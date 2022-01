PROTEST v centre Bratislavy: Hodžovo námestie naplnili stovky ľudí! Na pódiu rečnil Fico, Danko a pripojil sa aj Hlas-SD

BRATISLAVA – Bratislavské Hodžovo námestie zaplnili davy. Stovky ľudí prišli pred Prezidentský palác vyjadriť nespokojnosť s uzatvorením obrannej zmluvy so Spojenými štátmi americkými a zároveň apelovať za konanie predčasných volieb. Na pódiu sa vystriedalo niekoľko politikov vrátane Roberta Fica či Andreja Danka. V pohotovosti bola aj polícia.

Protest zorganizovala opozičná strana Smer-SD na čele s Robertom Ficom. K davu však okrem popredných tvári tejto strany ako Erika Kaliňáka, Ľuboša Blahu či Ladislava Kamenického prehovoril aj opozičný poslanec Matúš Šutak Eštok z Hlasu-SD a predseda mimoparlamentnej SNS Andrej Danko. „Len Smer, Hlas a SNS vedia vystriedať týchto idiotov,“ vyhlásil Danko.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Topky/ Ján Zemiar

Robert Fico zasa vo svojej reči uviedol, že Slovensko musí byť pripravené na povstane občanov proti tejto vláde, lebo táto vláda si to zaslúži. "Môžem sa hnevať na Pellegrina koľko chcem, ale potrebujeme tu stranu Hlas," vyhlásil Fico. V podobnom duchu sa vyjadril aj na adresu Dankovej SNS.

Hovoril tiež o potrebe vypovedania predčasnej zmluvy s USA a zmeny Ústavy tak, aby bolo možné konanie predčasných parlamentných volieb. Fico tiež avizoval petičnú akciu za referendum.

Okrem týchto dvoch témam sa však rečníci na pódiu venovali aj téme zdražovania.

Následne vypustili niekoľko nafukovacích holubíc. "Ja posielam túto osobne pani prezidentke do Dubaja, nech sa spamätá," odkázal Fico.

Celá akcia trvala zhruba hodinu. Na mieste bola aj polícia. "Na verejný poriadok dohliadal dostatočný počet policajtov poriadkovej, kriminálnej ako aj dopravnej polície. Prípady narušenia verejného poriadku alebo páchania inej proti právnej činnosti sme doposiaľ nezaznamenali. Situáciu na území Bratislavy monitorujeme aj naďalej," uviedol hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeiff.

Samotní účastníci prišli vyzbrojení prevažne slovenskými vlajkami, niektorí mali v rukách aj transparenty s nápismy ako "Čaputová chce vojnu s Ruskom" či "No US bases in Slovakia." V jednej chvíli dav tiež skandoval "Nech žije Fico."

Počas protestu zazneli aj piesne ako "Na horách" a "Na kráľovej holi."

