilo boj o letisko vyhrať. Kroky ruského prezidenta Vladimira Putina odsúdil celý svet a hovoria o obrovských následkoch v podobe prísnych a devastačných sankcií voči Rusku. NATO sa rozhodlo posilniť východné hranice aliancie, kde vyšle vojakov. A to aj na Slovensko.

Galéria fotiek (5) Následky ruského ostreľovania v Kyjeve

Zdroj: SITA/AP Photo/Efrem Lukatsky

Západ však hovorí o dodávaní zbraní Ukrajine či materiálnej pomoci, ku ktorej sa chystá zaviazať aj Slovensko. NATO ale podľa bezpečnostného analytika a poradcu českého premiéra Petra Fialu Tomáša Pojara takéto kroky nechystá. Prst však dvíha pri Putinových slovách o tom, že je pripravený ísť do vojny a máme to brať vážne. „Od začiatku bolo jasné, že jednotky NATO nevstúpia na územie Ukrajiny, že budú brániť len územia členských štátov aliancie. Musíme Ukrajine držať palce, aby zostrelila čo najviac ruských tankov a lietadiel. V túto chvíľu Ukrajinci bojujú za svoju slobodu a nezávislosť. Sú tu práve Ukrajinci, ktorí musia ukázať vôľu k obrane. Je to bohužiaľ na nich,“ poukázal Pojar pre novinky.cz s tým, že takto to vo vojnách býva. Jediné, čo nateraz môžeme urobiť, je vyjadriť im maximálnu podporu, a to nielen humanitárnu, ale aj ekonomickú a na dlhé obdobie. Rusko sa totiž Ukrajinu podľa slov Pojara snaží zraziť na kolená a musíme sa snažiť natoľko Ukrajine pomôcť, aby ju neokupovalo.

Galéria fotiek (5) Zdroj: mzv.cz

Upozornil aj na to, že Rusko sa bude chcieť rozširovať ďalej, čo aj samotný Putin povedal vo svojom televíznom prejave. „Rusko chce úplný zvrat v Európe. Chce prekresliť bezpečnostný systém v Európe. Vladimir Putin chce obnoviť Sovietsky zväz, ktorý by sa volal Ruská federácia. Robí všetko pre to. Musíme ho brať vážne. Pevne dúfam, že sa mu to nepodarí,“ povedal Pojar. Ozrejmil, že z toho dôvodu by sme mali chrániť a posilňovať hranice NATO a Európskej únie a byť vďační za to, že sme ich členmi. Totižto, tie krajiny, ktoré sa tam nateraz nedostali, sú na tom horšie. Najmä však tie, ktoré boli v minulosti súčasťou Sovietskeho bloku a ležia na ruskej periférii, pretože práve na tie si Putin robí nárok.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Profimedia

Ako dodal, Česku nateraz riziko nehrozí a ak by aj Putin nakoniec ovládol celú Ukrajinu, najskôr by sa obzeral za ďalšie hranice. Čo však nie je dobrou správou pre Slovensko, pretože práve tie by boli v merku. „Rusko je dušou impérium a to sa musí rozťahovať. Keď sa prestane rozťahovať, tak končí. Na hraniciach Ruska so zvyškom Európy vždy bude tlak a nestabilita. Je v našom záujme, aby hranice boli pevné a aby sa vôbec neodvážil ich prekročiť,“ upozornil s tým, že týmto dňom začína nová studená vojna. Tá údajne nebude rovnaká, ako predchádzajúca, ale bude veľmi podobná. My sme ju však nechceli a nechceli sme ani horúcu vojnu. Európa sa však dnešným dňom zmenila a kontaktov medzi Ruskom a Európou zo všetkých možných sfér bude výrazne menej.

Galéria fotiek (5) Ľudia v Kyjeve stoja v zápchach smerom na západ krajiny

Zdroj: SITA/AP Photo/Emilio Morenatti