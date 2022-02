Obranná dohoda s USA by mohla prísť do parlamentu v utorok: Boris Kollár zatiaľ mimoriadnu schôdzu nezvolal

Galéria fotiek (3) Jaroslav Naď podpisuje dohodu s USA

Zdroj: TASR/AP

BRATISLAVA - Dohoda o obrannej spolupráci s USA by mohla prísť do Národnej rady (NR) SR už v utorok (8. 2.). Potvrdili viacerí poslanci. Tento termín je pravdepodobný aj podľa slov predsedníčky poslaneckého klubu SaS Anny Zemanovej. Podľa informácií TASR sa hovorí aj o možnosti zvolania samostatnej mimoriadnej schôdze, naďalej však ostáva otvorená alternatíva zaradenia nového bodu do aktuálnej riadnej schôdze parlamentu. Predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina) zatiaľ prípadnú mimoriadnu schôdzu nezvolal.