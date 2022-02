MIMORIADNY ONLINE Parlament má rozhodnuť o zmluve s USA: Opozičný hnev a veľké spojenie na proteste!

BRATISLAVA - Priblížil sa k nám ďalší veľký parlamentný deň D. Poslanci dnes môžu rozhodnúť o dlho diskutovanej téme - obrannej spolupráci Slovenska s USA. Tá vyplýva s už ministrom obrany Jaroslavom Naďom (OĽaNO) podpísanej dohody, ktorá teraz musí prejsť dôverou parlamentu. Ide o jeden z dôležitých krokov, ktorý tak rozhodne o osude celej zmluvy a či ako taká vstúpi do platnosti. Dnešné hlasovanie je však ohrozené a nie je isté, či nebude tesné, a to aj pre karanténu niektorých poslancov. Navyše sa pred bránami Národnej rady chystá viacero protestov proti schváleniu tejto dohody.

parlament by mal dnes rokovať o súhlase s obrannou zmluvou SR s USA

na schválenie zmluvy potrebuje parlament vyjadriť súhlas aspoň 76 poslancov

koaliční poslanci Šeliga a Pčolinský si však myslia, že dnešné rokovanie je otázne najmä pre karantény niektorých poslancov

pred parlamentom už avizovali protesty strany Smer, Republika a ĽSNS

NAŽIVO Rokovanie poslancov v parlamente:

13:35 Poslanci neodsúhlasili vystúpenie Maroša Žilinku počas schôdze . Žilinka zo sály odišiel.

13:35 Program schôdze NR SR bol tesne 76 poslancami schválený .

13:33 Po grémiu by sa malo hlasovať naraz o programe schôdze a aj o vystúpení Žilinku. Nakoniec sa však o tom hlasuje oddelene.

13:31 Atmosféra pred parlamentom je medzitým stále hustá a protestujúci buď piskotom alebo potleskom reaguju na podnety a dianie zo schôdze parlamentu, ktorá sa prenáša aj cez internet.

13:27 Poslanec Boris Susko protestoval, že pred rokovaním o takomto bode musí uplynúť 30-dňová lehota, a preto bolo zvolané grémium. Táto doba uplynie približne až o mesiac.

13:19 Na schôdzi je prítomný aj generálny prokurátor Maroš Žilinka, ktorého protestujúci dav vonku vítal s potleskom. V úvode schôdze nastali mierne turbulencie ohľadom poradia schvaľovania programov a poslaneckých návrhov pred schôdzou. Preto Kollár zvolal okamžité poslanecké grémium.

13:06 Boris Kollár otvára schôdzu a zisťuje účasť. Sála je uznášaniaschopná a prítomných je 79 poslancov.

12:50 Rokovanie parlamentu o obrannej zmluve s USA by malo začať o desať minút. Pred parlamentom sa už pomaly schádzajú priaznivci a členovia ĽSNS na jednom z protestov proti obrannej dohode.

12:30 Počas schôdze chce vystúpiť aj generálny prokurátor Maroš Žilinka, ktorý formálnym spôsobom požiadal Borisa Kollára o vystúpenie.

12:05 Predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico na tlačovej konferencia vyjadril, že bude chcieť presadiť tzv. aklamatívne hlasovanie. Znamenalo by to, že poslanci by sa mali počas hlasovania pozrieť do kamery a povedať, ako za zmluvu s USA zahlasuje.

Jeden výbor sa vyslovil za odsúhlasenie, ďalší zas neprijal žiadne uznesenie

Parlamentný brannobezpečnostný výbor odporúča Národnej rade (NR) SR vysloviť súhlas so zmluvou o obrannej spolupráci medzi vládou SR a USA a zároveň rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má prednosť pred zákonmi. Ústavnoprávny výbor (ÚPV) NR SR v pondelok k obrannej dohode neprijal uznesenie. O zmluve bude parlament rokovať na mimoriadnej schôdzi, ktorá sa začína v utorok (8. 2.).

Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) obhajoval na výboroch uzavretie dohody s tým, že USA je strategickým spojencom SR a jej prijatie je v súlade bezpečnostnou i obrannou stratégiou SR. Zmluva má posilniť spoluprácu krajín v oblasti obrany a vytvoriť jej právny rámec. Umožní napríklad pravidelné bilaterálne konzultácie o bezpečnostných hrozbách a výzvach nad rámec NATO.

Niektorí sa búria a zbierajú podpisy pod petíciu

Viacero občianskych iniciatív s uzavretím dohody nesúhlasí. Zbierajú preto podpisy pod petíciu za vypísanie referenda za zrušenie obrannej dohody s USA. Ako informoval v pondelok petičný výbor, zmluvu považujú za jednostrannú, nevyváženú a nebezpečnú. Vzhľadom na členstvo SR v NATO je podľa nich nepotrebná. Obávajú sa, že by mohla vniesť komplikácie do komunikácie medzi Ruskom a Západom. Americká interpretačná doložka je podľa nich v rozpore so slovenskou.

Dohodu o obrannej spolupráci (DCA) už odsúhlasila vláda, minulý týždeň ju zástupcovia SR a USA podpísali v americkom Washingtone. Zmluvu musí ešte odobriť Národná rada SR. Potrebná je tiež ratifikácia prezidentkou SR.

Opozícia je proti

Poslanci okolo predsedu mimoparlamentného Hlasu-SD Petra Pellegriniho nepodporia obrannú dohodu s USA. Uviedol to Pellegrini v pondelok počas tlačovej konferencie. Dohodu o obrannej spolupráci (DCA) už odsúhlasila vláda, minulý týždeň ju zástupcovia SR a USA podpísali v americkom Washingtone. Zmluvu musí ešte odobriť Národná rada SR. Potrebná je tiež ratifikácia prezidentkou SR.

Poslancom už prišiel aj vyhrážny list s nábojom!

O tom, že schválenie tejto dohody nie je pre poslancov žiadným prechádzaním sa po ružovej záhrade svedčí aj incident z minulého týždňa, keď poslancovi OĽaNO Andrejovi Stančíkovi prišla do schránky mimoriadne podozrivá zásielka s prilepeným nábojom.

Ten vidí za vyhrážkami opozičné strany a jej podporovateľov, ktorým odkázal, že žiadne nechutné a agresívne vyhrážky jeho vedomie a svedomie nezlomia. "Fico, Blaha a Mazurek tu radikalizujú agresívnu časť spoločnosti, aby cez vyhrážky a nadávky zastrašili poslancov," uviedol. "Verím, že sa poslanci nenechajú zastrašiť a nekapitulujú pred týmto zlo," dodal. Pripomenul aj to, že prezidentke postavili pred palácom šibenicu.