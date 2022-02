Útok na Jaroslava Naďa: Išiel so synom z hokeja...nastal krik a nadávky! Reakcia ministra

To, čo sa stalo počas víkendu stalo, opísal šéf rezortu obrany na sociálnej sieti. "Bol som sa naozaj pozrieť v sobotu na hokejový tréning môjho syna Daniela v Dúbravke. Dani je hráčom tímu HOBA už 7 rokov. Mal v sobotu tréning a ja som sa išiel pozrieť, ako sa mu darí. Málokedy mám voľný víkend, tak som si to nenechal ujsť," uviedol. Tréning podľa neho prebehol štandardne a pokojne a po jeho skončení odchádzal von počkať na syna do auta, kde ho vždy čaká kým sa prezlečie a osprchuje. Vtedy však došlo k nepríjemnému incidentu.

PREČO BY MALI DETI TRPIEŤ KVÔLI RODIČOM? Dostal som včera a dnes niekoľko otázok od médií, aby som reagoval na to, že... Posted by Jaro Naď - minister obrany SR, OĽANO on Wednesday, February 2, 2022

"Pri odchode zo štadióna, asi 10 metrov od východu, som naozaj videl skupinku asi 4-5 ľudí, zjavne rodičov detí, ktorí na mňa tlieskali (áno zjavne s negatívnym nádychom) a jeden z nich kričal “zapredanec” a “vlastizradca”. Keďže to bolo niekoľko desiatok metrov odomňa a mimo mojej cesty, vôbec som na to nereagoval a išiel som ďalej k východu zo štadióna do auta a čakal som na Daniho, ktorý o pár minút prišiel," uviedol. Správanie týchto ľudí mu vraj prišlo trápne, keďže tam bol ako rodič, nie ako minister obrany. "Nechápem, prečo tých pár jedincov malo potrebu sa takto strápňovať pred deťmi. Ale v poho, ich vec," dodal.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

To však nebol koniec, incident mal totiž aj dohru a Naď si dokonca vypočul ospravedlnenie. Nie však od ľudí, čo ho vypískali, ale od prezidenta klubu HOBA. "Je mu podľa jeho slov ľúto, že pár jedincov horšieho mentálneho nastavenia, o ktorých mentálnom nastavení sa všeobecne vie, rozbíja komunitu rodičov v klube HOBA. Aj on sám tvrdí, že klub by mal držať pokope a ja, keď sa prídem pozrieť na tréning či zápas, som tam vždy ako rodič a nikdy som tam nerobil kampaň ako politik. Zároveň svoj názor pán prezident klubu prezentoval aj všetkým trénerom a rodičom športujúcich detí a ja sám som následne dostal veľa správ od rodičov, že sa za tých pár dezolátov a antivaxerov vyslovenie hanbia," uviedol.

Galéria fotiek (3) Jaroslav Naď a Ivan Korčok vo Washingtone

Zdroj: Facebook/Ivan Korčok

Dodal tiež, že jemu to vôbec nevadí a syna bude podporovať aj naďalej v športovaní. Upozornil však, že deti nemôžu za jeho prácu či za politiku. "A vy, dezoláti, žiaľ, vaše deti musia žiť s vami v jednej domácnosti. Verím, že ich vzdelanie bude lepšie ako vaše a rovnako tak ich morálka. Mňa ani neurazíte, ani nezastrašíte. Ale seba ste teda zhovadili poriadne. Viem, že pri svojej mentálnej výbave tomu nerozumiete, ale aj Vaše vlastné deti sa za vaše správanie hanbia. Ja sa len modlím za to, aby vaše deti nemuseli dlho zažívať také zlo, ako vy šírite okolo seba. Boh s Vami…," odkázal im.

"Dani, ďakujem Ti za to, že si taký úžasný a silný ako si. Prepáč mi, že kvôli politike to musíš dostávať aj ty. Ľúbim Ťa," odkázal mu. Samotný Daniel podľa ministra na celý incident regoval slovami, že mu nevadí, že “tí ľudia sú šibnutí a nič si z toho nerobí.”

archívne video

Naď tento týždeň odletel spoločne s ministrom zahraničných vecí Ivanom Korčokom (nominant SaS) do Spojených štátov Amerických, aby tam podpísal obrannú zmluvu s USA. Tú vláda schválila ešte v polovici januára, opozícia s ňou však nesúhlasí. Proti jej podpisu protestovala aj časť verejnosti.