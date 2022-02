BRATISLAVA - Zaujímalo ťa, aký je život v inom štáte? Pokiaľ máš pocit, že by to bolo inde jednoduchšie, lebo platy sú vyššie, pozri sa na najnovšie indexy životnej úrovne. Porovnanie medzi štátmi vypracoval webový portál Numbeo. Tieto indexy sú prirovnaním k New Yorku.