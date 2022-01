Matovič nezostal nič dlžný svojej rétorike: Ostrá kritika prezidentky! Aj ona môže za to, že...

BRATISLAVA - Ak predseda Národnej rady SR a predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár zvolá okrúhly stôl so šéfmi parlamentných strán o téme referenda o skrátení volebného obdobia, líder OĽANO a vicepremiér Igor Matovič sa ňom nezúčastní. V diskusii si takisto neodpustil kritiku prezidentky Zuzany Čaputovej.

V diskusnej relácii TA3 V politike povedal, že rozprávať sa "so zástupcami mafie o tom, ako umožniť skorší návrat mafie k moci" mu pripadá "úplne mimo misy". Argumentoval tiež postojom OĽANO k referendu o skrátení volebného obdobia. "My sme v našom volebnom programe uviedli, že sa zasadzujeme o zjednodušenie a zefektívnenie systému referenda. Zároveň sme proti referendu o predčasných voľbách," povedal a vysvetlil to tým, že možnosť konania referenda o skrátení volebného obdobia môže zhatiť úsilie akejkoľvek vlády prijať potrebné reformy.

V prípade plánovanej dohody o obrannej spolupráci medzi SR a USA uviedol, že je dobré, čo prebieha, myslí si, že verejná diskusia o zmluve sa mohla začať už skôr. "Sám mám otázky, budem naďalej sledovať túto diskusiu a hlavne musí to byť odborná otázka," zdôraznil. Vyhlásenia opozície o hrozbách, ktoré dohoda predstavuje pre suverenitu SR, považuje Matovič za falošné. Upozornil, že o uzatvorení zmluvy sa rokovalo aj počas vlády súčasných lídrov opozície.

Varuje pred šírením omikronu

V prípade avizovaného čiastočného otvorenia kultúry od pondelka (10. 1.) si líder OĽANO myslí, že je to chyba. Zopakoval v tejto súvislosti svoje varovanie pred šírením omikronu. Neotvoril by preto od pondelka ani školy. Ministerka kultúry SR Natália Milanová (OĽANO) má i napriek veľkej kritike kultúrnej obce naďalej jeho dôveru.

"Vždy sa snaží vybojovať pre kultúru maximum, konzílium odborníkov však v súvislosti s epidemiologickou situáciou tlmí jej snahy,“ deklaroval. V diskusii opakovane kritizoval Richarda Sulíka i SaS za prieky v koalícii a takisto prezidentku Zuzanu Čaputovú za spochybňovanie autority premiéra Eduarda Hegera i vlády pod vedením OĽANO, za ktorým vidí politické preferencie hlavy štátu.