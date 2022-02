Galéria fotiek (1) Plavky eMSky

Zdroj: eMSky

Dobrý sluha, zlý pán. To sa obvykle hovorí o ohni, rovnako to však platí aj o inom živle – vode. Oddych pri mori, jazere alebo aspoň bazéne síce predstavuje jeden z najlepších spôsobov relaxácie, predsa však skrýva niektoré úskalia. Najmä ak nepatríte práve k najzdatnejším plavcom. Riešenie ponúka prevratná novinka slovenského vynálezcu, ktorá by mala dať zbohom hrozbe utopenia.