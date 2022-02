NAŽIVO Mimoriadna schôdza: Mikulec čelí odvolávaniu! Podľa opozície riadil činnosť NAKA

Návrh na odvolanie Mikulca z funkcie ministra vnútra podal Smer v pondelok. Pod návrh sa okrem poslancov Smeru podpísali aj nezaradení poslanci z mimoparlamentného Hlasu či poslanci okolo Tomáša Tarabu. Fico nazval Mikulca gaunerom, ktorý je podozrivý z korupcie a zo zneužívania právomoci verejného činiteľa.

NAŽIVO Začína sa mimoriadna schôdza

9:36 "Mrzí nás, že prezidentka Čaputová sa ako prvá potvrdila za obvinených Čurillu a spol. Bola prvá, ktorá sa postavila a začala ich brániť," povedal Fico s tým, že v reakcii na to, keď ju požiadali o stretnutie, povedala, že do živých vecí nepôjde. "O všetkom vedela od 10. mája 2021. Vedela, aké zločiny sa páchajú," uviedol.

9:24 Fico hovorí o "organizovanej skupine", ktorej úlohou malo byť "pozatvárať celú opozíciu".

9:20 Roman Mikulec podľa Fica riadil činnosť obvinených vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA). Šéf Smeru tvrdí, že minister nielen vedel, ale aj riadil vyšetrovateľov, ktorí spáchali trestný čin sabotáže, zneužívania právomoci verejného činiteľa, marenia spravodlivosti.

9:17 "Táto schôdza nie je o ministrovi vnútra, ten je nepodstatný," povedal Fico. "Mikulec je len nástrojom toho, čo chceme slovenskej verejnosti povedať a to aký obrovský škandál tu máme," povedal.

9:05 Škandál má podľa Fica dva rozmery. Vláda podľa neho zneužíva trestné právo a médiá ignorujú neprávosti voči opozícii.

9:02 Robert Fico ako poverený člen predkladateľov návrhu uvedie návrh na odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca. Podpredseda parlamentu Milan Laurenčík niekoľkokrát vyzval poslancov, aby sa upokojili. "Vládna koalícia stratila akúkoľvek mieru dôstojnosti," povedal v úvode Fico a narážal na Sulíkov výrok o hnutí Sme rodina. Svoj návrh chce odôvodniť najprv všeobecne, potom konkrétne.

8:55 O pár minút by sa mala začať mimoriadna schôdza, na ktorej by mali odvolávať ministra vnútra Romana Mikulca. Schôdzu presunuli na piatok ráno, pôvodne mala začať vo štvrtok poobede.

8:53 Ak schôdzu otvoria, piatkové rokovanie by malo podľa slov šéfa parlamentu Borisa Kollára trvať do 14.00 h, ako býva zvykom. Ak sa návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi dovtedy prerokuje, malo by sa o ňom aj hlasovať. Ak nie, schôdza bude pokračovať až v utorok 22. februára.

8:52 Minister vnútra už raz čelil odvolávaniu. Poslanci ho minulý rok v septembri podržali. Za jeho odvolanie hlasovalo 52 poslancov. Aj vtedy predložil návrh na jeho odvolanie opozičný Smer, podľa ktorého nezvláda riadenie svojho rezortu. Podporu v hlasovaní mu vtedy vyjadrilo 69 z 136 prítomných poslancov. Z koaličných poslancov sa zdržala Miriam Šuteková (Za ľudí), zo strany Sme Rodina vyjadril podporu ministrovi Mikulcovi jediný poslanec Martin Borguľa. Ostatní buď nehlasovali alebo neboli prítomní.

8:45 Poslanci parlamentu s ochorením COVID môžu byť prítomní v parlamente a plniť si svoje ústavné povinnosti, musia mať však respirátor i rukavice. Hlasovať budú z balkóna v rokovacej sále, médiá naň prístup v tom čase mať nebudú. Informoval o tom predseda parlamentu Boris Kollár po zasadnutí poslaneckého grémia.

Mimoriadna schôdza

Mimoriadna schôdza parlamentu, na ktorej by mal minister vnútra čeliť odvolávaniu, bola zvolaná na štvrtok poobede. Zvolal ju predseda parlamentu Boris Kollár. Mikulec podľa Fica riadil činnosť obvinených vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA). Šéf strany tvrdí, že minister nielen vedel, ale aj riadil vyšetrovateľov, ktorí "spáchali trestný čin sabotáže, zneužívania právomoci verejného činiteľa, marenia spravodlivosti". Hovorí o "organizovanej skupine", ktorej úlohou malo byť "pozatvárať celú opozíciu".

Hysterický pokus o navrátenie systému "našich ľudí"

Vláda nesúhlasí s návrhom skupiny poslancov parlamentu na vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra Mikulcovi. Na jeho odvolanie nevidí žiadny relevantný dôvod. Ministrovi deklarovala plnú podporu pri jeho reformných plánoch. Zámery predkladateľov považuje za bezcharakterný, podlý a hysterický pokus o opätovné navrátenie sa k systému „našich ľudí“, absolútnemu nevyšetrovaniu korupcie a ovplyvňovania všetkých zákutí štátu.

"Minister vnútra Roman Mikulec sa svojej funkcii ničím nespreneveril, práve naopak – garantuje príslušníkom Policajného zboru politickú bezzásahovosť a slobodu vo výkone ich práce. Orgány činné v trestnom konaní môžu teda bez akýchkoľvek politických vplyvov odkrývať zločineckú sieť, ktorá v minulosti presiahla na najvyššie úrovne štátu," vyhlásila vláda.

Chýbajú akékoľvek fakty

Kabinet spochybňuje odôvodnenie návrhu, ktorým je neformálna komunikácia vyšetrovateľov NAKA. Navrhovatelia sa podľa vlády opierajú o rozhodnutie Generálnej prokuratúry, ktoré interpretujú vlastným spôsobom. "Pri prezentácii výňatkov na tlačových konferenciách môžeme konštatovať, že z ich strany chýba akékoľvek pridržiavanie sa faktov, ubiehajú k vlastným domnienkam a často aj zbožným prianiam," skonštatoval kabinet.

Poukázal tiež na rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave, ktorý skúmal aj dôvodnosť trestného stíhania obvinených vyšetrovateľov a vylúčil, že by si obvinení prešetrovaný skutok vymysleli. Vláda vyjadrila tiež počudovanie nad tým, "s akým presvedčením predkladatelia návrhu vedia o nevine či vine obvinených vo všetkých ďalších korupčných kauzách". Považuje za zarážajúce, že s výhradami prichádzajú poslanci, ktorí boli roky súčasťou systému tzv. našich ľudí.

Za absurdnú považuje aj časť zdôvodnenia, ktorá hovorí o údajnom podozrení z požadovania úplatku, vzhľadom na právoplatné meritórne rozhodnutie, že k skutku nedošlo. Vyšetrovateľka Úradu inšpekčnej služby Diana Santusová je podľa vlády zneužívaná na politické ciele a účelové podsúvanie nekompletných informácií o jej absolvovaní polygrafu. Za groteskné považuje vláda "vyfabulované odôvodnenie skupiny poslancov", podľa ktorých minister vnútra koordinoval zadržanie Vladimíra Pčolinského na politický pokyn. Hovorí o dezinformáciách a konšpiráciách.