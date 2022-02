MIMORIADNE rokovanie vlády: Situácia je vážna, Ukrajina potrebuje pomoc! Nemocnice sú pripravené na mobilizáciu

Rusko včera nad ránom zaútočilo na Ukrajinu

Zelenskyj v noci vyhlásil, že ostáva v Kyjeve, ku ktorému sa aktuálne blížia ruské vojská

ruskí vojaci zaútočili na viacero miest, na hraniciach so Slovenskom sa tvorili dlhé kolóny, ľudia utekali, čakavie doby boli niekoľko hodín

prezidentke Zuzane Čaputovej včera volal prezident Ukrajiny. „Zuzana, bombardujú nás, zahynulo veľa vojakov aj civilistov," zneli jeho slová

včera mimoriadne zasadala Bezpečnostná rada, Slovensko útok ostro odsúdilo

šéf diplomacie v emotívnom prejave varoval pred hrozbou dezinformácií, v informačnej vojne podľa neho zohrala výraznú úlohu nezodpovedná slovenská politika

Európska únia chystá devastačné sankcie

10:02 V piatok budú o podrobnostiach podľa slov ministra zdravotníctva informované všetky nemocnice a poskytovatelia zdravotníckej starostlivosti najmä v Prešovskom a Košickom samosprávnom kraji. "Na mobilizáciu je pripravená Nemocnica L. Pasteura v Košiciach, Detská fakultná nemocnica v Košiciach, Východoslovenský onkologický ústav, nemocnice v Spišskej Novej Vsi, Trebišove, Michalovciach, Rožňave a za Prešovský kraj nemocnice v Prešove, Bardejove, Humennom, Starej Ľubovni, Poprade, Svidníku, Snine a Vranove nad Topľou," priblížil Lengvarský.

9:57 Prezidentka Zuzana Čaputová na bratislavskom letisku vyjadrí k aktuálnej situácii. Dnes sa totiž zúčastní na mimoriadnom samite lídrov Severoatlantickej aliancie. K online rokovaniu sa pripojí z Varšavy spolu s ďalšími lídrami štátov východného krídla NATO, tzv. Bukureštskej deviatky (B9), ktorej členmi sú okrem Slovenska aj Česko, Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Litva, Lotyšsko a Estónsko.

9:53 Situácia na východnej hranici s Ukrajinou je momentálne pokojná

Situácia na východnej hranici s Ukrajinou je momentálne pokojná. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti. "Na ukrajinskej strane nie sú žiadne rozsiahle kolóny," uviedli policajti. Pripomínajú, že pre mobilizáciu, ktorú Ukrajina vyhlásila, sa na hranice nedostávajú muži vo veku od 18 do 60 rokov.

9:48 Ruské jednotky už vstúpili do Kyjeva

Zo severnej časti Oboloň, ktorá sa nachádza zhruba 10 kilometrov od centra mesta, je počuť streľba a výbuchy, informuje agentúra AFP z miesta bojov. Kyjev je podľa poradcu ukrajinského prezidenta Mychajla Podoľaka pripravený rokovať s Ruskom o neutralite, žiada však bezpečnostné záruky, informujú zahraničné médiá.

9:32 Mesto Michalovce je pripravené poskytnúť orgánom civilnej obrany plnú súčinnosť pri riešení pomoci utečencom a splní všetky úlohy z toho plynúce. Ako pripomenulo, riešenie utečeneckých vĺn je prioritnou úlohou štátu. V najbližších hodinách a dňoch pripravuje mesto možnosti predovšetkým na humanitárnu pomoc.

9:28 Minister obrany Jaroslav Naď navštívi hraničný prechod Vyšné Nemecké, cez ktorý prechádzajú vojnoví utečenci z Ukrajiny. Na mieste sú nasadení aj príslušníci Ozbrojených síl SR na plnenie asistenčných úloh v prospech Policajného zboru SR s cieľom urýchlenia procesov potrebných pre prechod cez hranicu.

9:15 Na pokyn ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana je dnes na rezorte zvolaný krízový štáb ministerstva pôdohospodárstva. Na rokovanie sú prizvaní sú zástupcovia Zväzu obchodu, Slovenskej aliancie moderného obchodu, Štátnej veterinárnej a potravinovej správy, Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, Agrárnej komory SR a Potravinárskej komory SR.

"V súčasnej situácii je dôležité deklarovať plynulé zásobovanie potravinami v našich obchodoch, ak bude vojnový konflikt na Ukrajine pokračovať. Momentálne nemá vzniknutá situácia žiaden vplyv na zásobovanie potravinami na Slovensku," uviedol rezort.

9:05 V nemocniciach je 31-tisíc lôžok, vyhradených je 5380

Na Slovensku je v nemocniciach 31-tisíc lôžok, z toho v rámci rozšíreného lôžkového fondu je vyhradených 5380 pre potreby Ozbrojených síl SR a požiadavky NATO. Pred piatkovým rokovaním vlády to uviedol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.

Vyzval ľudí, aby išli darovať krv. "Situácia na Ukrajine je vážna," skonštatoval. "Migranti, ktorí potrebujú zdravotnú starostlivosť budú umiestnení v najbližšom zdravotnom zariadení," povedal. Niekoľko nemocníc je pripravených na mobilizáciu.

8:55 Šéf diplomacie Ivan Korčok tiež avizoval, že na vládu predloží návrh humanitárnej pomoci pre Ukrajinu.

8:52 Priechod Vyšné Nemecké otvorili aj pre peších, Veľké Slemence fungujú nonstop

Európske krajiny, vrátane Slovenska, sa chystajú na masívny prílev migrantov. Na hraniciach sa tvoria dlhé kolóny, čakacie doby boli niekoľko hodín. Hraničný priechod Vyšné Nemecké otvorili aj pre peších, Veľké Slemence po novom fungujú nepretržite, potvrdila hovorkyňa Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície Sobrance Agnesa Kopernická s tým, že cestujúcich vybavujú priebežne.

Galéria fotiek (5) Ľudia na Ukrajine sa schovávajú, kde sa dá a mnohí z krajiny utekajú.

Na hraničnom priechode Ubľa sú čakacie doby na vstupe na Slovensko aktuálne šesť hodín. "Vzhľadom na situáciu je hraničný priechod Vyšné Nemecké otvorený aj pre peších, ktorých vybavujeme. Hraničný priechod Veľké Slemence, ktorý je určený len pre peších, je od piatka až do odvolania v prevádzke nonstop," povedala.

8:52 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ešte v noci v prejave uviedol, že Rusi chcú zaútočiť na Kyjev. Spolu s rodinou a Ukrajincami ostáva zatiaľ v hlavnom meste. Ukrajinská armáda o pár hodín v piatok ráno uviedla, že bojuje proti prenikajúcim ruským jednotkám severozápadne od hlavného mesta Kyjev. "Výsadkové útočné jednotky ukrajinských ozbrojených síl bojujú v oblastiach obcí Dymer a Invankiv," uviedla ukrajinská armáda na svojom účte na sociálnej sieti Facebook. Ukrajinci zničili most za Kyjevom, aby spomalili postup ruských vojsk.

8:51 Slovensko včera požiadalo NATO o aktiváciu článku 4, ktorý zabezpečuje konzultácie medzi členskými krajinami v prípade ohrozenia.

8:50 Rezort zahraničia odporúča Slovákom opustiť územie Ukrajiny a ani tam necestovať. Občania SR by mali bezodkladne opustiť územie Ukrajiny a vyhnúť sa cestovaniu na Ukrajinu. Odporúča to ministerstvo zahraničných vecí na svojom webe.

Zuzana, bombardujú nás!

Prezidentka Zuzana Čaputová volala s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Slovensko požiadal o podporu Ukrajiny, najmä v podobe tvrdých sankcií voči Rusku a o materiálnu pomoc v krízovej situácii. Informovala o tom na sociálnej sieti. "Volal mi práve prezident Volodymyr Zelenskyj. Jeho prvé slová boli: Zuzana, bombardujú nás, zahynulo veľa vojakov aj civilistov´," uviedla hlava štátu.

Čaputová Zelenského uistila, že vedenie Ukrajiny a jej obyvatelia majú v Slovensku suseda, na ktorého sa môžu spoľahnúť nielen v dobrých časoch, ale aj v čase najvyššej núdze. Suseda, ktorý im podľa prezidentky poskytne pomoc, aby zvládli najťažšiu situáciu, v akej sa krajina môže ocitnúť.

Považujeme za nepravdepodobné, že by Rusko napadlo SR

Vláda považuje za veľmi nepravdepodobné, že by Rusko vojensky napadlo Slovensko. Predpokladá, že by si Rusko nedovolilo narušiť územie NATO v žiadnej z krajín východnej hranice vrátane SR. Po včerajšom rokovaní Bezpečnostnej rady SR to uviedol minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) s tým, že vláda sa však pripravuje na všetky scenáre. Členstvo v NATO dalo podľa Naďa Slovensku jasné záruky.

Pripomenul jeden článok Washingtonskej zmluvy, ktorý vraví: "Jeden za všetkých, všetci za jedného". Znamená najsilnejšie spojenectvo, ktoré nedovolí ohrozenie našej územnej celistvosti a našich hraníc. Slovensko má najvyššie záruky, spresnil. "Naozaj je to o tom, že ak budeme mať pocit, že potrebujeme pomoc od našich spojencov, tak tí spojenci prídu. A je to doslova na tom, aby sme si povedali, čo chceme a tak je to správne," vysvetlil Naď.

Za informačnú vojnu vojnu môže aj nezodpovedná slovenská politika

Slovensko si podľa šéfa rezortu diplomacie Ivan Korčok (nominant SaS) môže užívať bezpečnosť len vďaka tomu, že je súčasťou väčšieho celku. Keďže je Slovensko súčasťou NATO, tak USA nesú veľký diel zodpovednosti za obranu SR. Podotkol, že v súvislosti s útokom prebieha informačná vojna a úlohu v nej zohráva aj "nezodpovedná slovenská politika". "To nie sú len portály, ktoré sú priamymi šíriteľmi dezinformácii, to je veľká časť slovenskej politiky, ktorá tu spôsobila úplnú dezinformáciu," skonštatoval Korčok s tým, že Slovensko potrebuje spraviť v tejto oblasti viac, potrebuje jasné politické postoje.

Občania musia podľa ministra zahraničných vecí pochopiť, čo robí vláda pre ich bezpečnosť. "Ruská federácia je hrozba pre európsku bezpečnosť. Porušila všetko čo žiadala. Prosím občanov, aby toto vnímali," vyzval Korčok. Dodal, že veľká časť politiky hazarduje s tým, čo je tabu, a to je bezpečnosť a obrana.