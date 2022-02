Mimoriadna schôdza k cenám energií a k vojenskému cvičeniu bude vo štvrtok: Národná rada rokuje aj dnes

Jedným z bodov programu je návrh uznesenia k vážnym sociálnym dôsledkom výrazného rastu cien energií a základných potravín. Druhým je návrh uznesenia k odloženiu termínu vojenského cvičenia Saber Strike 2022 americkej a slovenskej armády dovtedy, kým sa nepodarí deeskalovať medzinárodné napätie súvisiace so situáciou na Ukrajine. Rokovania inicioval opozičný Smer-SD.

Plénum odštartovalo rokovací deň novelou zákona o prekurzoroch výbušnín

Novelou zákona o pôsobnosti orgánov štátnej správy vo veciach prekurzorov výbušnín začalo v stredu plénum druhý rokovací deň 55. schôdze parlamentu. Právna norma z dielne Ministerstva hospodárstva (MH) SR zavádza aj novú definíciu "profesionálneho používateľa".

Návrh zákona má ustanoviť optimálny spôsob regulácie sprístupňovania, dovozu, držby a používania prekurzorov výbušnín členom širokej verejnosti, a to zavedením režimu zákazu prístupu členov širokej verejnosti k obmedzeným prekurzorom výbušnín.

Novela zákona zároveň rieši presun kompetencií nad sprístupňovaním obmedzených a regulovaných prekurzorov výbušnín, ktoré sa zo Slovenskej obchodnej inšpekcie presúvajú na Hlavný banský úrad. Navrhovaná zmena riadiaceho a dozorného orgánu by mala sprehľadniť a zjednodušiť štátnu správu v danej oblasti. Plénum má ďalej na programe viacero vládnych návrhov zákonov, napríklad z dielne rezortu školstva, agrorezortu či podpredsedu vlády pre legislatívu Štefana Holého (Sme rodina).

Voľba šéfa NKÚ má byť o súťaži odborníkov,nie politických nominantov

Voľba šéfa Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR má byť o súťaži odborníkov, nie politických nominantov. Tvrdí to hnutie OĽANO s tým, že pri voľbe sa budú jeho poslanci riadiť profesionálnou a morálnou spôsobilosťou. SaS je za verejné vypočutie kandidátov a za najlepšieho uchádzača, ktorý uspeje bez ohľadu na to, čí kandidát to bude.

"Pre hnutie OĽANO bude teda vo výbere kandidátov rozhodujúca profesionálna a morálna spôsobilosť, určite nie túžby a priania Roberta Fica," uviedol Peter Dojčan z mediálneho tímu hnutia. Témou voľby predsedu NKÚ sa bude zaoberať poslanecký klub OĽANO v dohľadnom čase.

Šéf Smeru-SD Robert Fico listom vyzval šéfa parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina) na verejné vyjadrenie, či bude rešpektované zaužívané právo parlamentnej opozície na funkciu predsedu NKÚ. Pripomenul zásadu, že táto funkcia prináleží parlamentnej opozícii. Podobne to vníma aj nezaradený poslanec NR SR a líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini. Termín predkladania návrhov kandidátov na šéfa NKÚ sa predĺžil do 17. februára. Voľba by sa mala konať až na marcovej schôdzi parlamentu.

Kollár v súvislosti s voľbou šéfa NKÚ pripomína postup Smeru z minulosti

Predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina) v súvislosti s nárokom opozície na post šéfa Najvyššieho kontrolného úradu SR pripomína, že túto zásadu v minulosti porušoval aj samotný Smer-SD. Reagoval tak na výzvu lídra Smeru-SD Roberta Fica. Kollár sa odvoláva na rok 2015, keď za predsedu NKÚ zvolili Karola Mitríka, nominanta vtedajšieho opozičného poslanca Pavla Freša. Vtedajšia opozícia pritom podporovala Maroša Žilinku a Mitrík uspel podľa nej vďaka Smeru-SD.

"Môžem vás ubezpečiť, že sa k uplatňovaniu tohto 'tradičného práva' postavím presne tak, ako ste sa k nemu postavili vy, keď ste ako Smer-SD vládli sami a zvolili ste za šéfa NKÚ v roku 2015 vlastného kandidáta, pána Mitríka. Tým ste vytvorili tradíciu, ktorú som pripravený rešpektovať," uviedol Kollár v reakcii na list od predsedu Smeru-SD Roberta Fica. Kollárovu odpoveď poskytla jeho hovorkyňa Michaela Jurcová.

Štát má trvalo kofinancovať údržbu pamätníka M. R. Štefánika na Bradle

Štát má po novom každoročne poskytovať finančný príspevok na údržbu národnej kultúrnej pamiatky (NKP) - pamätníka M. R. Štefánika na Bradle. Vyplýva to z novely zákona o zásluhách M. R. Štefánika o Slovensko, ktorú v stredu schválili poslanci Národnej rady SR. Ministerstvo kultúry má peniaze adresovať samosprávam, ktoré na údržbu areálu Bradlo vyčleňujú príspevky v rámci svojich rozpočtov - mestu Brezová pod Bradlom a obciam Priepasné a Košariská. Maximálna výška štátneho príspevku sa bude rovnať sume, ktorú alokujú samosprávy vo svojich rozpočtoch.

V súčasnosti môžu samosprávy požiadať len o dotáciu z dotačného programu Ministerstva kultúry SR Obnovme si svoj dom, ktorá však nie je právne nárokovateľná. Novelizáciou zákona sa má podporiť ochrana pamiatkového fondu. "V prípade mohyly na Bradle je nevyhnutné zdôrazniť jednu z jej základných pamiatkových hodnôt, ktorou je dominantnosť a solitérnosť v krajine," uvádza rezort v dôvodovej správe. Ďalšími dôvodmi novely je rozvíjanie občianskej spoločnosti, myšlienok demokracie a boja proti extrémizmu, podpora rozvoja domáceho kultúrneho turizmu i znižovanie administratívnej záťaže pre žiadateľa o poskytnutie dotácie. Zákon má platiť od marca 2022.

Finančná podpora má ísť aj na revitalizáciu a trvalú udržateľnosť NKP - areálu rodného domu generála M. R. Štefánika v Košariskách "ako dôstojného spomienkového miesta významnej osobnosti novodobých slovenských dejín". Podporiť sa má aj stavba Infobod na Bradle, ktorá je súčasťou areálu mohyly. Stavba Infobod na Bradle poskytuje podľa poslancov zázemie pre návštevníkov areálu mohyly, propagáciu areálu mohyly, sprevádzanie i výklad.

Do mechanizmu trvalého viaczdrojového spolufinancovania sa po novom zahrnie aj príspevok Trenčianskeho samosprávneho kraja, na území ktorého sa areál mohyly nachádza. Doterajšie znenie ešte federálneho zákona z roku 1990 ustanovuje len spomienkovú tabuľu v budove Federálneho zhromaždenia v Prahe, pripomínajúcu zásluhy M. R. Štefánika na vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov. Nová legislatíva má byť účinná od 1. apríla. Mohyla M. R. Štefánika bola postavená na hrebeni vrchu Bradlo v roku 1928 podľa projektu národného umelca, architekta Dušana Jurkoviča. Za NKP bola vyhlásená v roku 1968.

Šéfovia kultúrno-osvetových zariadení by mali vzísť z výberového konania

Riaditeľov i vedúcich zamestnancov kultúrno-osvetových zariadení by mali vyberať prostredníctvom výberového konania na päťročné funkčné obdobie. Zriaďovatelia ich nebudú môcť odvolať bez udania dôvodu. Celoslovenské kultúrno-osvetové zariadenia majú tiež zastrešiť financovanie celoštátneho systému postupových súťaží a prehliadok v oblasti záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby. Vyplýva to z novely zákona o kultúrno-osvetovej činnosti, ktorú v stredu poslanci Národnej rady SR posunuli do druhého čítania.

Ministerstvo kultúry (MK) SR v predkladacom materiáli vysvetlilo, že štatutára, respektíve vedúceho zamestnanca kultúrno-osvetového zariadenia, vymenujú na základe výsledku výberového konania, ktorého súčasťou bude verejné vypočutie kandidátov. Vo funkcii by mal mať úspešný kandidát päťročný mandát. "Ustanovenie spôsobu obsadzovania a dĺžky funkčného obdobia štatutárnych orgánov a vedúcich zamestnancov kultúrno-osvetových zariadení zjednotí podmienky a zefektívni orientáciu na výsledky očakávané od riadiacich pracovníkov kultúrno-osvetových zariadení," objasnil rezort.

Návrh predpokladá vypustenie doterajšieho názvu a sídla kultúrno-osvetového zariadenia so všeobecným zameraním (Národné osvetové centrum so sídlom v Bratislave) a kultúrno-osvetového zariadenia so špecializovaným zameraním (Slovenská ústredná hvezdáreň so sídlom v Hurbanove), ktoré zriaďuje MK. "Cieľom je umožniť flexibilitu pri úprave názvu organizácie bez nutnosti predchádzajúcej legislatívnej zmeny tak, ako je to v prípade kultúrno-osvetových zariadení zriaďovaných alebo zakladaných samosprávnym krajom alebo obcou," vysvetľuje rezort.

Zastrešenie financovania celoštátneho systému postupových súťaží a prehliadok prostredníctvom celoslovenských zariadení rezort vysvetľuje doterajším nesystémovým riešením financovania prehliadok a súťaží záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby, pri ktorých sa na jednotlivých úrovniach súťaží využívajú iné zdroje. "Zavedenie priameho financovania postupových súťaží a prehliadok prostredníctvom kultúrno-osvetových zariadení posilní ich odborno-metodický vplyv na výslednú realizáciu a zároveň zabezpečí stabilitu a komplexnosť celoplošného trojúrovňového systému s efektívnejším dosahom na jednotlivých aktérov," uviedol rezort. Zákon by mohol nadobudnúť účinnosť od 1. mája 2022.