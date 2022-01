Prekonali ste Covid-19? Rady, ako sa čo najskôr dostať do formy! Dôležité upozornenia

V príručke sa nachádzajú napríklad rady na zmiernenie dýchavičnosti aj s presne zakreslenými cvikmi. " Je bežné, že po pobyte v nemocnici pociťujete dýchavičnosť. Strata sily a fyzickej aktivity počas choroby ako aj choroba samotná spôsobujú, že sa ľahko zadýchate. Pocit, že nestíhate s dychom vás môže znepokojovať a to dýchavičnosť ešte viac zhoršuje. Najlepším prostriedkom na úpravu dýchavičnosti je upokojiť sa a naučiť sa techniky, ako s dychom správne pracovať, " uvádza sa v príručke.

C vičenie ako také vo všeobecnosti je dôležitou časťou liečby a rehabilitácie po ťažkom priebehu choroby COVID-19 a okrem dýchavičnosti vám môže pomôcť zlepšiť kondíciu, rovnováhu ale aj myslenie.

V príručke sa nachádzajú tiež p osilňovaci e cvičenia, ktoré vám majú pomôcť spevniť svaly, ktoré v dôsledku choroby ochabli. " Vaším cieľom by malo byť cvičiť tieto cvičenia trikrát za týždeň. Pri posilňovacích cvičeniach nebudete mať taký pocit dýchavičnosti ak pri kondičných cvičeniach, ale budete cítiť väčšiu únavu vo svaloch, " uvádza sa v dokumente.

Uvoľňovacie cvičenia zasa majú vášmu telu pomôcť vrátiť sa do normálu pred skončením cvičenia. " Mali by trvať približne 5 minút a na konci by sa vaše dýchanie malo vrátiť do normálu. Vyskúšajte všetky navrhované cviky, ak sú však niektoré pre vás veľmi náročné, cvičte tie, ktoré zvládnete, " odporúča sa.

Príručka sa zameriava aj riešenie problémov s hlasom, ktoré môžu mať niektorí pacienti potom, ako boli ventilovaní. Odporúča sa napríklad hovoriť iba vtedy, ak je vám to pohodlné, nešepkať, robiť si počas rozprávania prestávky, hmkať si či popíjať vodu po celý deň, aby sa vám nevysušovalo hrdlo.

Ak ste boli počas pobytu v nemocnici ventilovaný, je tiež možné, že budete mať problémy s prehĺtaním jedla alebo pitia. " Je dôležité dávať si pozor pri prehĺtaní, aby ste zabránili duseniu alebo infekcii pľúc. Toto sa stáva, ak jedlo alebo pitie nejde správnym smerom do hltanu, ale dostane sa pri prehĺtaní do hrtanu a pľúc, " upozorňujú autori príručky. Radia aj techniky, ktoré vám môžu pomôcť v prípade, že pociťujete problémy pri prehĺtaní.

Upozorňujú tiež, že j e bežné, že ľudia, ktorí boli vážne chorí a obzvlášť tí, ktorí boli v nemocnici napojení na pľúcny ventilátor, majú následne na to problémy s pozornosťou, pamäťou a jasným myslením. Pomôcť mozgu zotaviť sa môže fyzické cvičenie, ale tiež mozgové cvičenia, ako sú nové koníčky alebo hobby, hlavolamy či slovné a číselné hry.

Pripraviť sa treba aj na to, že p o ťažkej chorobe možno nebudete mať toľko energie, ako ste boli zvyknutý a väčšina činností bude vyžadovať väčšie úsilie. V takom prípade je dobré napríklad nechať iných, aby vám pomohli, šetriť si energiu a stanoviť si realistické ciele.

V príručke sú tiež rady na z vládanie stresu a pocitov úzkosti a depresie a usmernenie, kedy je už potrebné kontaktovať zdravotníka. Celú príručku aj s detailným popisom a obrázkami k jednotlivým cvikom nájdete TU.