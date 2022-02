Slovenskí politici reagujú na VOJNU na Ukrajine: Prezidentka Čaputová aj premiér Heger sú v šoku

KYJEV/BRATISLAVA - Dnešné ráno na Ukrajine patrí za niekoľko desiatok posledných rokov k tým najhorším. Za posledné roky sme si nepripúšťali nič také ako veľký ozbrojený konflikt, no niekoľko posledných rokov nás zrejme navždy presvedčilo o opaku a v okolí Kyjeva teraz počuť výbuchy po tom, ako o štvrtej ráno na Ukrajine začal ruský prezident Vladimir Putin svoju špeciálnu vojenskú operáciu. Na dianie, ktoré sa určite zapíše do kníh dejepisu dnes reagujú aj slovenskí politici.

Čaputová odúdila ruskú agresiu

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová odsúdila krok Ruska, ktoré napadlo Ukrajinu na východe. "Ostro odsudzuje protiprávnu agresiu Ruskej federácie voči Ukrajine. Ukrajinskému ľudu ako aj vedeniu krajiny a prezidentovi Zelenskému vyjadrujem plnú podporu a solidaritu," odkázala prezidentka, ktorá dokonca ruší svoj ďalší program.

Svet bude iný, píše Heger

Svet bude iný, odkázal verejnosti slovenský premiér Eduard Heger. "Rusko dnes začalo vojnu na Ukrajine. Zaútočilo na slabšieho, ktorého jediný previnením je to, že chcel žiť mierumilovne podľa svojich predstáv ako ostatné zvrchované národy," píše Heger.

Kollár sa pridal k odsúdeniu kroku Ruska

Na dianie na Ukrajine zareagoval aj Kollár. "Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Boris Kollár rázne odsudzuje vojenskú agresiu Ruskej federácie voči Ukrajine ako suverénnemu štátu. Tento kroj považuje za neprijateľný, neospravedlniteľný a bezprecedentný. Jedná sa o hrubé porušenie medzinárodného práva a narušenie územnej celistvosti nášho suseda," skonštatoval Kollár.

Už v ranných hodinách minister zahraničných vecí Ivan Korčok odsúdil priamy vojensky útok Ruska na Ukrajinu.



Minister hospodárstva Richard Sulík je v týchto chvíľach vďačný za obrannú dohodu s USA. "Radšej pár Amíkov na Sliači, ako ruské rakety nad hlavou," píše Sulík. "Vladimír Putin dnes ráno dokázal, že stojí na strane bezprávia a svojvôle. Argumenty o mierovej misii sú absurdné klamstvá. Ostro toto konanie odsudzujeme a stojíme na strane suverenity a územnej celistvosti Ukrajiny,“ uviedol okrem iného šéf SaS Sulík.

Predsedníčka Výboru NR SR pre európske záležitosti Vladimíra Marcinková očakáva, že Európska únia a jej lídri budú jednotní v adekvátnej odpovedi Rusku. "Poučení minulosťou, majme však na pamäti, že ani tento raz nemusia ekonomické sankcie stačiť. Je povinnosťou celého európskeho spoločenstva, s nami na čele, aby sme dvere pre Ukrajinu držali naširoko otvorené. Nesmie to byť len fráza, ale presný zoznam krokov, ako tento cieľ naplniť,“ doplnila Vladimíra Marcinková.

O odsúdeniahodnom kroku Ruska píše aj minister školstva.

Podľa Šeligu sa nesmie zopakovať ďalší rok 1939, kedy začala druhá svetová vojna.

Osud Ukrajincov nie je ľahostajný ani predsedovi finančného výboru Mariánovi Viskupičovi.

Minister Naď útok o štvrtej hodine ráno potvrdil. "O ďalšom vývoji a prijímaných opatreniach budeme informovať v priebehu dňa," povedal Naď.

Pomerne strašidelne vyznievajú aj riadky, ktoré píše štátny tajomník Martin Klus. "Začala vojna na Ukrajine," povedal rázne a stručne Klus. "V týchto ťažkých chvíľach stojíme pevne za Ukrajinou a ukrajinským ľudom," odkázal východnému susedovi Klus.

Expremiér a minister financií Igor Matovič reagoval zmenou titulnej fotky na Ukrajinskú vlajku. Neskôr pridal aj vyhlásenie.

Rusko podľa Matoviča neunieslo svoju veľkosť a neodolalo pokušeniu zaútočiť na slabšieho.

Predseda klubu OĽaNO Michal Šipoš stojí za ukrajinským ľudom.

Šéf ďalšieho klubu Sme rodina Peter Pčolinský len smutne konštatuje a neverí tomu, čo sa deje.

Aj predsedníčka Progresívneho Slovenska Irena Bihariová reaguje na dianie na Ukrajine. "U nášho suseda sa bojuje aj o zvrchovanosť Slovenska," píše Bihariová.

Tomáš Drucker ako líder Dobrej voľby a Umiernených dokonca v reakcii na útoky na Ukrajinu citoval z diela Slávy dcéra.

Rovnaké stanovisko poskytol aj jeho najnovší súkmeňovec Alojz Hlina.

Reaguje aj nezaradený poslanec Tomáš Valášek. "Vláda v Moskve už teraz požaduje, aby sa Slovensko defakto vzdalo práva prijať pomoc od spojencov v prípade núdze. Bolo by nebezpečné a naivne si myslieť si, že “obetovaním” Ukrajiny ochránime Slovensko, naopak. Iba rozhodným a principiálnym odmietnutím ruskej agresie a pomocou Ukrajine vieme zabrániť Vladimírovi Putinovi v jeho pláne rozložiť povojnové usporiadanie v Európe, ktoré aj Slovensku v ostatných dekádach umožnilo stať sa slobodným a prosperujúcim štátom. Ukrajina bojuje aj za nás," tvrdí Valášek.

Stančík sa v tejto chvíli pýta, kde sú všetci "proruskí" politici, aby sa k tomuto vyjadrili.

Maďarské Fórum rovnako odsudzuje agresiu Ruska voči Ukrajine. Dnes je vojna defacto na našej východnej hranici. "Je smutné, že k tomuto stavu prispeli aj politici, ktorí svojou rétorikou a konaním v minulosti prejavovali takú veľkú náklonnosť voči Rusku a tým podkopávali jednotu EÚ ako aj našu jednoznačnú orientáciu. Maďarské fórum podporuje naše členstvo v EÚ a NATO a vyzýva na jednotný postoj s našimi skutočnými spojencami. Zároveň odsudzujeme prejavy extrémizmu a vyvolávania nenávisti," píše Fórum.

Pellegriniho strana odsudzuje krok Ruska.

Aj mimoparlamentný Hlas odsudzuje ruský útok na Ukrajinu. "Strana HLAS - SD jednoznačne odsudzuje útok Ruska na Ukrajinu. Považujeme to za bezprecedentný čin, ktorý je v rozpore so základnými princípmi medzinárodného práva a Charty OSN. Solidarizujeme s Ukrajinou, ktorá sa do poslednej chvíle snažila situáciu upokojiť," skonštatovalo tlačové oddelenie.

OĽaNO ruský krok tiež odsudzuje

Hnutie OĽaNO dôrazne odsudzuje ruskú nevyprovokovanú agresiu voči Ukrajine. Pripája sa k výzve, "aby vojnové besnenie, ktoré môže viesť k obrovskému ľudskému utrpeniu, Kremeľ okamžite zastavil".

"S obrovským zármutkom sledujeme dianie na Ukrajine. Dôrazne odsudzujeme ruskú nevyprovokovanú agresiu voči Ukrajine a pripájame sa k výzve, aby vojnové besnenie, ktoré môže viesť k obrovskému ľudskému utrpeniu, Kremeľ okamžite zastavil. Nikto nemá právo pod akoukoľvek zámienkou napadnúť suverénnu krajinu, ktorá nechce nič iné, len žiť v slobode, mieri a prosperite," uviedol Peter Dojčan z mediálneho tímu OĽaNO. "Vyjadrujeme solidaritu s ukrajinskými občanmi a plne podporujeme úsilie demokratického medzinárodného spoločenstva o okamžité nastolenie mieru," doplnilo OĽaNO. Šéf parlamentného brannobezpečnostného výboru Juraj Krúpa (OĽaNO) na sociálnej sieti odkázal, že stojíme pri Ukrajine.

Michal Šimečka ako podpredseda Európskeho parlamentu tiež reaguje na nebezpečné dianie na Ukrajine.

Ondrej Dostál nazval Putina zločincom, ktorý je zodpovedný za vojnu.

Útok Ruska na Ukrajinu je hrubým a neospravedlniteľným porušením medzinárodného práva. Uviedol to predseda mimoparlamentného KDH Milan Majerský.

HRUBO ODSUDZUJEME PRIAMY VOJENSKÝ ÚTOK RUSKA Ruská federácia pod vedením Vladimira Putina začala vojnu na Ukrajine.... Posted by KDH on Thursday, February 24, 2022