Omikron vlna sa na Slovensku naďalej zhrošuje: Kollár má zlé správy! Nemyslel si, že prekonáme TÚTO hranicu

BRATISLAVA – Omikron vlna u nás, ale aj vo svete pravidelne láme rekordy, situácia sa nelepší a vyzerá to tak, že vrchol vlny je ešte v nedohľadne. Aká je však prax vo svete, a najmä na Slovensku? Podľa matematika Richarda Kollára to nie je dobré.

Situácia s omikron vlnou na Slovensku je podľa kompetentných stabilizovaná. Denne pribudne takmer 20-tisíc pozitívnych PCR testov a za uplynulý deň bolo viac, ako 15 percent testov pozitívnych. Situácia je však nepriaznivá aj v okolitých štátoch, kde denne prekonávajú rekordy za celú pandémiu. Podľa matematika Richarda Kollára je najlepšou správou posledných dní to, že počet reportovaných prípadov vo svete za posledné dva týždne rapídne klesá.

„Určite to súvisí aj s tým, že svet už nestíha pri takomto nápore dostatočne testovať (a ani to asi nie je potrebné), ale tento trend je asi reálny a celosvetovo už omikron vlna globálne slabne. Pozorovaný počet infikovaných v tejto vlne je však celosvetovo ohromujúci (dostalo sa to nad 3,33 milióna pozitívnych testov denne),“ upozornil Kollár na sociálnej sieti. Ako dodal, všetci túžime po tom, aby bol omikron tak mierny, ako to tvrdili odborníci, keď sa vlna u nás rozbiehala. Avšak, podľa Kollára to nie je tak jednoznačné a stačí sa pozrieť na celosvetovú štatistiku úmrtí na koronavírus. Totižto, počas tejto vlny už štyrikrát vystúpili počty nad 10-tisíc reportovaných úmrtí denne a globálne je už nad vrcholom úmrtí, ktoré spôsobila delta vlna.

Galéria fotiek (6) Zdroj: FB / Richard Kollár

Nik netuší, čo bude po omikrone

„V alfa vlne na jar 2021 to bolo však až o polovicu viac. Tam sa však zrejme tentokrát už nedostaneme. Aj tak bude vlna variantu omikron v konečnej bilancii úmrtí aj vážnych stavov veľmi podobná delta vlne. A tá priniesla aj ku nám do slovenských končín vysokú nadmernú úmrtnosť na jeseň 2021. Skutočný výsledok omikronu budeme poznať najskôr v lete, dúfajme, že bude lepší, ako tieto celosvetové štatistiky,“ uviedol matematik, podľa ktorého je celosvetové šírenie variantu zrejme za vrcholom, pričom počty úmrtí vyvrcholia o pár týždňov. Ako vysvetlil, následne sa situácia začne meniť aj v strednej Európe a pandémia sa opäť aspoň na čas vzdiali. Nik však netuší, čo bude potom.

Galéria fotiek (6) Zdroj: FB / Richard Kollár

Naopak, na Slovensku počet prípadov naďalej stúpa, a to aj napriek tomu, že rýchlosť nárastu už spomaľuje. Dôvodom však je, že laboratória, ktoré vyhodnocujú PCR testy, narazili na svoje kapacitné maximá. Okrem toho, podľa Kollára nie je v súčasnosti reálne a ekonomicky efektívne otestovať každého infikovaného v tejto vlne. Poukázal aj na to, že pozitivita antigénových testov stúpa a prekonali hranicu 10 percent za sedem dní– teda každý desiaty test bol za posledný týždeň pozitívny. A to podľa Kollára nie je vôbec dobré.

„To som si skutočne nemyslel, že túto hranicu niekedy zdoláme, pri antigénoch je to ohromujúce číslo. A už tri dni je priemerná 7-dňová pozitivita PCR testov nad 50%. Dnes je dokonca ten priemer 52,5% a som sám zvedavý, či padne aj hranica 60%. Na veľa miestach sa to podarilo bez problémov. V Bratislave sme na úrovni nad 40% a podľa toho čo vidím, extra nápor na testovacích miestach tu (zatiaľ) nie je,“ upozornil. Napriek tomu si myslí, že behom tohto alebo budúceho týždňa by Slovensko mohlo zaznamenať vrchol vlny. To znamená, že v najbližších dňoch bude najväčšie riziko nakazenia od začiatku pandémie. A následne by sme v počtoch mali klesať.

Galéria fotiek (6) Zdroj: FB / Richard Kollár

Nárast infikovaných seniorov

Z hľadiska PCR testov poukázal aj na ďalší problém – a tým je veľký počet infikovaných rizikových obyvateľov – najmä vo veku nad 60 rokov.

„Vo vekových skupinách 60-70 narástla incidencia za týždeň až o polovicu. V skupinách 75-79, či 90-94 to bolo ešte viac, takmer dvojnásobok. Najrýchlejší rast tak už pár týždňov majú práve najstaršie vekové skupiny (aj keď rýchly rast je aj v skupine 20-24). Sme tak už jednoznačne v druhej fáze omikron vlny. V poslednej fáze, ktorá ešte len časom príde, v iných krajinách pozorujú znovu ústup k mladším ročníkom (zrejme to súvisí so znovuotvorením škôl po karanténach), na to si u nás ešte počkáme,“ uviedol Kollár. Upozornil na to, že zvyšovanie priemerného veku sa následne odrazí aj na hospitalizáciách, čo sa už prakticky aj deje.

Galéria fotiek (6) Zdroj: SITA/AP Photo/Evgeniy Maloletka, File

Denne počty pacientov v nemocniciach stúpajú a ak sa tak bude diať naďalej, zrejme prekonajú aj rekordy z delta vlny. Podľa Kollára sa najmä v zahraničí objavuje veľa psychiatrických pacientov s potvrdeným koronavírusom, pričom viac ako polovica pacientov zrejme do nemocníc pošle iná diagnóza. Aj napriek tomu však všetkým odporúča, aby sa nemocniciam vyhli, ak je to možné. „Našťastie, vážnejších prípadov zatiaľ nepribúda, klesá aj počet ventilovaných pacientov aj tých na jednotkách intenzívnej starostlivosti. Tento trend sa pravdepodobne v najbližších dňoch mierne zvráti, avšak v týchto štatistikách ja osobne neočakávam preplnenie kapacity a prekročenie čísel z delta vlny,“ vysvetlil Kollár s tým, že omikron už robí problémy aj v službách – ako napríklad na pošte, či MHD.

Galéria fotiek (6) Hospitalizácie vs. umelé pľúcne ventilácie na Slovensku. Každý deň jeden dátový bod. Posledných 14 dní zelenou.

Zdroj: FB / Richard Kollár

A najväčší nápor príde najbližšie dva týždne. „MHD v Nitre aj preto ide ako cez prázdniny. Buďme preto všetci trpezliví. Koniec tejto vlny sa už skutočne na Slovensku blíži a po nej príde úľava. Nevieme na ako dlho, ale zatiaľ sa nič, čo by naznačovalo možné ďalšie problémy, vo svete neobjavilo,“ uzavrel.

