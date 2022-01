Nejasnosti v COVID manuále: Na prechodné obdobie zabudnite! Času na očkovanie bolo dosť, štát zvažuje uhrádzať testy

Nový režim "OP+", podľa ktorého sa budú riadiť už od stredy niektoré služby, prevádzky či hromadné podujatia, sa Slovensko rozhodlo zaviesť po vzore niektorých susedných krajín. Kým doteraz mali plne zaočkovaní výhody, pravidlá sa opäť zmenili. Aj títo ľudia totiž budú musieť splniť niečo navyše. Na prechodné obdobie zabudnite. V hre je však aj uhrádzanie testov.

VIDEO Minister zdravotníctva k 4. dávke: Zatiaľ o nej neuvažujeme, v iných krajinách preočkovali ľudí skôr

Aj plne očkovaní budú musieť v novom režime spĺňať niečo naviac

Režim OP plus vyžaduje od plne zaočkovaných osôb buď booster dávku, negatívny test, alebo prekonanie ochorenia COVID-19. Mnohým zaočkovaným sa to nezdá fér, keďže doteraz spravili všetko preto, aby mohli žiť relatívne normálne a s čo najmenšími obmedzeniami. Napriek tomu to do fitnescentra, do hotela, na svadbu či na wellness stačiť nebude.

BOOSTER DÁVKA

Ak ste už booster dávku dostali teraz, prípadne ešte minulý rok, nemáte problém. Za plne očkovaného ste považovaní hneď po aplikácii tretej dávky. Na Slovensku ju však aktuálne môžete dostať po troch mesiacoch od druhej dávky, resp. po ôsmich týždňoch od podania jednodávkovej vakcíny. Ak ste teda boli druhou dávkou zaočkovaní v decembri alebo v priebehu januára a COVID ste neprekonali, výhody režimu OP plus si bez testu neužijete.

Zdroj: Getty Images

Ministerstva zdravotníctva sme sa preto pýtali, či bude v tomto prípade pre plen očkovaných platiť prechodné obdobie. "Nie. Môžu sa testovať antigénovým alebo PCR testom. Faktom zároveň je, že režim OP plus je zameraný zároveň na nízky počet aktivít," ujasnila pre Topky hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.

PREKONANIE COVID-19

Ak ešte na tretiu dávku ísť nemôžete, prípadne ju absolvovať nechcete, režim OP plus spĺňate, ak ste COVID prekonali. Aj tu však nastáva zmena. Týka sa to však ostatných režimov, nie režimu OP plus. V tom totiž ostáva akceptovaná doba prekonania 180 dní. V ostatných režimoch (základ, OTP a OP) sa doba skrátila zo 180 na 90 dní.

Zdroj: Getty Images

Prečo teda rezort pristúpil k skráteniu lehoty pri prekonaní COVIDU zo 180 na 90 dní len v týchto prípadoch? "Išlo o návrh epidemiológov a infektológov aj vzhľadom na to, že prekonanie delta variantu predstavuje minimálnu ochranu pred variantom omikronu," ozrejmila Eliášová.

NEGATÍVNY TEST

Ak sa teda ešte treťou dávkou očkovať nemôžete a ochorenie ste neprekonali, budete si musieť v režime OP plus zabezpečiť negatívny test. Či už PCR, alebo antigén. Aktuálne ho preplatený mať nebudete, no rezort o takejto možnosti diskutuje. "Uvedené je predmetom diskusie. Faktom zároveň je, že antigénový test je dostupný za manipulačný poplatok 5 eur," uviedla Eliášová.

Výnimky pre tých, ktorí sa nemôžu očkovať, platí aj v režime OP plus

Špeciálnou skupinou sú ľudia, ktorí sa z objektívnych dôvodov očkovať nemôžu. Ich postavenie a to, či budú mať výnimku, sa riešilo dlho. K záveru dospel rezort pár dní pred Vianocami. Táto skupina nakoniec dostala výnimku, uplatniť si ju môžu na základe oficiálneho formulára. Danému človeku bude pridelený QR kód, ktorým sa bude môcť preukázať, že patrí do skupiny OP a nemôže sa očkovať.

"Od týchto osôb sa však bude pri hromadných podujatiach a iných akciách vyžadovať PCR test, ale ten pre nich bude zdarma. Musíme vedieť typy kontraindikácii aj konkrétnych lekárov, ktorí ich predpisujú. Bohužiaľ, boli lekári, ktorí týchto potvrdení vydali veľmi veľa. Týmto spôsobom to chceme kontrolovať," povedal Lengvarský v decembri v rozhovore pre Topky.

Za formulár bude zodpovedný lekár. "Kontraindikácií ako takých je málo, napríklad alergia na niektorú zložku vakcíny a potom sú tam ďalšie odborné diagnózy, ktoré však patria k dočasným kontraindikáciám. Trvalých bude možno pár desiatok, možno stovky." Inak to nebude ani v režime OP plus. "Mali by sa pretestovať – platí to aj pri režime OP aj OP plus," odpovedala Eliášová na otázku, či výnimka pre túto skupinu platí aj v novom režime.

OTP režim v taxíkoch bez výnimky

Novinkou je aj OTP režim v taxíkoch, ktoré sa tak pridali k vlakom, diaľkovým autobusoch, vlekom či lanovým dráham. Ani v tomto prípade nebude platiť žiadna výnimka, ani keby išlo o nutný prípad, v ktorom by ste taxislužbu chceli využiť. "V prípade zdravotných problémov je k dispozícii záchranná zdravotná služba," dodala Eliášová.

Režim OP+ nie je nový nápad

Primár Interného oddelenia považskobystrickej nemocnice Milan Kulkovský ocenil zmenu v opatreniach. "Je prejavom vôle hľadať kompromisy a prispôsobiť sa aktuálnej situácii. Režim OP+ nie je novým nápadom, funguje aj v iných krajinách, napríklad Nemecku. Je reakciou na to, že už pomerne veľká časť obyvateľstva, na Slovensku cez milión, má za sebou aj tretiu dávku vakcíny, a preto umožňuje tejto skupine ľudí razantnejšie uvoľnenie opatrení," povedal pre Topky.

Na očkovanie bolo času dosť

Riziko ťažkého priebehu ochorenia a s ním spojenej hospitalizácie je podľa jeho slov v tomto prípade minimálne a blokovanie týchto ľudí stráca zmysel. "Naozaj si nemyslím, že by mali byť tí, ktorí sú už plne očkovaní a dostali dokonca aj booster dávku obmedzovaní kvôli ľuďom, ktorí nie sú ochotní sa dať zaočkovať a majú problém aj s dodržiavaním ostatných opatrení. Mieru rizika si musí zvážiť každý sám, na očkovanie bol dostatočne dlhý čas. Príde mi rozumné, že ak hovoríme o vysoko rizikových prevádzkach alebo podujatiach, bude potrebné pri dvoch dávkach bez boostru doložiť aj negatívny test," dodal na margo opatrení.

Stačili by tieto štyri opatrenia

Imunológ Vladimír Leksa pre Topky uviedol, že nové opatrenia, ktoré vláda schválila tento týždeň a ktoré vstúpia do platnosti už 19. januára, sú však podľa imunológa komplikované a život komplikujú najmä zaočkovaným. že existujú štyri opatrenia, ktoré by už v tejto situácii stačili. Nové opatrenia v sebe nesú tie isté chyby ako všetky opatrenia, ktoré sa u nás počas pandémie zavádzali, myslí si imunológ. "Opatrenia by mali byť jasné, jednoduché, presné a stabilne nastavené," povedal pre Topky s tým, že v súčasnej situácii by stačilo dodržiavať štyri základné opatrenia. "Po prvé, treba hlavne podporiť nemocnice a zdravotníkov," zdôraznil Leksa.

"Po druhé, keďže nám bol daný čas navyše, je potrebné, kým sa ešte dá, čo najviac tlačiť na zaočkovanie tých, čo tak doteraz neurobili. Ak to neurobia, treba obmedziť najmä ich. Akékoľvek zvýšenie imunity v každom obyvateľovi Slovenska pomôže prichádzajúcu vlnu zvládnuť rýchlejšie a s menšími škodami na zdraví občanov aj spoločnosti," navrhol.

Po tretie je podľa Leksu potrebné dôsledne vyžadovať nosenie respirátorov v interiéroch. "A po štvrté, pri akomkoľvek respiračnom ochorení netreba ani testovať, či ide o COVID, alebo nie, treba zostať doma a nešíriť to. Tieto štyri opatrenia stačia," uviedol. Nové opatrenia, ktoré vláda schválila tento týždeň a ktoré vstúpia do platnosti už 19. januára, sú však podľa imunológa komplikované a život komplikujú najmä zaočkovaným.

O štvrtej dávke sa zatiaľ neuvažuje

Odborníci a lekári aj naďalej odporúčajú dať sa zaočkovať. V súčasnosti je to najefektívnejšia zbraň proti koronavírusu. Pri prekonaní totiž nemáte istotu čo sa týka toho, či si vaše telo vytvorí dostatočný počet protilátok, alebo nie. V niektorých krajinách sa už očkuje aj štvrtou dávkou, na Slovensku sa o tom zatiaľ neuvažuje, keďže len nedávno sme začali očkovať treťou dávkou, ktorá by mala byť v prípade vlny omikron postačujúca.

Vakcíny poskytujú ochranu aj pred omikronom

Síce vakcíny neboli vyvíjané proti všetkým variantom, aj naďalej však poskytujú vysokú ochranu. Štátny ústav pre kontrolu liečív na sociálnej sieti uviedol, že práve kvôli tomu, že variant omikron je mimoriadne nákazlivý, vo väčšej miere sa môžu nakaziť aj očkovaní ľudia. Očkovanie však poskytuje aj pri omikron variante vysoký stupeň ochrany pred závažným priebehom ochorenia a hospitalizáciou.

"Podľa najnovších dôkazov poskytuje posilňovacia dávka lepšiu ochranu pred omikron variantom ako základná očkovacia schéma," doplnil ŠÚKL. Dáta z Juhoafrickej republiky ukazujú, že osoby očkované dvoma dávkami majú približne 70 percentnú ochranu pred hospitalizáciou. "Podľa údajov zo Spojeného kráľovstva ochrana pred ochorením síce časom klesá, ale aj niekoľko mesiacov po posilňovacej dávke vakcíny chránia pred hospitalizáciou až na 90 percent," poukázal ŠÚKL.

Pre nezaočkovaných je omikron nebezpečnejší

Variant omikron je však stále nebezpečný najmä pre neočkovaných. Uviedla to Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). "Hoci omikron spôsobuje menej závažný priebeh ochorenia ako variant delta, stále je nebezpečným, a to najmä pre neočkovaných ľudí," povedal na tlačovej konferencii generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Dodal, že ľudstvo nesmie nechať vírus voľne sa šíriť, najmä keď nezaočkovaných je stále veľké množstvo ľudí. Šéf WHO tiež pripomenul, že "drvivá väčšina" ľudí hospitalizovaných s covidom po celom svete bola neočkovaná.

Podľa štúdie z Juhoafrickej republiky však neočkovaní ľudia v prípade nákazy omikronom majú priebeh ochorenia menej ťažký a je menej pravdepodobné, že skončia v nemocniciach či umrú, než pri variante delta, ktorý bol zatiaľ najsmrteľnejším variantom. Omikron je totiž menej virulentný a má až o 90 percent nižšiu úmrtnosť, než delta.