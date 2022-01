Dôležité rokovanie vlády: Rozhoduje sa o COVID automate a režime OP plus! Na stole sú ďalšie kľúčové témy

BRATISLAVA - Vláda by dnes mala na rokovaní riešiť niekoľko bodov. Hlavným bodom by však mal byť nový COVID automat a zavedenie režimu OP plus. Už včera ÚVZ SR informoval prostredníctvom vyhlášky o nových podmienkach pre hromadné podujatia. Minister zdravotníctva zároveň priblížil podmienky režimu OP plus.

po vianočnej prestávke sa vládny kabinet Eduarda Hegera stretne na riadnom rokovaní vlády

predmetom rokovania by mal byť aj nový COVID automat

vláda bude diskutovať aj o zavedení režimu OP plus, ktorý by mal platiť od stredy 19. januára, dve dávky vakcíny by tak nemuseli stačiť všade

oddnes platia nové pravidlá pre hromadné podujatia, v ktorých sa už režim OP plus spomína

diskutovať budú aj o uzavretí dohody o spolupráci v oblasti obrany SR s USA

Aktualizované 10:37 Vláda odsúhlasila uzavretie dohody o obrannej spolupráci s USA

Vláda SR v stredu odsúhlasila uzavretie dohody o spolupráci v oblasti obrany s USA (DCA). Po podpise dokumentu ho musí ešte odobriť Národná rada SR. Potrebná je tiež ratifikácia prezidentkou. Pred rokovaním vlády dohodu schválila aj Bezpečnostná rada SR.

Aktualizované 10:12 Okolo Korčoka prešli aj minister hospodárstva Richard Sulík a minister školstva Branislav Gröhling. Obaja sa vyjadria po rokovaní vlády. Vládny kabinet bude diskutovať aj o akčnom plán riešenia šikanovania v školách, ktorý je zameraný na elimináciu budúcich rizík a možnosti ich prevencie v školách a školských zariadeniach.

Aktualizované 10:11 Minister zahraničných vecí Ivan Korčok pred rokovaním vlády uviedol, že obranná dohoda je prvým bodom na rokovaní. K téme sa bližšie vyjadrí po rokovaní.

Aktualizované 10:00 Ministerka kultúry Natália Milanová sa v krátkosti vyjadrila k škandálu ohľadom uniknutej komunikácie s Petrom Tóthom. Podľa nej ide o ukradnutú komunikáciu spred desiatich rokov, kedy ho spoznala ako spolupracovníka.

Hromadné podujatia sa rozdelia do troch skupín podľa rizikovosti

Hromadné podujatia sa po novom delia do troch skupín podľa rizikovosti. V závislosti od nej sú následne určené maximálne limity účastníkov. Vyplýva to z vyhlášky k organizácii hromadných podujatí, ktorá dnes nadobudla účinnosť.

Prvú skupinu tvoria nízkorizikové podujatia. Druhú skupinu tvoria stredne rizikové podujatia a medzi vysokorizikové podujatia, ktoré tvoria tretiu skupinu, patria hromadné podujatia v prevádzke verejného stravovania alebo iné, ktoré nespadá do nízko alebo stredne rizikových podujatí. Možno medzi nich zaradiť oslavy, večierky, svadby, kary, diskotéky v prevádzkach a podobne.

Rokovať bude aj o obrannej zmluve s USA či zmenách pri občianskych preukazoch

Po podpise dokumentu, ktorý vyvolal v posledných dňoch veľkú diskusiu, ho musí ešte odobriť Národná rada SR. Potrebná je tiež ratifikácia prezidentkou. Zmluva by umožnila americkým ozbrojeným silám využívať vojenské letiská Malacky-Kuchyňa a Sliač, prípadne iné dohodnuté zariadenia a priestory. Platiť by mala desať rokov. Potom zostáva platná, alebo ju možno vypovedať s ročnou výpovednou lehotou.

Občianske preukazy by mohli po novom obsahovať odtlačky prstov a podobu tváre vo forme biometrických údajov. Zapisovať by sa mali do elektronického čipu. Nasnímanie odtlačkov prstov by malo byť povinné pre osoby od 12 rokov. Vyplýva to z návrhu novely zákona o občianskych preukazoch. Vládny kabinet bude diskutovať aj o akčnom plán riešenia šikanovania v školách, ktorý je zameraný na elimináciu budúcich rizík a možnosti ich prevencie v školách a školských zariadeniach.

Diskutovať by sa malo i o tom, že na Slovensku by mal do roku 2023 vzniknúť centrálny register účtov. Cieľom je zefektívniť vyšetrovanie závažnej trestnej činnosti. Oprávnené orgány v ňom budú mať prístup k informáciám o účtoch a bezpečnostných schránkach.